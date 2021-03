Hokejisté Sparty i potřetí porazili Olomouc, rozhodl Tomášek

Olomouc - Hokejisté Sparty vyhráli třetí zápas čtvrtfinále play off extraligy na ledě Olomouce 3:2 a již ve čtvrtek si mohou zajistit postup do semifinále. Utkání rozhodl v 55. minutě útočník David Tomášek. Domácím k prvnímu úspěchu v sérii nepomohly ani dva góly Rostislava Olesze.

"Zase to byl boj, jako v předešlých zápasech. Dnes možná ještě větší než v Praze. Vždy jsme dali gól, když jsme potřebovali, a v utkání jsme neprohrávali, což nás dovedlo k vítězství. Vedeme 3:0, ale víme, že nás ještě čeká urputná bitva," řekl trenér Sparty Josef Jandač.

Pražané se představili bez útočníka Pecha, který chyběl z rodinných důvodů. Po osmi letech tak dres Sparty oblékl host z prvoligového Prostějova Žálčík. Do obrany Olomouce se vrátil zkušený Švrček.

Hostům se vydařil vstup do zápasu. Kucserovu chybu v rozehrávce využil Forman a po 95 sekundách hry otevřel skóre. "Při našem prvním střídání jsme šli napadat, Honza (Buchtele) mi super posunul puk a jsem rád, že jsem se prosadil. Na tréninku mi nájezdy moc nešly," řekl Miroslav Forman.

Obraz hry byl podobný jako v předešlých duelech série, byl to urputný boj plný fyzických střetů. Sparta mohla přidat druhý gól v přesilové hře, Vyrůbalíkův faul ale nepotrestala. Úvodní početní výhodu na přelomu první a druhé třetiny nevyužila ani Olomouc. Pražané byli následně střelecky aktivnější, Konrád ale chytal spolehlivě.

Ve 26. minutě zahrozil Navrátil. Pak se do velké šance dostal Káňa, ale Salák stihl zakročit betonem. Ve 29. minutě již byli Hanáci za svou aktivitu odměněni, po přečíslení tři na dva se přesnou střelou k tyči prosadil Olesz. Pražany mohl zpět do vedení posunout Horák, Konrád ale jeho příležitost zlikvidoval. Na druhé straně v dobré pozici přestřelil Burian.

"Druhou třetinu jsme odehráli asi nejlépe v sezoně. Bylo tam všechno, tak bych si představoval, abychom hráli pořád. Spartu jsme k ničemu nepustili a měli jsme nejen dostatek střeleckých, ale i gólových příležitostí, ale neproměnili jsme je," řekl olomoucký trenér Zdeněk Moták.

Do třetí třetiny vstoupili domácí v početní výhodě, místo vedoucího gólu ale sami inkasovali. Po Řepíkově akci překonal Konráda obránce Polášek. Sparta poté dlouho kontrolovala hru, v 52. minutě byl ale vyloučen Buchtele a Hanáci jeho faul potrestali. Po Dujsíkově střele od modré čáry se puk od hlavy Olesze a Němečka odrazil za bezmocného Saláka.

Hosté však získali vedení rychle zpět. Buchtele opět vybojoval puk a po rychlém protiútoku Formana zakončil přesně Tomášek. "Ve třetí třetině to byla houpačka. Olomouci se podařilo vyrovnat a musím ocenit kluky. Honza Buchtele to dobře vybojoval na modré, pak to výborně udělal Míra Forman, který objel beka a já jsem tušil, že to bude vracet před branku. Byl to důležitý gól," uvedl Tomášek.

Potřetí se domácím vyrovnat nepodařilo, Pražané ustáli i závěrečnou power play soupeře a ve čtvrtek mohou slavit postup v nejkratší možné době. "Nezbývá nám nic jiného, než vyhrát čtyřikrát v řadě. Podle některých je to nemožné, co si budeme říkat. Je to hodně těžké, ale chceme se ještě vrátit do Prahy," řekl Olesz.

Hlasy trenérů po utkání

HC Olomouc - HC Sparta Praha 2:3 (0:1, 1:0, 1:2)

Branky a nahrávky: 29. Olesz (Kolouch, Ostřížek), 53. Olesz - 2. Forman (Buchtele), 41. Polášek (Řepík), 55. Tomášek (Forman). Rozhodčí: Jeřábek, Lacina - Kajínek, Špringl. Vyloučení: 4:5. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Bez diváků. Stav série: 0:3.

Sestavy:

Olomouc: Konrád - Švrček, Ondrušek, Škůrek, Vyrůbalík, Dujsík, Rašner, A. Rutar - J. Káňa II, Nahodil, Strapáč - Olesz, Kolouch, Ostřížek - Kucsera, J. Knotek, Klimek - Bambula, Navrátil, Burian. Trenéři: Moták a Tomajko.

Sparta: Salák - Jurčina, T. Dvořák, Košťálek, Polášek, T. Pavelka, Němeček - Řepík, Horák, Sobotka - Kudrna, Tomášek, Rousek - Forman, M. Sukeľ, Buchtele - Dvořáček, Zikmund, Žálčík. Trenéři: Hořava a Jandač.