Hokejisté Sparty a Litvínova vyzkoušeli arénu, obávají se počasí

Drážďany - Hokejisté extraligových týmů Litvínova a Sparty si před sobotním utkáním pod širým nebem vyzkoušeli dnes led na fotbalovém stadionu Dynama Dráždany. Velké nadšení všech aktérů tlumí počasí, podle předpovědi má totiž při mírně plusových teplotách v sobotu odpoledne pršet.

Jako první vyjeli na ledovou plochu uprostřed stadionu s tribunami pro více než třicet tisíc diváků Pražané. Vyhrazené dvě hodiny si rozdělili. První část patřila jen týmu, v té druhé pak mohly nasát atmosféru mimořádné události také děti a manželky či přítelkyně hráčů. Vedle jiných tuto šanci využila také partnerka kouče Uweho Kruppa Claire.

"Když jsem přišel, tak jsem si vzpomněl na moje začátky ve Vlašimi. Střecha nebyla, kolikrát jsme hráli v mrazech. Děti hrají kolikrát brzo ráno, takže často panovala vážně obrovská zima. Má to však něco do sebe. I když v mládí to tolik nevnímáte, nyní je to něco jiného," řekl útočník Sparty Michal Řepík.

I díky těmto zkušenostem věří, že ho jen tak nějaký rozmar počasí nezaskočí. "Kdyby ale hodně pršelo, tak to asi rozhodí i mě. Ale už jsem to zažil, stejně tak sněžení. Nebo když na podzim padalo listí a museli jsme to shrabovat hráběmi. V dospělém hokeji jsem si každopádně pod širým nebem ještě nezahrál, moc se těším," uvedl Řepík.

Současně se sparťany trénovali za velkého zájmu fanoušků také fotbalisté velmi populárního Dynama, které v současnosti uzavírá tabulku druhé bundesligy. Zavděk ale museli vzít za branami Stadionu Rudolfa Harbiga rozsáhlým přilehlým parkem, jehož součástí je i fotbalové hřiště.

Později si vyzkoušeli led rovněž Litvínovští, ale ti měli pro sebe vyhrazenou jen hodinu. "Vzpomněl jsem si, jak jsem chodil hrát hokej ven. V Brně jsme chodívali bruslit na přehradu. Poslední roky už jsou zimy teplé a je to jiné, už není moc šance tam jít," zavzpomínal útočník Severočechů Richard Jarůšek.

Také on vzhlížel k obloze s prosbami o přívětivější počasí, než o jakém zatím hovoří předpověď. "Co jsem to tak sledoval, tak to bude chtít asi pláštěnku," pousmál se Jarůšek. "Déšť by byl určitě velkou komplikací, bylo by to asi jako v autě. Kdyby nám zmoklo plexisklo, tak bychom asi moc neviděli. Kdybychom zmokli a do toho byla ještě zima, tak by asi nebylo nic moc příjemného mrznout na střídačce," přemítal Jarůšek.