Praha - Hokejisté Sparty dokázali v 41. kole extraligy na čtvrtý pokus v sezoně porazit Vítkovice a výhrou 3:0 navázali na úterní triumf v Hradci Králové 3:2. V domácí O2 areně před zraky 11.055 fanoušků uspělo mužstvo kouče Uweho Kruppa po dvou prohrách. Vítkovice prohrály podruhé za sebou.

"Hráli jsme dobrý hokej a nepustili jsme je moc do šancí a přečíslení. Celkově hráči před brankářem Sedláčkem působili solidně. Mám radost, že se doma dočkali odměny. Předtím jsme tu hráli dobře, ale bodově jsme vyšli naprázdno. Je prima bodovat," radoval se německý trenér Pražanů.

V rámci jubilejního 10. ročníku akce Sparta vzdává hold bylo utkání věnováno členům integrovaného záchranného sboru (IZS). Projekt vyvrcholí nedělním duelem proti Plzni, v kterém Pražané obléknou speciální dresy.

V brankovišti domácích dostal před Machovským přednost Sedláček, který si po přestupu ze Zlína připsal třetí start ve sparťanských barvách a první v O2 areně. Místo absentujícího obránce Piskáčka převzal kapitánské 'céčko' útočník Pech. Hosty zase trápí velká marodka. Vedle dlouhodobě zraněného Kurovského chyběli Roman, Výtisk a Gregorc. Zkraje druhé třetiny se jim navíc zranil i zadák Mrázek a utkání tak dohráli s pěti obránci.

Úvodní dvacetiminutovka příliš vzruchu nenabídla. Obě mužstva měla k dispozici přesilovou hru, ale v ní si žádné větší příležitosti nevypracovala. Jak Sparta, tak Vítkovice vycházely ze zabezpečené defenzivy. Největší příležitost se odehrála v osmé minutě, kdy se hosté dostali do přečíslení dvou na jednoho, ale útočník Schleiss trefil jen obránce Dvořáka a hra se rychle otočila. Jenže ani Pražané se k zakončení nepropracovali.

Sparta se prosadila ve 24. minutě po pohledné kombinaci. Rousek nahrál Klímovi, který mu pohotově vrátil puk před branku a devatenáctiletý útočník vstřelil svůj druhý gól v sezoně. "Bylo to na jeden dotek, to se muselo všem líbit. Dostal jsem to výborně od Smejkyho na vrcholku kruhů, narazil jsem si s Kevinem a vystřelil na lapačku," popsal akci Rousek.

Domácí úvodní branka nakopla a na vítkovickou branku se valil jeden útok za druhým, Bartošák ale další puk za svá záda nepropustil. Ani přes jasnou střeleckou převahu 20:7 ve druhé třetině Pražané další gól nepřidali.

Vítkovice si větší příležitost nevypracovaly. V závěru prostřední části se hostující útočník Tybor mohl dostat do samostatného úniku, jenže Klimek mu na poslední chvíli v pádu vypíchl puk.

Ve třetí třetině měly Vítkovice ve sparťanské přesilovce opět možnost úniku, když si Lev obhodil beka Kalinu, jenž ale soupeře dobruslil a zažehnal tak vznikající nebezpečí.

Od poloviny poslední části převzali svěřenci trenéra Jakuba Petra iniciativu a bojovali o vyrovnání. Ve 55. minutě se jim naskytla početní výhoda, o kterou už po 14 vteřinách kvůli Kucserově vyloučení přišli.

Blízko k pojistce byl Kudrna, který jel sám na Bartošáka, jenže na něj nevyzrál. Tři body zpečetili trefami do prázdné branky při vítkovické power play Delisle a Beran.

Sedláček potřeboval na čisté konto 25 zákroků. "Hráli jsme podle mě jeden z našich nejlepších zápasů. I když já jich zase tolik neviděl... Klobouk dolů. Nebyly tam dorážky, přečíslení, střely šly za modrou. O to je to pro gólmana snazší," pochvaloval si zlínský odchovanec.

Přes nepříznivý výsledek nevěšel vítkovický kouč Petr hlavu. "Dneska budu ten poslední, který by mužstvo hanil. Klobouk dolů před výkonem, který jsme předvedli, protože v půlce zápasu nám vypadl další obránce, hráli jsme v pěti a musím říct, že tenhle zápas, i když jsme nezískali žádné body, je pro mě strašně důležitý do závěrečné části sezony," řekl Jakub Petr. "Gratulace Spartě, dneska byla vyzrálejší, možná chytřejší v koncovce a vítězství si zasloužila," dodal Petr.

Hlasy trenérů po utkání:

Uwe Krupp (Sparta): "Věděli jsme, že oproti zápasu s Hradcem Králové půjde o naprosto odlišné utkání. Vítkovice vycházejí ze silné defenzívy a na góly nepotřebují moc šancí, je to velmi trpělivé mužstvo. Trvalo nám zhruba dvacet minut, než jsme se dostali do provozní teploty, což byl asi následek emotivního duelu s Hradcem. Z počátku jsme působili vyšuměle, ale zlepšili jsme se. Ve druhé části se nám rozjely nohy a začali jsme více bruslit. Branka nám dodala hodně energii, to byl velmi důležitý faktor. Hráli jsme dobrý hokej a nepustili jsme je moc do šancí a přečíslení. Celkově hráči před Jakubem (Sedláčkem) působili solidně. Mám radost, že se doma dočkali odměny. Předtím jsme tu hráli dobře, ale bodově jsme vyšli naprázdno. Je prima bodovat."

Jakub Petr (Vítkovice): "Nechci, aby to znělo jako výmluva, ale před zápasem jsme řešili spoustu problémů. Nikdy jsem tady nepropadal euforii, když jsme měli se Spartou takovou sérii, jakou jsme měli. Dneska budu ten poslední, který by mužstvo hanil. Klobouk dolů před výkonem, který jsme předvedli, protože v půlce zápasu nám vypadl další obránce, hráli jsme v pěti a musím říct, že tenhle zápas, i když jsme nezískali žádné body, je pro mě strašně důležitý do závěrečné části sezony. Dneska co rozhodlo byla finální fáze, do velkých šancí jsem se nedostávali, ale byly tam náznaky v předbrankovém prostoru, několik náznaků přečíslení, brejkové situace. V tom jsme byli oproti domácím nešikovní. Protože v neděli nehrajeme, máme dvanáct dní na to, abychom dali všechno dohromady, potrénovali a poprali se o to, abychom v play off nemuseli hrát tři až pět zápasů navíc. Gratulace Spartě, dneska byla vyzrálejší, možná chytřejší v koncovce a vítězství si zasloužila."

HC Sparta Praha - HC Vítkovice Ridera 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 24. Rousek (Kevin Klíma), 59. Delisle, 60. M. Beran (Roberts Bukarts, Pech). Rozhodčí: Hejduk, Hodek - J. Ondráček, Špůr. Vyloučení: 3:4. Bez využití. Diváci: 11.055.

Sestavy:

Sparta: J. Sedláček - Kalina, Blain, De la Rose, Delisle, Tomáš Dvořák, Košťálek, T. Voráček - Roberts Bukarts, Pech, Forman - A. Kudrna, Klimek, Buchtele - Rousek, Smejkal, Kevin Klíma - Kumstát, Černoch, M. Beran. Trenéři: Krupp a J. Nedvěd.

Vítkovice: Bartošák - D. Krenželok, Trška, Šidlík, Hrabal, J. Mrázek, T. Černý - Dej, Lev, Olesz - Tybor, Poletín, D. Květoň - Szturc, T. Jáchym, Kucsera - P. Zdráhal, Š. Stránský, Schleiss - od 21. navíc Fridrich. Trenéři: Petr a Trnka.