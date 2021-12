Hokejisté Sparty napravili propadák se Zlínem, přehráli Kladno 6:0

Chomutov - Hokejisté Sparty zvítězili v utkání 30. extraligového kola v Chomutově nad Kladnem 6:0. Pražané rozhodli dvěma góly ve druhé třetině, vyhráli čtvrtý z posledních pěti zápasů a vrátili Rytířům domácí porážku 3:4 po nájezdech z poloviny října. Vítězný gól dal útočník David Dvořáček. Předposlední Kladno vyšlo počtvrté za uplynulých pět vystoupení bodově naprázdno. První čisté konto v sezoně vychytal Matěj Machovský. Obránce Tomáš Pavelka si připsal tři asistence.

V kladenské sestavě nechyběl dvacetiletý útočník Jaromír Pytlík, jenž se vrátil do Čech po rozvázání smlouvy s finským Kuopiem, ale místo Vítkovic, odkud odcházel během sezony 2018/19 do zámoří, upřednostnil barvy Středočechů.

V úvodu byli o něco aktivnější Rytíři, měli šanci hrát brzy i početní výhodu po prohřešku Buchteleho, ale příliš se jim nepovedla. V šesté minutě se však dostali do šance legendy Jágr s Plekancem, který ale pálil mimo. Sparta přečkala i vyloučení Řepíka, při němž Beran z ideálně pozice jen těsně minul branku. V 18. minutě propálil Melka Machovského, jenže kotouč skončil opět mimo tyčky.

Zkraje druhé třetiny zazvonil Kubíkův pokus v přesilovce na brankovou konstrukci. Klíčové pro vývoj bylo období mezi 30. a 38. minutou. Před polovinou zápasu byl Machala faulovaný Martinem Jandusem, jenže Filip z trestného střílení na Machovského nevyzrál. Skóre tak otevřel ve 34. minutě Dvořáček. Ve 38. minutě navíc zvýšil po dorážce vlastní střely Matuškin.

Ve třetím dějství nejprve neuspěl Chlapík. V končící 52. minutě však vzal na sebe koncovku přečíslení tří na dva hostující kapitán Řepík a přesnou ranou zápěstím dal Pražanům - i s ohledem na obraz hry v celém utkání - takřka definitivu. Zbytek utkání už byl ze strany sparťanů exhibicí, při níž stihli přidat ještě další tři góly. Trefili se Buchtele, Thorell a Chlapík.

Hlasy trenérů po utkání:

David Čermák (Kladno): "Myslím, že dvě třetiny jsme nehráli špatně, ale bohužel nás sráží, že nedáváme góly; nepomůžeme si ani přesilovkama. Ve poslední třetině jsme to za stavu 0:2 otevřeli a dostali jsme třetí gól, který asi rozhodl. Bohužel pak jsme to naprosto degradovali těmi posledními minutami, kdy jsme to úplně vypustili a dostali jsme další góly."

Josef Jandač (Sparta): "Pro nás to bylo určitě důležité utkání po nepovedeném domácím zápase se Zlínem. Zápas byl vyrovnaný, my jsme potom dali první gól, který nám podle mého hodně pomohl, protože Kladno mělo několik vyložených šancí a nás hodně podržel gólman. Když jsme pak odskočili na tři góly, tak jsme si to pohlídali. Výsledek však neodpovídá průběhu utkání. Jsme rádi, že jsme vzadu udrželi nulu a udělali trochu restart po tom Zlínu."

Rytíři Kladno - HC Sparta Praha 0:6 (0:0, 0:2, 0:4)

Branky a nahrávky: 34. Dvořáček (D. Vitouch, J. Strnad), 38. Matuškin (T. Pavelka), 52. Řepík (T. Pavelka), 56. Buchtele (Sobotka, Chlapík), 57. E. Thorell (Matuškin, R. Horák), 60. Chlapík (T. Pavelka). Rozhodčí: Hradil, Micka - Ganger, Malý. Vyloučení: 3:5, navíc Dotchin (Kladno) 5 min. Využití: 0:1. Diváci: 1000 (omezený počet).

Kladno: Bow - Dotchin, Kehar, Wood, Ticháček, Baránek, J. Suchánek, Donaghey - Jágr, Plekanec, Hlava - Kristo, Kubík, Indrák - Melka, Račuk, M. Beran - Pytlík, M. Filip, O. Machala. Trenér: D. Čermák.

Sparta: Machovský - Mikliš, Matuškin, M. Jandus, Polášek, T. Pavelka, R. Jeřábek - Chlapík, Sobotka, Buchtele - Řepík, R. Horák, E. Thorell - Přibyl, Konečný, T. Jandus - Dvořáček, D. Vitouch, J. Strnad. Trenéři: Jandač a Hořava.