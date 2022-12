Hokejisté Sparty bez problémů porazili Plzeň 3:0, dva góly dal Forman

Praha - Hokejisté Sparty porazili ve 30. kole extraligy Plzeň 3:0, v domácím prostředí vyhráli popáté za sebou a celkově naplno bodovali v desátém z posledních jedenácti utkání. Dvěma góly se na tom podílel útočník Miroslav Forman, páté čisté konto v sezoně a druhé v řadě udržel Jakub Kovář. Plzeň prohrála potřetí za sebou, podruhé nedokázala vstřelil branku.

Domácí v sestavě bez trojice obránců základního kádru - Kempného, Němečka a Krejčíka - byli od začátku utkání výrazně aktivnější. Západočeši sice přežili první oslabení, čtyři sekundy po návratu vyloučeného Poura na led ale otevřel skóre Forman, který usměrnil za záda brankáře Pavláta střílenou přihrávku Horáka.

Sparta pokračovala v útočném módu a o 49 sekund později skončil puk v plzeňské brance podruhé, kontrola u videa ale prokázala, že prošel pod špatně upevněnou konstrukcí. Pražany to ale nemrzelo dlouho, o 13 sekund později se totiž prosadil opět Forman a tentokráte už jeho gól platil.

Indiáni poté přežili i druhé oslabení, ale obraz hry se neměnil. Sparta útočila a zatímco Kovář v její brance se nudil a v první třetině si připsal jen dva zákroky, Pavlát byl v permanenci. Jen jeho zásluhou neprohrávali hosté výraznějším rozdílem.

Na začátku druhé části Sparta bez problémů přežila první přesilovou hru soupeře a pokračovala ve své aktivní hře. Jen se jí příliš nedařilo v koncovce. Pavlát však měl výrazně více práce než Kovář.

V polovině utkání trefil Sobotka tyč, gólu se ale domácí dočkali až o pět minut později. Piskáček zastavil Řepíka ve slibné šanci jen za cenu faulu, rozhodčí nařídili trestné střílení a domácí kapitán se nemýlil. Před exekucí se poradil s trenérem brankářů Sparty Přikrylem a jistě Pavláta překonal.

Do jedné z mála slibnějších šancí hostů se dostal ve 40. minutě Kodýtek, svůj brejk ale zakončil střelou, se kterou si Kovář bez větších problémů poradil.

I nadále byl ale v permanenci zejména Pavlát, ve třetí části zlikvidoval šance Safina nebo Řepíka. Sobotka trefil podruhé tyč. Sparta dovedla utkání, které sledovalo přes 12 tisíc diváků, bez problémů do vítězného konce.

Hlasy trenérů po utkání:

Hans Wallson (Sparta): "Pro nás to bylo dobré utkání, celých 60 minut. Chtěli jsme dobře začít, což se nám povedlo, a zápas jsme kontrolovali až do konce. Dobře jsme forčekovali, vraceli se do obrany a podali jsme dobrý týmový výkon. Bylo fajn viděl, že jsme stále hráli ve skvělé atmosféře, kterou fanoušci vytvořili."

Petr Kořínek (Plzeň): "Do utkání jsme špatně vstoupili a celkově se nám vůbec nepovedlo. Nehráli jsme dobře, přesilovky nám nešly, Sparta byla jednoznačně lepší a zaslouženě vyhrála. Musíme si k zápasu něco říct, poučit se a vrátit se k základním věcem, které nás zdobily. A zapomenout na tohle utkání. Bylo to jeden z nejhorších výkonů za dobu, co jsme s kolegy u mužstva. Nechci se vymlouvat, máme ale nějaké zdravotní problémy. To má každý tým."

HC Sparta Praha - HC Škoda Plzeň 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 5. M. Forman (Horák, Polášek), 7. M. Forman (Sobotka, Řepík), 35. Řepík z trest. střílení. Rozhodčí: Úlehla, Kika - Lučan, Špůr. Vyloučení: 2:5. Bez využití. Diváci: 12.107.

Sparta: Jakub Kovář - Krutil, Moravčík, M. Jandus, Mikliš, Polášek, Pohl, T. Tomek - Řepík, Sobotka, M. Forman - Tomášek, Horák, E. Thorell - Safin, D. Vitouch, Buchtele - Dvořáček, G. Thorell, Konečný. Trenéři: Hořava a Wallson.

Plzeň: Pavlát - Zámorský, Kaňák, Piskáček, Kvasnička, Kremláček, Houdek - Pour, Kodýtek, Hrabík - Holešinský, Mertl, Suchý - Rekonen, Bitten, A. Dvořák - Malát, Soukup, Dáňa. Trenér: Kořínek.