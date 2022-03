Hokejisté Sparty deklasovali na úvod čtvrtfinále Liberec 7:0, zářil Tomášek

Praha - Hokejisté Sparty deklasovali v prvním čtvrtfinálovém utkání play off extraligy Liberec 7:0 a v sérii hrané na čtyři vítězství vedou 1:0. O povedeném vstupu do vyřazovací části rozhodli čtyřmi góly ve druhé třetině. Dvěma brankami a třemi asistencemi se pod výhru Sparty podepsal David Tomášek, čtyři asistence nasbíral nejproduktivnější hráč základní části Filip Chlapík a čtyři body si připsal i Erik Thorell. Čisté konto udržel Matěj Machovský. Série pokračuje v úterý opět v pražské O2 areně.

Pražané do vyřazovacích bojů vstoupili třináct dnů po konci základní části, dlouhá pauza na nich ale v úvodu nebyla znát. Liberecký brankář Kváča musel řešit nebezpečnější situace než jeho protějšek Machovský, na kterého pro začátek play off vsadila Sparta.

Severočeši sice měli ideální šanci otevřít skóre v přesilových hrách, vyloučení Horáka ani Jurčiny ale nevyužili. Šestnáct sekund před koncem první třetiny šla do vedení Sparta. Poláškova střela se odrazila od mantinelu zpět před branku a Forman puk pohotově dorazil za záda vyjetého Kváči.

V úvodu druhé části hosté srovnali s domácími herně krok a ve 28. minutě mohl vyrovnat Ivan. Machovský ale jeho šanci zlikvidoval. Následně Tygry srazila nedisciplinovanost. Rosandičův faul potrestal Tomášek a stejný hráč ve 36. minutě po rychlé Chlapíkově přihrávce od mantinelu přidal i třetí branku.

Poté mohl při hře čtyři na čtyři snížit Melancon, ani on ale recept na Machovského nenašel. Sparta duel definitivně rozhodla v přesilových hrách v poslední minutě druhé třetiny. Nejprve potrestal Kolmannův faul již po třech vteřinách Thorell, po další šarvátce hráli Pražané dokonce v pěti proti třem a Tomášek připravil pátý gól pro Sobotku.

Do závěrečné dvacetiminutovky vstoupili Pražané trochu lehkovážně. Nejprve nevyužili pokračující klasickou početní výhodu, poté se do velkých šancí dostali Birner, Faško-Rudáš a nakonec musela Machovskému pomoct tyčka.

Místo snížení se ale prosadil Stoljarov a dal první gól po příchodu do Sparty. Zápas se v poklidu dohrál a Pražané si v součtu s vydařeným závěrem základní části připsali osmou výhru v řadě, kterou ještě podtrhl Thorell 16 sekund před koncem.

Hlasy trenérů po utkání:

Josef Jandač (Sparta): "Pro nás bylo důležité, že jsme uhráli dvě oslabení v první třetině a poté ve druhé třetině jsme proměnili přesilovky. Napadalo nám to tam, podařilo se vyhrát první zápas po dlouhé pauze, čehož si ceníme, ale víme, jak je to v play off."

Patrik Augusta (Liberec): "Soupeř byl od začátku do konce lepší a zaslouženě vyhrál. Zápas se zlomil v přesilovkách, ale od začátku jsme byli o krok pomalejší. Nešly nám nohy, Sparta byla aktivnější. Na začátku nás podržel gólman, který měl výborné zákroky, bohužel jsme si nechali dát gól do šatny v posledních dvaceti vteřinách. V přesilovkách jsme si na rozdíl od Sparty nepomohli, měli jsme tam jednu dvě šance, kde jsme mohli dostat domácí do problémů, kdybychom dali první gól. Sparta je sehrála výborně, měla tři přesilovky po sobě. Dnes byla lepší Sparta, my musíme být lepší v úterý."

HC Sparta Praha - Bílí Tygři Liberec 7:0 (1:0, 4:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 20. Forman (Polášek, Jurčina), 31. Tomášek (E. Thorell, Chlapík), 36. Tomášek (Chlapík), 40. E. Thorell (Tomášek, Chlapík), 40. Sobotka (Tomášek, E. Thorell), 46. Stoljarov (Tomášek, Chlapík), 60. E. Thorell (Horák). Rozhodčí: Hradil, Úlehla - Gebauer, Hlavatý. Vyloučení: 4:6. Využití: 3:0. Diváci: 8842. Stav série: 1:0.

Sparta: Machovský - Němeček, Matuškin, T. Pavelka, Polášek, T. Dvořák, Moravčík, Jurčina - Řepík, Sobotka, Forman - Tomášek, D. Vitouch, Chlapík - Šmerha, Horák, E. Thorell - Dvořáček, Stoljarov, Strnad. Trenéři: Jandač a M. Hořava.

Liberec: Kváča (41. J. Pavelka) - M. Ivan, Šmíd, Kolmann, Rosandič, Melancon, Derner - Klapka, P. Jelínek, J. Vlach - Birner, Filippi, Zachar - Klepiš, Gríger, Ordoš - A. Najman, Šír, Rychlovský - Faško-Rudáš. Trenér: Augusta.