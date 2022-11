Hokejisté Sparty prohráli v Třinci a nebodovali pošesté v řadě

Praha - Třinečtí hokejisté porazili v předehrávce 37. kola extraligy doma Spartu Praha 2:1 a vyhráli i druhou reprízu finále minulého ročníku. Oceláři vedli po trefách Samuela Bučka a Martina Růžičky v 18. minutě 2:0. Sparta, kterou ještě nevedl staronový trenér Miloslav Hořava, en snížila gólem Miroslava Formana v čase 53:23. Hosté, kteří zůstali v tabulce předposlední, nebodovali pošesté v řadě a během této série skórovali jen sedmkrát.

Spartu oslabil už po 24 sekundách Sobotka, ale síly se brzy vyrovnaly a při hře ve čtyřech trefil hostující Jandus po průniku z levé strany tyčku. Pražané byli v úvodu i nadále nebezpečnější. Po přečíslení tři na jednoho se ocitl Polášek sám před Mazancem, ale neuspěl. Z dorážek se neprosadili ani Horák s Vitouchem.

Třinec zahrozil poprvé v 15. minutě, Hrehorčák ale v úniku nepřelstil Kováře. Následné vhazování ale vyhrál Dravecký na hůl Bučka, který švihem z pravého kruhu otevřel skóre. Druhý gól přidal z opačné strany Růžička v přesilové hře, střelou do odkryté branky zakončil učebnicovou souhru s Daněm a Nestrašilem. Obhájce titulu měl do 32. minuty navrch a vypracoval si i gólové šance, které zahodili Daňo a Marcinko.

Sparta poté převzala iniciativu a mohla snížit po chybách soupeře. Po zaváhání Marinčina se dostal do úniku Erik Thorell, ale Mazance neprostřelil. Třinecký brankář následně při rozehrávce "namazal" k modré čáře Formanovi, který rychle vypálil, ale Mazanec se stihl vrátit. V závěru druhé třetiny uzamkli hosté soupeře v pásmu a tlak vyvrcholil šancí Sobotky, který zblízka přestřelil.

Sparta se nevzdávala a kontaktní gól mohl dát už ve 47. minutě Řepík, ale před odkrytou brankou mu utekl kotouč. Branky se ale přeci jen dočkala, Forman se prosadil tvrdou ranou zpoza levého kruhu a dal hostům naději. Mazanec inkasoval po 137 minutách. Vzápětí chytil šanci při hře ve čtyřech Eriku Thorellovi. Domácí i přes snahu Pražanů ve zbytku zápasu odolali.

Hlasy trenérů po utkání:

Zdeněk Moták (Třinec): "Vážíme si vítězství proti silnému a kvalitním soupeři. Na začátku jsme po naší nevyužité přesilovce hráli špatně a Sparta měla několik příležitostí. I vinou naší nedůslednosti. Poté jsme zlepšili přístup a hráli jsme dobrý hokej. I když na můj vkus bylo na obou stranách hodně vyložených šancí, ale první zápas po pauze je složitější. Děkuju hráčům, že jsme zápas dovedli do vítězného konce. To je pro nás skvělá zpráva a odpíchnutí se do další fáze soutěže, kterou máme nabitou. Hrajeme v osmi dnech čtyři zápasy, to bude těžké."

Jaroslav Hlinka (Sparta): "V prvních pěti minutách jsme měli dvě tři šance, které jsme neproměnili, a ve zbytku první třetiny dvakrát inkasovali. To dalo ráz zápasu. Ve druhé třetině jsme byli prvních deset minut horším týmem, pak jsme hru vyrovnali. Ve třetí jsme vrhli všechno do útoku a snažili se s utkáním něco udělat. To se nám relativně povedlo, ale nedotáhli jsme to. Prohráli jsme zaslouženě. Všichni ví, v jaké jsme situaci. Kluci nechali ve druhé půlce na ledě všechno, to jsme říkali i v kabině. Snaha se jim nedá upřít. Musíme být ale důraznější před bránou, musíme se do šancí více tlačit a dávat více branek. S jedním gólem budeme těžko úspěšní."

HC Oceláři Třinec - HC Sparta Praha 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 15. Buček (Dravecký), 18. M. Růžička (Daňo, Nestrašil) - 54. M. Forman (M. Jandus, D. Simon). Rozhodčí: Hejduk, Šír - Lhotský, Ondráček. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:0. Diváci: 4305.

Třinec: Mazanec - Marinčin, M. Doudera, J. Jeřábek, Čukste, Marian Adámek, Jaroměřský - M. Růžička, Marcinko, D. Voženílek - Daňo, L. Hudáček, Nestrašil - Hrehorčák, Miloš Roman, Chmielewski - Kurovský, Dravecký, Buček - Hrňa. Trenér: Moták.

Sparta: Jakub Kovář - Polášek, Kempný, Mikliš, Krejčík, M. Jandus, Němeček - Řepík, Sobotka, M. Forman - Tomášek, R. Horák, E. Thorell - D. Simon, D. Vitouch, Buchtele - Safin, G. Thorell, Konečný. Trenéři: Ton a Hlinka.

Tabulka:

1. Pardubice 19 11 4 3 1 62:35 44 2. Vítkovice 19 10 2 4 3 63:48 38 3. Olomouc 18 9 3 0 6 47:36 33 4. Brno 17 8 4 0 5 53:44 32 5. Třinec 17 8 1 4 4 51:38 30 6. Karlovy Vary 19 7 2 2 8 51:64 27 7. Hradec Králové 18 7 2 1 8 48:48 26 8. Liberec 17 3 5 6 3 53:48 25 9. Plzeň 19 5 3 4 7 55:57 25 10. Mladá Boleslav 18 5 3 3 7 36:40 24 11. České Budějovice 19 5 2 3 9 43:56 22 12. Litvínov 19 5 1 4 9 52:60 21 13. Sparta Praha 20 4 4 1 11 47:59 21 14. Kladno 19 4 2 3 10 40:68 19