Hokejisté Sparty budou v neděli neplánovaně hrát v Ml. Boleslavi

Praha - Hokejisté Sparty se v neděli v extralize neplánovaně představí na ledě Mladé Boleslavi. Podle původního rozpisu měli Pražané hrát doma s Vítkovicemi, ale ostravský klub je v současnosti v karanténě. Zástupci Sparty se proto domluvili s Mladou Boleslaví a předehrají si zápas 26. kola. Středočeši měli původně hrát s Kometou Brno, která je rovněž v karanténě.

Vítkovice už si musely odložit čtvrteční duel 1. kola doma s Litvínovem i nedělní v Hradci Králové. V pátek Ostravané nebudou hrát s Třincem, v neděli nenastoupí proti Spartě a příští týden v úterý proti Kometě. Podle programu by se měli do extraligy zapojit příští týden v pátek, kdy se představí v 6. kole v Českých Budějovicích.

Ve stejném termínu jako Vítkovice by se mělo dočkat prvního vystoupení v sezoně Brno, jehož soupeřem by měly být Karlovy Vary. Kometa už nehrála v pátek na vlastním ledě proti Třinci a v neděli v Litvínově, tento týden má odložené duely v pátek doma proti Českým Budějovicím, v neděli v Mladé Boleslavi i následné utkání v Ostravě.

Kluby využívají volného termínu k předehrání duelu, pokud má jiný soupeř také možnost k zápasu nastoupit a uvolnila se jim v případě nutnosti "okna" na dohrávky.

Odložené zápasy kvůli koronaviru se musejí sehrát do 40 dnů od odložení, jinak bude o jejich výsledku rozhodovat sportovně-technická komise Českého svazu ledního hokeje. Pokud by se nestihla sehrát všechna utkání v základní části, může v tabulce rozhodovat bodový průměr. Podmínkou postupu do předkola a play off je absolvování alespoň poloviny zápasů dlouhodobé části.

Podobně jako Mladá Boleslav se Spartou si předehrál už v neděli Litvínov zápas 20. kola s Hradcem Králové (2:4) a hned v úterý přivítá v utkání 11. kola opět na vlastním ledě Třinec.

Sparta dnes také s předstihem oznámila, že se domluvila s Třincem na změně pořadatelství i termínu zápasu 23. kola. Podle původního plánu se mělo hrát ve Slezsku 2. prosince, ale duel se uskuteční již 20. října v Praze.