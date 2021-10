Hokejisté Sparty prohráli potřetí v řadě, s Pardubicemi padli po nájezdech

Praha - Hokejisté Sparty prohráli v předehrávaném zápase 18. kola extraligy s Pardubicemi 1:2 po samostatných nájezdech a připsali si třetí nezdar v řadě. Rozhodující nájezd proměnil útočník Robert Kousal. Pražané jsou tak i nadále pátí, Dynamo kleslo na druhé místo za Třinec. Při shodném bodovém zisku mají Oceláři lepší skóre. Východočeši bodovali poosmé v řadě, sedm zápasů z toho vyhráli. Spartu nyní čeká série devíti utkání na kluzištích soupeřů, doma se opět představí až 28. listopadu.

Trenér domácích Jandač udělal po nevydařeném úterním zápase v Plzni změny v sestavě, pohromadě zůstala pouze elitní Sobotkova formace. Úvod Spartě ulehčila přesilová hra, brankář Frodl však největší šanci Sobotky zlikvidoval.

V šesté minutě prověřil gólmana Pražanů Neužila hned několikrát Blümel, ani on ale nedokázal otevřít skóre. Následně byli domácí potrestáni za příliš mnoho hráčů na ledě, stejně jako hned třikrát o den dříve. Musil ale ve slibné příležitosti přestřelil.

Dynamo bylo hokejovější a mělo střeleckou převahu, Sparta ale přežila i oslabení na přelomu první a druhé třetiny i pokračující tlak soupeře. Následně se hra vyrovnala a téměř 11 tisíc diváků v O2 areně čekalo na další výraznější šanci. Ve 33. minutě zahrozil hostující Roman, neuspěl ale stejně jako domácí při Válově vyloučení. Thorella i Chlapíka vychytal pozorný Frodl.

Na začátku třetí části mohli otevřít skóre Prymula nebo Kousal, ani jeden z nich ale neuspěl. Bezbrankový stav zrušil až v 52. minutě domácí Chlapík, který využil šestou početní výhodu domácích a třetí v závěrečné dvacetiminutovce.

V 58. minutě ale byli současně vyloučeni Moravčík s Poláškem a Dynamo přesilovku pět na tři využilo. O vyrovnání se postaral Mikuš. Sparta tak potřetí za sebou nedokázala ve třetí třetině dovést dobře rozehraný zápas do vítězného konce.

Duel nakonec rozhodly až samostatné nájezdy, v prodloužení totiž nikdo rozhodnout nedokázal. Blízko k tomu měl především Chlapík. Druhý bod nakonec získali hosté, v nájezdech se prosadil jen Kousal.

Hlasy po utkání:

Josef Jandač (Sparta): "Po úterním zápase, kde jsme osm deset minut před koncem měli kolaps, jsme se jakžtakž zmátořili. Dali jsme se dohromady, mužstvo bojovalo, i když bylo trošku unavené. V oslabení byla u nás vidět enormní chuť. Když jsme se ke konci dostali do vedení, tak jsem věřil, že to dotáhneme. Bohužel mohu mužstvo pochválit jen za 58 minut, v závěru jsme zase udělali dva hloupé fauly a šli jsme do penalt, které nám bohužel nejdou. Bereme jen bod, ale mužstvo dřelo a makalo."

Richard Král (Pardubice): "Měli jsme dobrý vstup do utkání, vytvořili jsme si nějaké šance, které jsme bohužel v první třetině neproměnili. Chyběla nám asi větší kvalita v zakončení a možná i to, abychom se více udrželi na kotouči v útočném pásmu. Druhá třetina byla vyrovnanější. Vzhledem k vývoji a tomu, co se dělo ve třetí třetině, jsme s dvěma body spokojení. Podržel nás Dominik Frodl, zahráli jsme dobře oslabení a důvod, proč nemáme tři body, jsou naše přesilovky, v nichž se nám dnes nedařilo."

HC Sparta Praha - HC Dynamo Pardubice 1:2 po sam. nájezdech (0:0, 0:0, 1:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 52. Chlapík (E. Thorell, Moravčík) - 59. J. Mikuš (Košťálek, Camara), rozhodující sam. nájezd R. Kousal. Rozhodčí: Pešina, M. Sýkora - Špůr, D. Klouček. Vyloučení: 7:9, navíc Říčka (Pardubice) 10 min. Využití: 1:1. Diváci: 10.712.

Sparta: Neužil - Moravčík, Mikliš, Polášek, T. Pavelka, T. Dvořák, Jurčina, M. Jandus - Řepík, Sobotka, E. Thorell - Forman, Chlapík, D. Kaše - Doležal, Zikmund, Buchtele - T. Jandus, Hašek, Prymula. Trenér: Jandač.

Pardubice: Frodl - Nakládal, J. Mikuš, Košťálek, Robertson, Hrádek, J. Kolář, Vála - Camara, Poulíček, Paulovič - Cienciala, O. Roman, Říčka - Blümel, A. Musil, R. Kousal - Rohlík, Anděl, Koffer. Trenér: R. Král.