Hokejisté Sparty prohráli první zápas čtvrtfinále LM s Rögle 2:5

Úvodní utkání čtvrtfinále play off hokejové Ligy mistrů: HC Sparta Praha - Rögle BK, 7. prosince 2021 v Praze. Zleva Ted Brithen z Rögle BK a Martin Jandus ze Sparty Praha. ČTK/Deml Ondřej

Praha - Hokejisté Sparty prohráli v prvním čtvrtfinále play off Ligy mistrů s Rögle 2:5 a výrazně se tak snížily jejich šance na postup do semifinále. O branky Pražanů se postarali Erik Thorell a Radek Jeřábek. Na výhře aktuálně druhého týmu švédské ligy se třemi body za gól a dvě asistence podílel obránce Lucas Ekestahl Jonsson. Odveta se hraje na severu Evropy za týden.

"Výchozí pozice do odvety není nejlepší, ale naděje umírá poslední," řekl trenér Josef Jandač a ocenil kvality soupeře. "Ze tří švédských týmů, proti kterým jsme hráli, je Rögle z našeho pohledu nejhokejovější. Je to finalista minulé sezony, letos jsou druzí, ale mají o dva zápasy méně, takže by asi jinak vedli ligu. Jsou silní na puku, mají typologii hráčů, kteří takhle hrají, tak nejsou tak rychlí jako Skelleftea, ale jsou vyspělí a jejich síla na puku je extrémní," řekl Jandač, jehož tým dokázal v LM přes Växjö a Skellefteu postoupit.

Pražanům se ideálně vydařil vstup do utkání, již po 71 sekundách hry otevřel skóre Thorell, který dorazil Horákovu střelu. Více ze hry měli následně hosté, jejich aktivitu ale zastavily dvě přesilovky Sparty. Ani jednu z nich ale domácí nevyužili. V 15. minutě byl blízko druhé branky Chlapík, po samostatné akci však Clanga nepřekonal.

V závěru první třetiny byl ale vyloučen Polášek a v čase 19:55 hosté dokázali vyrovnat. Machovského překonal z dorážky Bristedt. "Byl to souběh několika věcí. Blbě jsme zareagovali ve středním pásmu, pak jsme nezblokovali střelu a místo toho, abychom si rozebrali hráče, tak puk chytáme hokejkou," řekl Jandač.

Do druhé části vstoupili náporem Seveřané a přetavili jej ve vedení. V 26. minutě se prosadil střelou od modré čáry Sund, o 29 sekund později navíc našel mezeru nad ramenem Machovského nejproduktivnější hráč Rögle Tambellini.

"To nás stálo zápas. Byli jsme hodně pasivní, Švédové byli v té chvíli jednoznačně lepší a silnější. Celkově jsme ve druhé třetině nebyli kolikrát schopní vystřídat, zavařili nás v obranném pásmu a z toho pramenily chyby, které proměnili. Byli vyspělejší na kotouči," uznal Jandač.

Až poté začali útočit i sparťané. Ve 32. minutě dotlačil puk za záda devatenáctiletého švédského gólmana Buchtele, rakouští rozhodčí však jeho branku neuznali. Ve 37. minutě domácí přece jen snížili, když se po Sobotkově přihrávce prosadil Jeřábek. Pražanům se však opět nevydařil závěr třetiny, v čase 39:31 vrátil finalistovi minulé sezony play off švédské ligy dvoubrankový náskok Johannesson. "Stejně jako na konci první třetiny jsme nebyli schopní vyndat puk z pásma, několikrát jsme ho měli na holi a oni toho využili. Špatně jsme tak zareagovali," uvedl kouč Sparty.

Pražané se snažili opět snížit, ve 46. minutě ale hosty přiblížil postupu do semifinále Ekestahl Jonsson. Následně sice Švédové nevyužili dvě přesilové hry, zápas ale bezpečně dovedli do vítězného konce. Rögle si tak připsalo osmou výhru v devátém zápase v LM, Sparta potřetí prohrála. Vždy ji přehrály týmy ze Švédska.

HC Sparta Praha - Rögle BK 2:5 (1:1, 1:3, 0:1)

Branky a nahrávky: 2. E. Thorell (Horák, Řepík), 37. R. Jeřábek (Sobotka, Buchtele) - 20. Bristedt (Ekestahl Jonsson, Tambellini), 26. Sund (Kelleher), 27. Tambellini (Ekestahl Jonsson, Gélinas), 40. Johannesson (Ferguson, Everberg), 46. Ekestahl Jonsson (Larsson, Gélinas). Rozhodčí: Ofner, Sternat (oba Rak.) - Hynek, Ondráček (oba ČR). Vyloučení: 3:2. Využití: 0:1. Diváci: 1000 (omezený počet).

Sestavy:

Sparta: Machovský - Mikliš, Matuškin, M. Jandus, Polášek, T. Pavelka, R. Jeřábek, Tomov - Chlapík, Sobotka, Buchtele - Řepík, Horák, E. Thorell - Přibyl, Konečný, T. Jandus - Dvořáček, Vitouch, Strnad - Doležal. Trenéři: Jandač a Hořava.

Rögle: Clang - Ekestahl Jonsson, Gélinas, McKiernan, Sund, Wallinder, L. Jonsson, Johannesson - Bristedt, Tambellini, Everberg - Bengtsson, Ferguson, Brithén - Stal Lyrenäs, Larsson, Sjödin - Kelleher, Sjögren, Edström - Kasper. Trenér: Abbott.