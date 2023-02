Hokejisté Sparty se mohou posunout na druhé místo, Liberec ke čtyřce

Praha - Hokejisté Sparty se dnes mohou posunout na druhé místo extraligové tabulky. Pokud v dohrávce 42. kola proti Olomouci získají tři body, předstihnou Vítkovice, oproti kterým mají lepší skóre i vzájemnou bilanci. Důležitá dohrávka čeká i Liberec, který v 50. kole vyzve vedoucí Pardubice. Bílí Tygři jsou pátí a ztrácejí pět bodů na čtvrtý Hradec Králové, který drží poslední pozici zajišťující přímý postup do čtvrtfinále.

Pražany čeká druhý z minisérie tří domácích zápasů. Proti Hanákům, kteří jsou v tabulce sedmí, budou favority, Olomouc ale v sezoně již dokázala v O2 areně vyhrát. "Čeká nás těžký soupeř. My respektujeme jeho sílu, protože už jsem zažil tolik zápasů, kdy jsme si mysleli, že nejsou tak hokejoví, ale pak nás přehrávali," řekl útočník Miroslav Forman na klubovém webu.

Zatímco Sparta vyhrála 14 z posledních 16 zápasů a pouze v jednom z nich nebodovala, Olomouci se v závěru základní části tolik nedaří. Hanáci prohráli čtyři z posledních pěti zápasů a dvakrát za sebou nedokázali skórovat. Navíc mají velké problémy s marodkou, v neděli v Brně jim v sestavě chybělo devět hráčů základního kádru včetně nejproduktivnějšího dua Jan Káňa, Lukáš Nahodil nebo kapitána Jiřího Ondruška.

"Dávají se do kupy, play off by měli stihnout, ale na Spartu to ještě nevypadá," řekl po nedělním zápase trenér Jan Tomajko. Současnou sílu Sparty vnímá, ale v Praze se chce se svým týmem odrazit od bojovnosti, nasazení a poctivého přístupu, za který chválil tým v Brně. "Do každého zápasu jdeme s tím, že chceme vyhrát," dodal Tomajko.

Liberec bude proti Pardubicím hájit sérii šesti výher, díky které se posunul až na 5. místo a zapojil do boje o přímý postup do play off. Šestkrát za sebou Tygři vyhráli i doma: dokázali přehrát Spartu, Třinec nebo Hradec Králové. S Dynamem ale v polovině ledna prohráli 3:4, když dva góly včetně rozhodujícího v čase 59:49 inkasovali v oslabení.

"Poslední zápasy hrajeme dobře, i štěstí se k nám trošku přiklonilo. Stále jsme v boji o první čtyřku, musíme dál makat a věřím, že ji uděláme. A budeme dobře naladěni na play off," řekl slovenský útočník Martin Faško-Rudáš na klubovém youtube kanále.

Dynamo už má jisté vítězství v základní části, momentálně ale střídá výhry s prohrami. Neuspělo proti Spartě, Vítkovicím a Brnu, porazilo České Budějovice a Karlovy Vary. Na kluzišti soupeřů jsou ale Východočeši stále nejúspěšnějším týmem, ze 24 zápasů získali 58 bodů a pouze dvakrát prohráli po základní hrací době.

"Pro nás se nic nemění, motivaci máme stále. Vrchol nás čeká až v play off, ale teď je potřeba doladit hru tak, abychom s ní byli spokojeni. Žádné polevení nepřipadá v úvahu," řekl obránce Peter Čerešňák v nahrávce pro média.

Statistické údaje před úterními dohrávanými zápasy hokejové Tipsport extraligy: 42. kolo: HC Sparta Praha (3.) - HC Olomouc (7.) Začátek zápasu: 18:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 0:4, 2:5, 1:0. Nejproduktivnější hráči: Michal Řepík 46 zápasů/36 bodů (23 branek +13 asistencí) - Jan Káňa 41/32 (12+20). Statistiky brankářů: Jakub Kovář průměr 2,19 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 91,47 procenta a šestkrát udržel čisté konto, Josef Kořenář 2,26, 90,10 a dvakrát udržel čisté konto - Jan Lukáš 2,45, 91,84 a pětkrát udržel čisté konto, Branislav Konrád 2,52, 90,13 a třikrát udržel čisté konto. Zajímavosti: - Pražané vyhráli sedm z předchozích osmi zápasů, doma zvítězili už osmkrát v řadě a pokaždé se jim to podařilo v základní hrací době. - Hanáci získali za minulých pět startů pouze dva body díky vítězství 5:4 v prodloužení na ledě Kladna. Na tříbodovou výhru z arén soupeřů čekají od 17. ledna, kdy uspěli po výsledku 3:1 v Třinci. - Sparta může v případě plného bodového zisku přeskočit druhé Vítkovice. Pražané ztrácí na Ostravany tři body a mají lepší skóre. V případě bodové shody obou celků i po skončení základní části by na tom byli lépe než Ridera díky lepším vzájemným zápasům. - Ve vzájemných zápasech v základní části vyhráli Hanáci na Spartě tři z posledních čtyř utkání. - Útočník Jakub Orsava z Olomouce dnes slaví 32. narozeniny. 50. kolo: Bílí Tygři Liberec (5.) - HC Dynamo Pardubice (1.) Začátek zápasu: 18:00 (ČT sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 0:1 v prodl., 3:1, 3:4. Nejproduktivnější hráči: Oscar Flynn 48/36 (20+16) - Lukáš Radil 46/40 (14+26). Statistiky brankářů: Petr Kváča 2,14, 92,49 a jednou udržel čisté konto, Jakub Neužil 3,11, 90,09 a jednou udržel čisté konto, Daniel Král 3,84 a 85,45 - Roman Will 2,09, 92,28 a pětkrát udržel čisté konto, Dominik Frodl 1,37, 94,61 a třikrát udržel čisté konto, Milan Klouček 2,00 a 89,47. Zajímavosti: - Liberec vyhrál šest posledních utkání, což je nejdelší vítězná série Bílých Tygrů v tomto ročníku. - Doma uspěli Severočeši šestkrát za sebou, ztratili za tu dobu jen dva body. - V případě úspěchu oživí Bílí Tygři šance na umístění v první čtyřce, na čtvrtý Hradec Králové ztrácí pět bodů. - Pardubičtí si už ve 48. kole zajistili s předstihem celkový triumf v základní části, po devítizápasové šňůře bez ztráty jediného bodu ale prohráli tři z posledních pěti duelů. - Venku vyhrálo Dynamo devět z uplynulých deseti utkání. - Za posledních šest vzájemných utkání Liberečtí pětkrát bodovali, třikrát se muselo rozhodovat o vítězi až v prodloužení. Tabulka: 1. Pardubice 49 29 8 4 8 155:99 107 2. Vítkovice 50 27 4 9 10 153:118 98 3. Sparta Praha 49 27 6 2 14 149:113 95 4. Hradec Králové 50 22 7 5 16 136:120 85 5. Liberec 49 18 8 10 13 145:124 80 6. Třinec 50 20 5 7 18 142:118 77 7. Olomouc 49 19 5 2 23 118:130 69 8. Brno 50 18 6 3 23 127:143 69 9. Karlovy Vary 50 19 4 2 25 122:154 67 10. Plzeň 50 15 6 8 21 122:137 65 11. Litvínov 50 14 6 8 22 129:141 62 12. Mladá Boleslav 50 13 7 8 22 109:124 61 13. České Budějovice 50 13 5 6 26 122:153 55 14. Kladno 50 14 3 6 27 115:170 54