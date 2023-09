Hokejisté Sparty budou hájit neporazitelnost, v Třinci se hraje repríza finále

Praha - Hokejisté Sparty budou v pátečním 6. kole Tipsport extraligy hájit dosavadní neporazitelnost a první místo v tabulce. Vydařený start do sezony se budou snažit potvrdit i Pardubice, které jsou druhé jen vinou horšího skóre. V Třinci se uskuteční první repríza finále z minulého ročníku a na ledě Kladna se utkají aktuálně dva nejhorší týmy soutěže.

Pražané si užívají nejlepší start do sezony od roku 2003, kdy také na úvod vyhráli pětkrát za sebou. O šesté vítězství budou usilovat proti Olomouci, která ale v minulé sezoně vyhrála obě utkání na ledě O2 areny. "Mluvili jsme o tom, že chceme dobře začít, ale že je to nejlepší start za dvacet let, to bych nečekal. Jen v tom pokračovat," řekl útočník Miroslav Forman po středeční výhře v Plzni.

Hanáci doposud získali šest bodů, obě dosavadní utkání na kluzištích soupeřů ale prohráli. Ve středu navíc doma neuspěli proti Třinci, s kterým prohráli 3:4. "Potvrdili jsme si, že i s těmito týmy máme vyrovnané souboje. Někdy nám samozřejmě nějaký zápas ujede. Když ale budu mluvit za sebe, nikdy jsem neměl strach z aspirantů na titul. Dokážeme je porážet," řekl odhodlaně útočník Jan Knotek. Olomouc před Oceláři prohrála s Pardubicemi a po Spartě ji čekají Vítkovice,

Pardubice doposud vyhrály čtyři z pěti zápasů, jen na Spartě padly po nájezdech. Teď je čeká Plzeň, která získala jen tři body za výhru v prvním kole. Ve vzájemných soubojích Dynamo uspělo šestkrát za sebou. "Ve Vítkovicích jsme vyhráli, ale naše hra nebyla dobrá. Chyb tam bylo hodně. Teď se těšíme domů, kde musíme hrát lépe," řekl trenér Václav Varaďa.

Západočeši prohráli třikrát za sebou, na východě Čech chtějí bodovat. "Určitě chceme hrát dobrý hokej, nikdo tam nejede s prohraným pocitem, protože to jsou Pardubice. Oni hrají dobrý hokej, jsou nahoře, jenomže my jsme mohli naposledy Spartu také porazit. V lize se dá hrát s každým, určitě tam pojedeme urvat co nejvíce bodů," uvedl útočník Jan Schleiss.

Mistrovský Třinec po úvodních dvou porážkách vyhrál třikrát za sebou a v tabulce se posunul na páté místo. Teď Oceláře čeká Hradec Králové, který stejně jako oni nasbíral devět bodů a je čtvrtý zásluhou lepšího skóre. "Sezona je dlouhá a ceny se rozdávají na konci. V zápasech teď musíme ladit detaily a jsme rádi, když se nám za dva nebo za tři body daří vyhrávat," řekl útočník Daniel Voženílek před první reprízou finále.

Mountfield stejně jako Sparta a Pardubice zatím bodoval ve všech zápasech, tři poslední ale prohrál po nájezdech nebo v prodloužení. "Určitě tam nějaké vzpomínky na minulou sezonu budou, ale tým se jim stejně jako nám trochu změnil. Uvidíme, chtěli bychom si odvézt nějaký bod," řekl útočník Radek Pilař. "Naše situace není úplně optimální, když jsme prohráli potřetí v řadě. Na druhou stranu alespoň nějaké body sbíráme a teď na začátku se hodí každý bod," dodal.

Ve středu kleslo na poslední místo tabulky Kladno, které čeká souboj s třináctým Brnem. Rytíři tak mají šanci posunout se výš. Středočeši však oba dosavadní domácí zápasy prohráli a proti Kometě neuspěli třikrát za sebou. Brno navíc ve středu ukončilo sérii nezdarů a poprvé v sezoně vyhrálo.

"Určitě to byl citelně lepší výkon, takže jsem rád, že jsme se posunuli dál a ukázali si cestu, po které chceme jít. Doufám, že si to všichni zapamatujeme a budeme v tom pokračovat," řekl brankář Dominik Furch, který proti Českým Budějovicím udržel čisté konto. Kometu teď čeká série tří venkovních zápasů.

V dalších pátečních zápasech se utkají zatím shodně šestibodové Karlovy Vary s Libercem, Litvínov s Mladou Boleslaví a České Budějovice s Vítkovicemi. Verva bude usilovat o pátou výhru za sebou, Motor o čtvrtou. Vítkovice se poté budou na ledě Motoru snažit navázat na dvě výhry na jihu Čech z minulé sezony a ukončit sérii tří porážek. "Zní to hrozně, ale kluci nehrají špatně. Po každé chybě ale inkasujeme gól. Potřebujeme, aby kluci měli na hokejkách větší klid, a jednoznačně potřebujeme zlepšit obranu," řekl trenér Ridery Miloš Holaň po středeční prohře s Pardubicemi.

Statistické údaje před zápasy 6. kola hokejové extraligy HC Oceláři Třinec (5.) - Mountfield Hradec Králové (4.). Začátek zápasu: 17:00. Nejproduktivnější hráči: Martin Růžička 5 zápasů/7 bodů (2 branky + 5 asistencí) - Oliver Okuliar 5/7 (5+2). Statistiky brankářů: Marek Mazanec průměr 2,35 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 92,41 procenta - Patrik Bartošák 1,53, 93,81 a jednou udržel čisté konto, Henri Kiviaho 0 a 100. Zajímavosti: - Mistrovský Třinec po úvodních dvou prohrách třikrát za sebou vyhrál a ztratil jediný bod - Hradec Králové bodoval ve všech pěti duelech v sezoně, po dvou vítězstvích ale třikrát v řadě podlehl v nastavení - Oceláři, kteří v minulé sezoně porazili Mountfield ve finále po vítězství 4:2 na zápasy, vyhráli šest z posledních deseti vzájemných duelů - Hradec Králové v Třinci vyhrál dva z uplynulých čtyř duelů - Útočník Radek Pilař z Hradce Králové může sehrát 200. zápas v extralize HC Verva Litvínov (3.) - BK Mladá Boleslav (6.). Začátek zápasu: 17:30. Nejproduktivnější hráči: David Kaše 4/6 (2+4) - Matti Järvinen 5/6 (3+3). Statistiky brankářů: Matej Tomek 2,36 a 92,68 - Filip Novotný 2,70 a 91,97, Jan Růžička 0, 100 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Litvínov po úvodní prohře v Pardubicích 1:5 čtyřikrát za sebou vyhrál a ztratil jediný bod - Verva je doma ze dvou utkání stoprocentně úspěšná, porazila Plzeň 4:2 a Liberec 4:1 - Mladá Boleslav po prvních dvou kolech bez zisku zvítězila třikrát za sebou a ztratila jediný bod - Verva vyhrála tři z posledních pěti vzájemných soubojů - Litvínov se s Mladou Boleslaví utkal v srpnu dvakrát v přípravě a oba zápasy vyhrál - doma 3:1 a venku 2:1 - Útočník David Kaše z Litvínova může v neděli proti Třinci sehrát 200. zápas v extralize HC Energie Karlovy Vary (8.) - Bílí Tygři Liberec (10.). Začátek zápasu: 17:30. Nejproduktivnější hráči: Jan Hladonik 4/6 (1+5) - Oscar Flynn 5/5 (2+3). Statistiky brankářů: Dominik Frodl 1,76, 94,21 a jednou udržel čisté konto - Daniel Král 3,05 a 91,30, Dávid Hrenák 3,02 a 89,77. Zajímavosti: - Karlovy Vary po dvou utkáních s plným bodovým ziskem vyšly dvakrát za sebou naprázdno - Liberec venku ještě ani v jednom ze tří zápasů v sezoně nebodoval, zatímco doma je ze dvou vystoupení stoprocentně úspěšný - Bílí Tygři s Energii osmkrát za sebou bodovali a z toho sedmkrát vyhráli - Obránce Petr Kolmann z Liberce může v neděli proti Pardubicím sehrát 300. zápas v extralize Banes Motor České Budějovice (7.) - HC Vítkovice Ridera (11.) Nejproduktivnější hráči: Adam Kubík 5/4 (3+1) - Peter Mueller 5/7 (3+4). Statistiky brankářů: Dominik Hrachovina 2,19, 93,33 a jednou udržel čisté konto - Lukáš Klimeš 3,50 a 86,05, Matěj Machovský 4,39 a 80,52. Zajímavosti: - České Budějovice po sérii tří vítězství ve středu prohrály v Brně s Kometou 0:4 - Motor doma vyhrál oba duely v této sezoně a ztratil jediný bod, zdolal Olomouc 3:1 a Hradec Králové 2:1 v prodloužení - Vítkovice prohrály čtyři z pěti duelů v této sezoně a na výhru čekají tři zápasy, během nichž ale dvakrát bodovaly - Ostravané venku bodovali v obou utkáních v tomto ročníku, po výhře v Mladé Boleslavi 2:4 prohráli v Třinci 3:4 v prodloužení - Vítkovice po sérii čtyř výher ve vzájemných duelech naposledy 19. února prohrály doma s Motorem 1:4, v Českých Budějovicích vyhrály oba duely v minulém ročníku Rytíři Kladno (14.) - HC Kometa Brno (13.). Začátek zápasu: 18:00. Nejproduktivnější hráči: Jiří Ticháček 5/4 (2+2) - Daniel Gazda 5/4 (2+2). Statistiky brankářů: Adam Brízgala 2,35 a 91,49, Landon Bow 4,20 a 88,14 - Dominik Furch 2,76, 88,66 a jednou udržel čisté konto, Štěpán Lukeš 6,00 a 73,91. Zajímavosti: - Kladno prohrálo čtyři z pěti duelů v sezoně a získalo jen dva body z vítězství na ledě Vítkovic 3:2 po nájezdech - Rytíři čekají doma na první body v sezoně, podlehli Pardubicím 1:3 a Spartě 1:7 - Kometa po úvodních čtyřech utkáních bez bodu ve středu uspěla doma s Českými Budějovicemi (4:0) - Brňané venku v sezoně ještě nebodovali, prohráli v Karlových Varech 0:4 a v Mladé Boleslavi 3:6 - Kometa porazila Kladno třikrát za sebou a ztratila jediný bod - Útočník Jaromír Pytlík může sehrát 100. zápas v extralize - Dva kladenští hráči si v duelu s Kometou odpykají poslední díl svých disciplinárních trestů a budou v neděli v Plzni k dispozici - útočník Jakub Strnad dostal třízápasový trest za napadení čárového rozhodčího Vladimíra Rožánka a kanadský bek Jake Dotchin zákaz startu ve dvou duelech za bitku se sparťanem Filipem Chlapíkem HC Dynamo Pardubice (2.) - HC Škoda Plzeň (12.). Začátek zápasu: 18:00. Nejproduktivnější hráči: Lukáš Radil 5/8 (6+2) - Jakub Lev 4/2 (2+0). Statistiky brankářů: Roman Will 1,47 a 93,75, Milan Klouček 3,00 a 87,50 - Samuel Hlavaj 2,03 a 94,20, Dominik Pavlát 2,03 a 92,73. Zajímavosti: - Pardubice bodovaly ve všech pěti zápasech v sezoně a z toho čtyřikrát vyhrály - Dynamo je doma ze dvou zápasů stoprocentně úspěšné, vyhrálo nad Litvínovem 5:1 a nad Olomoucí 3:1 - Plzeň po úvodní výhře nad Třincem 3:1 třikrát za sebou nebodovala - Škoda se představí venku teprve podruhé v ročníku, ve 2. kole prohrála v Litvínově 2:4 - Pardubice vyhrály ve vzájemných zápasech šestkrát za sebou a v minulé sezoně neztratily ani bod, Plzeň naposledy uspěla 22. října 2021, kdy vyhrála doma 3:2 - Plzeň v Pardubicích prohrála osmkrát v řadě a získala při této sérii jen tři body, Západočeši na ledě Dynama naposledy slavili 17. února 2019 po výhře 8:3 HC Sparta Praha (1.) - HC Olomouc (9.). Začátek zápasu: 18:30. Nejproduktivnější hráči: Michal Řepík 5/9 (5+4) - Jakub Navrátil, Dalibor Řezníček oba 5/4 (2+2). Statistiky brankářů: Jakub Kovář 1,71 a 93,07, Josef Kořenář 2,77 a 90,32 - Branislav Konrád 2,52, 88,76 a jednou udržel čisté konto, Jakub Sedláček 3,10 a 90,00. Zajímavosti: - Sparta vyhrála všech pět utkání v sezoně a ztratila jen dva body - Pražané prožívají nejlepší vstup do soutěže od sezony 2003/04, kdy v prvních pěti duelech naplno bodovali a prohráli až v 6. kole v Pardubicích 1:3 - Olomouc prohrála tři z posledních čtyř utkání a dvakrát za sebou nebodovala - Hanáci vyšli venku v obou duelech naprázdno, prohráli v Českých Budějovicích i v Pardubicích shodně 1:3 - Olomouc v minulém ročníku vyhrála tři ze čtyř utkání se Spartou a uspěla v obou vystoupeních v O2 areně po výsledcích 5:2 a 2:1 po samostatných nájezdech - Útočník Ondřej Najman ze Sparty může sehrát 300. zápas v extralize, obránce Pražanů Michal Kempný může na stejnou metu dosáhnout v neděli proti Kometě Brno Další program: Neděle 1. října - 7. kolo: 15:30 BK Mladá Boleslav - Banes Motor České Budějovice, 16:00 HC Vítkovice Ridera - HC Olomouc, HC Sparta Praha - HC Kometa Brno, Bílí Tygři Liberec - HC Dynamo Pardubice, Mountfield Hradec Králové - HC Energie Karlovy Vary, 16:30 HC Škoda Plzeň - Rytíři Kladno, 17:30 HC Verva Litvínov - HC Oceláři Třinec.