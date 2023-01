Hokejisté Sparty budou hájit vítěznou sérii v extralize proti Litvínovu

Praha - Hokejisté pražské Sparty budou ve středeční dohrávce 41. kola extraligy hájit svou šestizápasovou vítěznou sérii proti Litvínovu, s kterým dvakrát za sebou prohráli. Stejně jako v neděli proti Mladé Boleslavi je utkání součástí 14. ročníku akce Sparta vzdává hold záchranářům, vojákům, policistům a hasičům a O2 arena se tak opět i díky jejich návštěvě zaplní.

Na zápas proti Mladé Boleslavi zavítala do největší haly v Česku nejvyšší návštěva sezony 15.147 diváků. Překonala 14.292 fanoušků na utkání Sparty s Kladnem 8. ledna, kdy za hosty nastoupil i Jaromír Jágr. Vysoká návštěva (12.406) přišla i na páteční zápas Sparty s Kometou Brno.

"Diváci jsou skvělí, každý zápas je kulisa neskutečná a hráčům to strašně pomáhá," pochvaloval si kouč Miloslav Hořava. Od jeho návratu na lavičku v polovině listopadu získala Sparta 50 bodů z 57 možných. Z 19 zápasů prohrála jen dva. Neuspěla 11. prosince právě v Litvínově 2:5 a podlehla také 6. ledna doma Liberci 2:5.

Brankář Jakub Kovář doufá, že se Sparta s atmosférou charitě věnovanému zápasu vyrovná stejně jako proti Mladé Boleslavi, kterou porazila 4:1. "Když máte speciální akce, trochu se tím odvede pozornost od samotného zápasu. Hráči řeší na poslední chvíli dodané návleky a dresy. Koncentraci to sebere. I v tomhle ohledu je super, že jsme to zvládli," prohlásil Kovář.

Zatímco Sparta se vyšplhala na třetí místo, Litvínov bojuje o předkolo play off a také o únik hrozbě baráže. Před dnešními zápasy má na 11. místě náskok dvou bodů před třináctou Kometou Brno a osmi bodů před posledním Kladnem. Pozici si po sedmi porážkách z osmi zápasů vylepšil výhrami v pátek v Olomouci 8:1 a v neděli na ledě druhých Vítkovic 3:2 po samostatných nájezdech.

Z utkání v Ostravě, kde prohrávali po první třetině 0:2 a první branku inkasovali už v 10. sekundě, si Severočeši chtějí vzít ponaučení. "Dostali jsme hned na začátku takovou facku. Takhle nemůžeme vstupovat do zápasu, nesmí se to stávat. Vítkovice i další týmy, které nás čekají, jsou těžkými soupeři a my si tohle nemůžeme dovolit," uvedl řekl útočník Nicolas Hlava klubovému webu.

Statistické údaje před středeční dohrávkou 41. kola extraligy: HC Sparta Praha (3.) - HC Verva Litvínov (11.). Začátek zápasu: 18:30 (O2 TV Sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:0, 0:4, 2:5. Nejproduktivnější hráči: Roman Horák 39 zápasů/30 bodů (11 branek + 19 asistencí) - Šimon Stránský 39/32 (7+25). Statistiky brankářů: Jakub Kovář průměr 2,13 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 91,92 procenta a šestkrát udržel čisté konto, Josef Kořenář 2,05, 90,99 a dvakrát udržel čisté konto - Šimon Zajíček 2,61 a 91,25, Denis Godla 3,08 a 90,70. Zajímavosti: - Duel bude stejně jako v neděli proti Mladé Boleslavi součástí 14. ročníku akce Sparta vzdává hold. Tradiční pocta záchranářům, vojákům, policistům a hasičům při svém první letošním dílu přilákala nejvyšší návštěvu sezony 15.147 diváků. - Sparta vyhrála šestkrát za sebou a ztratila jediný bod. Z posledních 19 zápasů prohrála jen dva a jedním z jejích přemožitelů je právě Litvínov, který ji 11. prosince porazil doma 5:2. - Pražané, kteří dovrší sérii čtyř domácích zápasů, vyhráli před vlastním publikem čtyřikrát za sebou. Z uplynulých jedenácti domácích duelů prohráli jediný. - Litvínov vyhrál dvakrát za sebou a třikrát z posledních pěti zápasů. - Verva venku po šňůře čtyř porážek dvakrát za sebou vyhrála. - Litvínov ve vzájemných zápasech po sérii tří porážek dvakrát za sebou vyhrál. - Finský útočník Olavi Vauhkonen ze Sparty dnes slaví 34. narozeniny. - Americký obránce Josh Wesley se může vrátit do sestavy Litvínova po odpykání čtyřzápasového disciplinárního trestu za faul na bek Martina Pláňka z Mladé Boleslavi.