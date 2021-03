Hokejisté Sparty počtvrté porazili Motor a jsou v čele extraligy

České Budějovice - Hokejisté Sparty porazili v 50. kole extraligy České Budějovice 7:2 a posunuli se do čela soutěže před Třinec, který dnes nehrál. Pražané vyhráli nad Motorem i čtvrtý zápas v sezoně, třemi kanadskými body se na tom podíleli Andrej Kudrna a Roman Horák. Jihočeši prohráli doma podeváté za sebou.

Domácí nastoupili v retro dresech, které připomínaly 70. výročí jejich dosud jediného mistrovského titulu. Štěstí jim ale nepřinesly.

Jihočeši v prořídlé sestavě s pěti obránci a nekompletními čtyřmi útoky hráli uvolněně, hosté ale od počátku hýřili aktivitou. Skóre mohl otevřít Říčka, ale Strmeně poprvé překonal až Košťálek v 7. minutě. Domácí měli poté hned několik šancí vyrovnat, puk za Machovského ale dostal až v závěru první třetiny kapitán Vydarený.

Pražané se hned na začátku druhé třetiny dostali zpět do vedení a v prostřední dvacetiminutovce rozhodli o výhře. V čase 20:48 překonal českobudějovického gólmana z úhlu Kudrna a slovenský útočník se mezi střelce zapsal i ve 25. minutě.

Podruhé v utkání pak skóroval i Košťálek, který v přesilovce mířil přesně od modré čáry. Ve 31. minutě navíc trefil Jandus tyčku. Při vyloučení Poláška opakovaně pálil Doležal, Machovského ale nepřekonal. Buchtele poté na druhé straně trefil horní tyč.

Na začátku třetí části snížil nejlepší střelec domácích Doležal, žádné drama se ale nekonalo. Záhy se před Strmeněm prosadil Rousek a pojistil bezpečný náskok Pražanů. Šestý gól přidal velmi snadno Dvořáček, kterého nikdo nehlídal před brankovištěm. Poté ještě Machovskému pomohla branková konstrukce a skóre zápasu uzavřel v přesilovce kapitán Sparty Řepík.

Hlasy trenérů po utkání:

Václav Prospal (Č. Budějovice): "Odehráli jsme výbornou první třetinu, ale nebyli jsme dost produktivní. Utkání se zlomilo na začátku druhé části. Nemůžeme dostávat takové góly od soupeře, jakým je Sparta. Rozdíl mezi týmy se ukázal také v přesilovkách. Sparta to trefí, my to netrefíme. Klukům nemůžu upřít snahu, ale dostáváme laciné góly a děláme zbytečné chyby. Nejsme dost zkušení."

Josef Jandač (Sparta): "Zápasy proti týmům ze spodní poloviny tabulky se nám v poslední době moc nedařily, proto jsme rádi za výsledek. Po vydařeném utkání v Třinci jsme chtěli odehrát dobré utkání, což se nám podařilo. Některé situace jsme odehráli malinko lehkovážně, ale Machovský chytal spolehlivě."

Madeta Motor České Budějovice - HC Sparta Praha 2:7 (1:1, 0:3, 1:3)

Branky a nahrávky: 20. Vydarený, 46. Z. Doležal (Plášil, R. Přikryl) - 7. Košťálek (M. Sukeľ, Dvořáček), 21. Kudrna (Němeček), 25. Kudrna (Sobotka, Tomášek), 30. Košťálek (Sobotka, Horák), 49. Rousek (Kudrna, Horák), 51. Dvořáček (M. Sukeľ, Němeček), 59. Řepík (Tomášek, Horák). Rozhodčí: Úlehla, Veselý - Ganger, Klouček. Vyloučení: 3:3. Využití: 0:2. Bez diváků.

Sestavy:

České Budějovice: Strmeň - Plášil, Vydarený, Štencel, Slováček, Kubíček - Holec, D. Voženílek, Jonák - Z. Doležal, Toman, M. Novák - Gilbert, R. Přikryl, M. Beránek - Alderson, Karabáček. Trenér: Prospal.

Sparta: Machovský - Košťálek, Polášek, M. Jandus, Němeček, O. Němec, T. Dvořák, Kalina - Řepík, Horák, Rousek - Sobotka, Tomášek, Kudrna - Říčka, Pech, Buchtele - Dvořáček, M. Sukeľ, Zikmund. Trenéři: Hořava a Jandač.