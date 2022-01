Hokejisté Sparty porazili v dohrávce po obratu Litvínov 3:1

Praha - Hokejisté Sparty porazili v dohrávaném utkání 37. extraligového kola Litvínov 3:1. Pražané sice inkasovali jako první, ale nakonec rozhodli povedenou třetí třetinou, kterou vyhráli 2:0. Oba góly vstřelili v rozmezí 22 sekund, ten vítězný si připsal z trestného střílení útočník Tomáš Šmerha. Dva body (1+1) zaznamenal obránce David Němeček. Sparta zabrala po dvou utkáních bez bodového zisku a posunula se díky lepšímu skóre na deváté místo před Kometu Brno. Litvínov je dvanáctý.

První třetina se odehrála bez branek. Domácí byli v jejím úvodu o něco aktivnější, jenže bez gólového vyjádření. Dobře nabito na kruh měl hned zkraje duelu v přesilovce Řepík, jenže gólmana Godlu překonat nedokázal. Stejně dobře si vedl i jeho protějšek Machovský v deváté minutě při šanci Zygmunta.

V 17. minutě měli Severočeši takřka minutu možnost hrát přesilovku čtyři na tři, strávili ji celou v útočném pásmu a zasypali Machovského hned několika pokusy, ale rovněž bez efektu. Blízko vedoucímu zásahu byl až při následující klasické početní výhodě Irving, jenž ranou z první orazítkoval brankovou konstrukci.

Litvínovští se však dočkali brzy po přestávce. Jarůšek od zadního hrazení perfektně našel Zdráhala, který rychlým zakončením zblízka nedal Machovskému šanci. Právě po Zdráhalově akci mohl ve 29. minutě zvýšit před brankovištěm číhající Jícha, ale Machovský byl proti. Pražané srovnali krok 67 sekund před druhou přestávkou: Němeček bekhendem nahazoval puk z velkého úhlu a Zdráhal ho nešťastně srazil za Godlova záda.

Do té doby nervózně vypadající sparťany gól uklidnil a ve třetím dějství byli lepším týmem. Po Kolářově podrážení je dostal do vedení ve 47. minutě proměněným trestným střílením Šmerha a oslavil tak první gól v sezoně. Hned o 22 sekund později navíc zvýšil bekhendem Vitouch.

Jen chvilku nato předvedl fantastický zákrok Godla proti Dvořáčkovi a udržel tak týmu Vervy alespoň malou naději na návrat do zápasu. Ten však už nepřišel. Severočeši se nedočkali snížení ani v závěrečné hře bez gólmana.

Hlasy trenérů po utkání:

Josef Jandač (Sparta): "Dnes to bylo spíše ubojované utkání. Hlavně ve druhé třetině jsme nehráli dobře, ale důležitým momentem byl gól do šatny. Ve třetí třetině jsme využili možnosti, které jsme měli. Ty dva góly nás trošku uklidnily a daly nám vítr do plachet, pak jsme se soustředili na obranu a ubránili jsme to. V naší situaci to jsou hrozně důležité body."

Vladimír Růžička (Litvínov): "Myslím, že zápas se pro nás rozhodoval ve druhé třetině. Tam jsme měli plno šancí, ale nedali jsme góly. Pak jsme udělali chybu ve třetí třetině, Sparta toho trestným střílením využila. Hned jsme potom udělali další chybu a zápas jsme bohužel prohráli. I když jsme se s tím snažili ještě něco udělat a vytvořili si trochu tlak, Sparta si to pohlídala."

Dohrávka 37. kola hokejové extraligy: HC Sparta Praha - HC Verva Litvínov 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) Branky a nahrávky: 39. Němeček, 47. Šmerha z trestného střílení, 47. D. Vitouch (Němeček, Moravčík) - 24. P. Zdráhal (Jarůšek, Estephan). Rozhodčí: Šír, Šindel - Brejcha, Votrubec. Vyloučení: 3:6. Bez využití. Diváci: 1000 (omezený počet). Sestavy: Sparta: Machovský - Matuškin, Moravčík, Němeček, M. Jandus, T. Pavelka, Polášek, Pogorišnyj - Řepík, Sobotka, Šmerha - Prymula, R. Horák, E. Thorell - M. Forman, D. Kaše, Dvořáček - J. Strnad, D. Vitouch, T. Jandus. Trenér: Jandač. Litvínov: Godla - Irving, Balinskis, Strejček, Hrbas, Stříteský, Demel, D. Kolář - P. Zdráhal, Estephan, Jarůšek - Fronk, V. Hübl, P. Straka - F. Lukeš, M. Sukeľ, M. Chalupa - Havelka, Jícha, Zygmunt. Trenér: V. Růžička.