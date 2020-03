Hokejisté Sparty porazili Zlín 5:1, dva góly dal Řepík

Praha - Hokejisté Sparty porazili v 50. kole extraligy Zlín 5:1. Domácí o své výhře rozhodli ve druhé třetině, ve které vstřelili tři branky. Dvěma góly se na výhře Pražanů podílel kapitán Michal Řepík. Zlín prohrál pátý z posledních šesti zápasů, přesto si zajistil postup do předkola play off. Dvě kola před koncem základní části jsou Berani desátí.

V sestavě domácích se proti Zlínu trochu nečekaně objevil i útočník Kvapil, který se zranil hned v prvním extraligovém kole.

Sparta se dostala do vedení z první vydařené akce zápasu, když se ve čtvrté minutě krátce po buly prosadil kapitán Řepík a připsal si 22. gól sezony.

Herně i střelecky aktivnější ale byli hosté. Brankář Sedláček, jenž přišel do Sparty v minulé sezoně ze Zlína, ale svůj tým podržel. Zlikvidoval i Köhlerovu šanci ze šesté minuty, Kašík na druhé straně poté ustál několik brejků domácích.

Podruhé se skóre měnilo až ve 25. minutě, kdy Košťálek při střele zlomil hokejku, k puku se dostal Dvořáček a překonal Kašíka. Další branku daly domácí stejně jako v prvním případě krátce po buly. V polovině zápasu se prosadil Forman. Ve 37. minutě poté Kašíka počtvrté překonal z úhlu Řepík, jenž využil přihrávky Sukeľa zpoza branky.

Ve třetí třetině nastoupil místo Kašíka do zlínské branky Huf, dlouho ale čisté konto neudržel. Ve 46. minutě jej po Kvapilově přihrávce překonal Smejkal. Premiérovou nulu v sezoně nakonec neudržel ani Sedláček, neboť ve 49. minutě nestačil na střelu Gazdy.

Hlasy trenérů po utkání:

Miloslav Hořava (Sparta): "Zlín má výborně organizované, pracovité mužstvo a díky našemu gólmanovi Sedláčkovi jsme v první třetině nedostali branku a vedli 1:0. Hosté měli hromadu šancí, on nás podržel. Když jsme dali druhý a třetí gól, tak se naše hra zlepšila. Zápas se poté odehrával v naší režii. Do té doby byla hra vyrovnaná a v první třetině byl Zlín i lepší."

Martin Hamrlík (Zlín): "Sparta vyhrála zaslouženě. Chtěl bych poděkovat fanouškům Zlína, kteří dorazili. Bohužel se nám nepodařilo získat jako v sobotu na fotbale (na Spartě) bod, s tím jsme sem jeli. Neprožíváme zrovna dobré období, nehrajeme dobře a dnes se to potvrdilo. V obranném pásmu jsme udělali obrovské chyby, Sparta dala tři góly do prázdné brány. Dostali jsme se do předkola play off, ale musíme se dát do kupy. Jestli budeme takhle pokračovat, tak bude za čtyři dny (předkola) konec."

HC Sparta Praha - PSG Berani Zlín 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 4. Řepík (Rousek, Sukeľ), 25. Dvořáček (Košťálek), 31. Forman, 37. Řepík (Sukeľ, T. Pavelka), 46. Smejkal (Kvapil, T. Pavelka) - 49. Gazda (Claireaux). Rozhodčí: Bejček, Pešina - Frodl, Kajínek. Vyloučení: 2:4, navíc Kašík (Zlín) 10 min. Bez využití. Diváci: 9120.

Sparta: J. Sedláček - Blain, Kalina, Tomáš Dvořák, Košťálek, Jurčina, Piskáček, od 21. navíc T. Pavelka - Řepík, Sukeľ, Rousek - M. Forman, Pech, Buchtele - Smejkal, Tomášek, M. Kvapil - A. Kudrna, Říčka, Dvořáček. Trenéři: Hořava a Jandač.

Zlín: Kašík (41. Huf) - D. Nosek, Freibergs, Ferenc, M. Novotný, Buchta, Řezníček, Gazda - Fryšara, Fořt, Köhler - Šlahař, Honejsek, Okál - Dufek, Claireaux, Herman - J. Ondráček, P. Sedláček, Kubiš. Trenér: Svoboda.