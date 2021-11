Hokejisté Sparty budou proti Skelleftee hájit postup do čtvrtfinále LM

Praha - V extralize jsou hokejisté Sparty v krizi a sbírají jednu porážku za druhou, v Lize mistrů se ale Pražanům daří a v úterý budou proti švédskému týmu Skelleftea AIK bojovat o postup do čtvrtfinále. Jediný český tým, který postoupil ze základní skupiny, si ze severu Evropy přivezl vítězství 3:1 a v domácím prostředí si tak může dovolit i prohrát o gól.

"Uspět v Lize mistrů je náš jednoznačný cíl. Věřím, že každý tým, který se do Ligy mistrů kvalifikuje, to má stejně. Soutěž vnímáme velice prestižně. I s drobnými šrámy chtěli hráči vždy nastoupit a bojovat o postup. I to ukazuje dobrý charakter v naší kabině. Porazili jsme skvělé týmy, ukázali jsme svou sílu. A chceme postoupit dál," vyhlásil již před osmifinále sportovní ředitel Sparty Petr Ton.

První zápas na ledě Skelleftey Pražané před týdnem zvládli, přestože byli většinou pod tlakem, a vyhráli po brankách Filipa Chlapíka, Tomáše Pavelky a Erika Thorella. V Lize mistrů tak ovládli šesté utkání v řadě. V extralize ale poté prohráli ve Vítkovicích a v neděli v Českých Budějovicích. V domácí soutěži neuspěli v deseti z posledních jedenácti utkání.

"Porážka z Budějovic by nás neměla poznamenat. Za prvé je to úplně jiný hokej, jiná liga. Pro nás, myslím, naopak je to dobré, že hned hrajeme zápas a můžeme se oklepat z extraligových nezdarů," řekl útočník Roman Horák. "Švédové jsou velice silný soupeř, vynikající na puku, mají výborné hráče, takže si myslím, že nám to může jenom pomoct do další fáze sezony. Musíme trénovat a pracovat naplno, nemůžeme si dát žádné volno," dodal elitní centr.

V případě postupu se Sparta ve čtvrtfinále utká s vítězem zápasu Rögle - Curych, ve kterém si lepší výchozí pozici vypracoval švédský tým, jenž před týdnem vyhrál na ledě Lions 4:3.

V play off Ligy mistrů do další fáze soutěže postupuje celek, který má v součtu dvou zápasů lepší skóre. V případě nerozhodného stavu se bude deset minut prodlužovat při hře tři na tři, poté by došlo na samostatné nájezdy.

Zápas Sparta - Skelleftea se hraje od 18:00 v Tipsport areně.