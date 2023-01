Hokejisté Sparty i potřetí v sezoně porazili Kladno, Kořenář má první nulu

Praha - Hokejisté Sparty porazili ve 36. kole extraligy Kladno 4:0 a i potřetí v sezoně proti Rytířům naplno bodovali. Premiérové čisté konto udržel před rekordní návštěvou sezony 14.292 diváků Josef Kořenář, tři kanadské body za gól a dvě asistence si připsal Erik Thorell.

Sparta nastoupila do čtvrtého domácího zápasu za sebou bez útočníka Tomáška, naopak do sestavy se poprvé od 2. října vrátil Kaše.

Úvod utkání moc šancí nenabídl a s minimem střel si poradili brankáři Kořenář a Bow. Více práce měl Kanaďan ve službách Rytířů, který také inkasoval jako první. Pražané se prosadili hned v první přesilové hře, kdy se přesně trefil Erik Thorell.

Na přelomu první a druhé třetiny hosté přežili druhé oslabení a poté mohli sami v přesilovce vyrovnat. Kořenáře ale výrazněji neohrozili. Sparta si postupně vypracovala herní převahu, druhý gól ale přidat nedokázala. Bow chytal spolehlivě.

Ve 35. minutě se po Zikmundově akci dostal do slibné pozice Melka, Kořenář si s jeho pokusem poradil. Nejblíže gólu byli sparťané v další početní výhodě, Řepík ale nastřelil jen brankovou konstrukci a proti Kousalovi se vyznamenal Bow.

Po 62 sekundách třetí části ale najel do otevřené obrany Kladna obránce Jandus, prostřelil Bowa a přiblížil Spartu k výhře. Vzápětí mohl snížit Plekanec, jenže dopadl stejně jako Řepík z brejku na druhé straně.

Středočeši se museli začít více tlačit do útoku a příležitostí domácích přibývalo. Ve 45. minutě mohl zvýšit Safin, ale dočkal se až o dvě minuty později, když si před brankou našel vlastní zblokovanou střelu.

V 58. minutě si kuriózní první gól v dresu Sparty připsal Kousal, kterého při power play fauloval Plekanec a útočník, jenž v týdnu přišel do Prahy z Mladé Boleslavi, tak nemohl zakončit.

Hlasy trenérů po utkání:

Miloslav Hořava (Sparta): "Čekali jsme těžký zápas, což se potvrdilo. Bylo to vyrovnané a nemyslím si, že výsledek odpovídá. Díky gólmanovi jsme zůstali ve hře, protože si myslím, že Kladno mělo první dvě třetiny více vyložených šancí. Dali jsme šťastný první gól a svým způsobem jsme se klepali o výsledek až do konce. Jsme rádi za tři body. Malinko se to asi uklidnilo po druhé brance, ale do té doby to bylo strašně vyrovnané."

Pavel Skrbek (Kladno): "I když to podle podle výsledku nevypadá, tak tohle byl z posledních tří zápasů ten lepší. Nepodali jsme špatný výkon, pohybem jsme si vytvořili i nějaký optický tlak, ale bohužel máme nízkou produktivitu. Nejsme schopni dát gól. Máme malý tlak do brány. Měli bychom hrát trošinku jednodušeji, vše překombinováváme a zbytečně pouštíme soupeře do šancí. A tým jako Sparta je využije. Nedali jsme jim jich moc, ale stačilo to na to, abychom dostali čtyři góly. Vždy, když se nám v zápase něco zlepší, tak nám zase chybí něco jiného a bohužel jsme zase prohráli."

HC Sparta Praha - Rytíři Kladno 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)

Branky a nahrávky: 16. E. Thorell (Kempný), 42. M. Jandus (E. Thorell, Horák), 48. Safin (Kempný, Mikliš), 58. P. Kousal (E. Thorel, Horák). Rozhodčí: Hejduk, Jaroš - Špůr, Zíka. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:0. Diváci: 14.292.

Sestavy:

Sparta: Kořenář - Mikliš, Kempný, M. Jandus, Němeček, Tomek, Moravčík - Řepík, Sobotka, M. Forman - P. Kousal, Horák, E. Thorell - Safin, D. Vitouch, Buchtele - D. Kaše, G. Thorell, Konečný. Trenéři: Hořava a Wallson.

Kladno: Bow - Dotchin, Kehar, Sotnieks, Slováček, Babka, Cibulskis - Jágr, Plekanec, Kubík - Melka, Zikmund, Bláha - Indrák, Filip, Brodecki - M. Procházka, Pytlík, Beran. Trenér: Vejvoda.