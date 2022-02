Hokejisté Sparty přehráli Liberec 5:2, dva góly dali Tomášek a Forman

Praha - Hokejisté Sparty porazili v 57. kole extraligy Liberec 5:2 a připsali si třetí výhru v řadě. Dvěma góly a asistencí se na výhře Pražanů podílel David Tomášek, dvakrát se mezi střelce zapsal i Miroslav Forman a tři asistence si připsal nejproduktivnější hráč soutěže Filip Chlapík. Liberec nenavázal na předchozí čtyři extraligové výhry a celkem šest zápasů v řadě, ve kterých Severočeši bodovali. Sparta je i nadále pátá, dva body za Plzní, Liberec klesl na sedmé místo.

"Rozhodla naše produktivita, Zápas byl vyrovnaný, ale my jsme byli produktivní a závěr jsme si zkušeně pohlídali," pochvaloval si Forman. "Musíme takhle pokračovat i nadále. Čekají nás těžké zápasy a chceme do čtyřky. Musíme předvádět stejné výkony," doplnil sparťanský útočník.

Hosté v úvodu přežili první oslabení, ve čtvrté minutě ale již inkasovali, poté co Thorell krásnou přihrávkou připravil úvodní gól pro Šmerhu. Severočeši byli ale následně více na puku a zaměstnávali Machovského v brance Sparty více než Pražané Kváču. Ve 14. minutě se do slibné šance dostal Filippi, nezamířil ale přesně.

Na druhé straně odpověděl Forman, proti kterému se ale vyznamenal Kváča. Jenže liberecký gólman poté fauloval a Sparta přesilovku využila. Nejprve se sice z dobré pozice netrefil Šmerha, ale o pár sekund později byl na konci vzorové kombinace Forman a připsal si jubilejní desátý gól v sezoně.

Na začátku druhé třetiny navýšil vedení Pražanů Tomášek, který překvapil Kváču přesnou střelou na zadní tyč a připsal si první gól po nedávném návratu do Sparty z KHL. "Viděl jsem tam kousek místa, v tréninku se mi to občas povede, tak jsem to zkusil a padlo to tam. Samozřejmě tam byla i dávka štěstí, že se to trefí takhle přesně," řekl Tomášek.

Při Jurčinově vyloučení sice prostřelil Machovského Birner a snížil, ale žádné drama se nekonalo. V polovině utkání sice liberecký gólman zlikvidoval velkou šanci Sobotky, ve 37. minutě už ale tečovaná střela sparťanského útočníka za Kváčova záda prošla a gólman Tygrů si puk následně srazil do branky. Po dalším výborném zákroku Kváči přišel další gól Sparty, bezprostředně po buly se trefil podruhé v zápase Tomášek.

Na začátku třetí dvacetiminutovky mohli hosté duel zdramatizovat v pětiminutové přesilovce, více práce než Machovský měl ale Pavelka, který nahradil na poslední část hry Kváču. "S přesilovkami se trápíme celou sezonu a tady, když jsme si mohli pomoct, tak jsme se nedostali k nebezpečnému zakončení. Naopak domácí měli dvě tři šance," uznal trenér Liberce Patrik Augusta.

Šest minut před koncem mohl Liberec snížit při Řepíkově vyloučení, Machovský ale předvedl několik výborných zákroků. Nakonec se hosté druhé branky dočkali - v další přesilovce upravil v 59. minutě na 2:5 Jelínek.

"Prohra nás hodně mrzí, ale ještě máme čtyři zápasy do konce a o čtyřku budeme bojovat. Dnes nám Sparta dala lekci z produktivity. Nemyslím si, že by byli úplně lepším týmem, ale padlo jim tam všechno a za stavu 5:1 to bylo těžké," řekl Petr Jelínek.

Hlasy trenérů po utkání:

Josef Jandač (Sparta): "Liberec držel více kotouč na holi a byl více ve hře, my jsme zase měli rychlejší přechod do útoku, měli jsme lepší produktivitu a tím, že jsme výsledkově odskočili, tak jsme třetí třetinu zvládli i přes oslabení. Byli jsme produktivnější, využili jsme šance, ale Liberec byl silnější na puku a více diktoval hru."

Patrik Augusta (Liberec): "Soupeř nám dnes dal lekci z produktivity. Nemyslím si, že první dvě třetiny to byl až tak velký rozdíl, aby byl stav 5:1. My jsme ale udělali chyby, které Sparta potrestala. A asi jsme je udělali větší než soupeř. My jsme se nedokázali prosadit, jeden gól z přesilovky (za dvě třetiny) byl málo. S přesilovkami se trápíme celou sezonu a dnes jsme paradoxně dali dva góly v přesilovce, ale pak v té pětiminutové, kdy jsme si mohli pomoct, tak jsme se nedostali k nebezpečnému zakončení. Naopak domácí měli dvě tři šance."

HC Sparta Praha - Bílí Tygři Liberec 5:2 (2:0, 3:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 4. Šmerha (E. Thorell, Horák), 19. Forman (Chlapík, Tomášek), 22. Tomášek (Chlapík), 37. Forman (Sobotka, M. Jandus), 40. Tomášek (Chlapík) - 27. Birner (Šmíd), 59. P. Jelínek (Melancon, J. Vlach). Rozhodčí: M. Sýkora, Stano - Ganger, Klouček. Vyloučení: 5:4, navíc Stoljarov (Sparta) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:2. Diváci: 7782.

Sparta: Machovský - T. Dvořák, Němeček, M. Jandus, Polášek, Moravčík, Jurčina - Šmerha, Horák, E. Thorell - Tomášek, D. Vitouch, Chlapík - Řepík, Sobotka, Forman - Dvořáček, Stoljarov, Strnad. Trenéři: Jandač a M. Hořava.

Liberec: Kváča (41. J. Pavelka) - Štibingr, Šmíd, Melancon, Rosandič, M. Ivan, Derner, Aubrecht - Faško-Rudáš, Filippi, Birner - Zachar, Klepiš, Ordoš - A. Najman, P. Jelínek, Rychlovský - Klapka, Šír, J. Vlach. Trenér: Augusta.