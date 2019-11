Hokejisté Sparty budou na ledě Vítkovic hájit vítěznou sérii

Ostrava - Hokejisté Sparty budou ve středeční dohrávce 22. kola extraligového kola na ledě Vítkovic bojovat o prodloužení šestizápasové vítězné série. Ostravané naopak dvakrát po sobě nebodovali a za 120 minut hry vstřelili jediný gól. Potřebují odčinit především nedělní domácí porážku 0:5 s Plzní.

"Musíme podat úplně jiný výkon než v posledním zápase a předvést úplně jiný přístup. Musíme mít úplně jiné nasazení. Čekají nás teď velmi kvalitní soupeři. Jsou to top týmy, svou sílu dokazují stabilně po celou sezonu. Jen výkon každého hráče na hranici schopností nám může zajistit úspěch," uvedl pro klubový web trenér Pavel Trnka. Jeho svěřence čeká hned ve čtvrtek další domácí zápas proti Mladé Boleslavi.

Před Pražany je třetí ze série celkem čtyř duelů v arénách soupeřů. Předchozí zápasy v Litvínově a Mladé Boleslavi sice nerozhodli v základní hrací době, ale v obou případech brali i druhý bod. V tomto ohledu se jim daří na výbornou. Alespoň do prodloužení už museli v osmi zápasech od startu sezony a radovali se v sedmi z nich. A zcela bez bodů zůstali z 21 utkání pouze třikrát.

"Občas je to upracované nebo to nevypadá moc hezky, ale takové zápasy jsou a budou třeba v play off. I když to je ještě daleko. Ale jsme rádi, že body sbíráme. Tabulka je nahuštěná, každý bod je pro nás dobrý," podotkl útočník Michal Řepík.

V Ostravě očekávají sparťané další urputnou partii. "Čekám, že to bude bojovný hokej. Jako každý rok. Domácí mají výborného gólmana. Musíme si vytvořit tutovky a proměnit je. Pojedeme si pro body," doplnil brankář Matěj Machovský.

Statistické údaje před středeční dohrávkou 22. kola extraligy HC Vítkovice Ridera (10.) - HC Sparta Praha (1.). Začátek zápasu: 17:30 (ČT Sport). Vzájemný zápas v této sezoně: 1:5. Nejproduktivnější hráči: Roberts Bukarts 17 zápasů/21 bodů (10 branek + 11 asistencí) - Michal Řepík 21/20 (9+11). Statistiky brankářů: Miroslav Svoboda průměr 2,81 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 92,10 procenta a jednou udržel čisté konto, Daniel Dolejš 3,47 a 88,07 - Matěj Machovský 2,25, 92,84 a dvakrát udržel čisté konto, Jakub Sedláček 2,12 a 92,62. Zajímavosti: - Vítkovice dvakrát za sebou nebodovaly. Na plný zisk čekají Ostravané deset zápasů, během nichž pětkrát vyhráli až v nastavení. Naposledy brali tři body 18. října, kdy doma zdolali Litvínov 2:0. - Sparta vyhrála šestkrát za sebou a ztratila při této sérii jen dva body. Pražané prohráli jediný z uplynulých 16 duelů. - Vítkovice, které vyřadily Spartu v březnu v předkole play off po vítězství 3:1 na zápasy, vyhrály šest z posledních devíti vzájemných duelů. - Vítkovický trenér Jakub Petr ve středu oslaví 26. narozeniny a slovenskému obránci Martinu Bodákovi rovněž z ostravského klubu bude ve čtvrtek 21 let.