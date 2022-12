Hokejisté Sparty prohráli ve finále Spenglerova poháru na nájezdy

Davos (Švýcarsko) - Hokejisté Sparty prohráli ve finále Spenglerova poháru v Davosu s Ambri-Piotta 2:3 po samostatných nájezdech. Útok na třetí vítězství na nejstarším turnaji na světě jim tak nevyšel. Sparta dopadla stejně jako Třinec v roce 2019, kdy se turnaj konal naposledy. Z vítězství se v dresu švýcarského týmu radovali i čeští reprezentanti Filip Chlapík a Michael Špaček.

O branky Sparty ve finále se postarali David Tomášek a Roman Horák. Výborný výkon podal gólman Jakub Kovář. Za Ambri-Piotta v základní hrací době dvakrát skóroval Alex Formenton, nájezdy rozhodl Inti Pestoni.

"Myslím, že turnaj se nám povedl. Kdyby nám před jeho začátkem někdo řekl, že to dopadne takhle, tak bychom to brali. Je ale škoda, že se nám ve finále nepovedly nájezdy. To je vždy trochu loterie a oni v nich byli lepší," řekl kapitán Michal Řepík. Věří, že si Sparta herní pohodu přenese i do extraligy. "A finále vyhrajeme u nás," uvedl útočník, který dnes oslavil 31. narozeniny.

Souboj týmů, které na turnaji ještě neprohrály, začali lépe Švýcaři. Faul Krutila potrestal v 6. minutě Formenton, který za záda brankáře Jakuba Kováře usměrnil Chlapíkovu střílenou přihrávku od modré čáry. Druhou asistenci si připsal Špaček.

Sparta ale dokázala rychle odpovědět. Již za 50 sekund vyrovnal Tomášek. Stejný hráč mohl v polovině první třetiny posunout Pražany do vedení, Juvonena v brance Ambri-Piotta ale tentokrát nepřekonal.

Český tým poté přežil dvě oslabení, ve druhé třetině ale inkasoval ve své první početní výhodě. Formenton se dostal do samostatného nájezdu a podruhé v zápase pokořil Kováře. Vyrovnat mohli Forman, Vitouch nebo Horák, finského gólmana ve švýcarských službách ale překonat nedokázali.

Na přelomu druhé a třetí třetiny se dvakrát dostal do slibné šance agilní Formenton, Kovář byl ale vždy připraven. Sparta mohla srovnat krok v přesilovce, ani druhou výhodu ale nevyužila. V 54. minutě se to ale českému týmu již podařilo, když se po akci Erika Thorella prosadil potřetí na turnaji Horák.

V závěru základní hrací doby se do dvou velkých příležitostí dostal obránce Virtanen, Kováře však nepřekonal. Finále se tak muselo prodlužovat. V atraktivní pětiminutovce mohli rozhodnout Formenton nebo Špaček na švýcarské straně i Tomášek na české, nikdo z nich ale v koncovce neuspěl. Vítěze turnaje určily až samostatné nájezdy.

Z triumfu se nakonec radovali hráči Ambri-Piotta. Zatímco Kováře překonali Bürgler a Pestoni, na straně Sparty uspěl jen Erik Thorell.

"Teď jsme zklamaní, ale myslím si, že jsme na turnaji hráli slušně. Stejně jako v minulém zápase jsme se dokázali vrátit zpět, za stavu 1:2 to bylo těžké. Nakonec jsme to dotáhli do nájezdů, ve kterých jsme neuspěli," řekl Horák a ocenil výkony obou brankářů. "Celkově si ale myslím, že už to bylo unavené. Je škoda, že jsme nevyhráli," dodal autor vyrovnávací branky.

Hokejový Spenglerův pohár v Davosu - finále: Sparta Praha - Ambri-Piotta 2:3 po sam. nájezdech (1:1, 0:1, 1:0 - 0:0) Branky a nahrávky: 7. Tomášek (Moravčík, Tomek), 54. Horák (E. Thorell, M. Jandus) - 6. Formenton (Chlapík, M. Špaček), 24. Formenton (Heed), rozhodující nájezd Pestoni. Rozhodčí: Kaukokari (Fin.), Nord - Nyqvist (oba Švéd.), Sormunen (Fin.). Vyloučení: 4:2. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 6247 (vyprodáno). Sestava Sparty: Jakub Kovář - Krutil, Kempný, M. Jandus, Mikliš, Tomek, Moravčík, Böhm - Řepík, Sobotka, Forman - Tomášek, Horák, E. Thorell - Safin, D. Vitouch, Buchtele - Dvořáček, G. Thorell, Konečný - Přibyl. Trenéři: Hořava a Wallson.