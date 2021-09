Hokejisté Sparty porazili Mladou Boleslav 3:1, dva góly dal Forman

Praha - Hokejisté Sparty porazili v 6. kole extraligy Mladou Boleslav 3:1 a sesadili Středočechy z čela tabulky. Dvěma góly se na tom podílel útočník Miroslav Forman, který vždy skóroval v přesilové hře.

Kouč domácích Jandač pozměnil oproti předešlému zápasu složení elitních formací a vyměnil Sobotku za Thorella. Do vedení Spartě pomohla přesilová hra. V 5. minutě tečoval Jandusovo nahození od modré čáry Forman a potrestal tak Šťastného faul. Druhou branku mohl přidat v 11. minutě Horák, Krošelj byl ale připraven.

Boleslav odpověděla šancemi Flynna. Drobného útočníka ale nejprve vychytal Salák, poté mířil vedle. V 17. minutě předvedl vydařenou individuální akci Mikliš, slovinský gólman ve službách Bruslařů ale vytáhl vydařený zákrok. O minutu později ale již kapituloval podruhé, když jej z dorážky překonal Thorell.

V 26. minutě prověřil Saláka útočník Zbořil, který nahradil v první formaci hostů distancovaného Rašku, jinak měl ale výrazně více práce Krošelj. Ve druhé třetině si připsal 14 zákroků, když Sparta několikrát zavřela soupeře v obranném pásmu i ve vyrovnaném počtu hráčů na ledě. Na Krošeljovi si ale postupně vylámali zuby Kaše, Chlapík, Doležal, Řepík, Horák i Buchtele. Všechny jejich šance byly z kategorie gólových.

Na začátku třetí třetiny mohli hosté snížit v první přesilové hře, Jeřábkův faul ale nepotrestali. Pražany mohl v 45. minutě uklidnit Thorell, druhý gól v zápase ale nepřidal. Ideální možnost zlomit duel na svou stranu měla Sparta v přesilové hře pět na tři, dlouhé 48 sekund. Středočeši se ubránili, ale po návratu Moravce na led se podruhé prosadil z dorážky Forman.

V 59. minutě se hosté dočkali snížení, když Saláka o připravil o možné první čisté konto v sezoně po šťastném odrazu Dufek.

Hlasy po utkání:

Jaroslav Hlinka (Sparta): "Od začátku do konce jsme zápas kontrolovali, hráli jsme dobře, hráli jsme v pohybu a proměnili jsme dvě přesilové hry, což určilo výsledek. Jsme spokojení."

Pavel Patera (Mladá Boleslav): "Dnes bylo na ledě bohužel jen jedno mužstvo a to byla Sparta. My jsme nepředvedli vůbec nic, měli jsme špatný pohyb a prohráli jsme každý osobní souboj. Přišel pro nás takový den blbec a můžeme být rádi, že to skončilo jen 3:1. Jediný náš hráč, který dnes snesl přísnější měřítko, byl brankář."