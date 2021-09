Hokejisté Slavie a Třebíče zůstali v první lize stoprocentně úspěšní

Praha - Hokejisté pražské Slavie a Třebíče zůstali po dvou duelech v novém ročníku první ligy stoprocentně úspěšní. Slavia vyhrála ve Frýdku-Místku 5:3, Třebíč dnes zvítězila v Havířově 4:0. Druhou výhru slavily ve 2. kole také Vrchlabí, Litoměřice a Šumperk. Ve šlágru zvítězila Jihlava doma nad Vsetínem 3:0.

Poražený finalista minulého ročníku Jihlava při svém vstupu do sezony uspěla v repríze semifinálového souboje. Už ve 3. minutě Duklu dostal do vedení Vítězslav Brož, na konci druhé třetiny se prosadil v přesilovce Filip Seman a 73 sekund před koncem při power play hostů skóroval do prázdné branky Tomáš Havránek. Ruský gólman Maxim Žukov potřeboval k nule jen 12 zásahů.

Pro Valachy šlo také o první duel, protože v sobotu byl jejich domácí zápas s Kadaní odložen kvůli příznakům chřipkového onemocnění v týmu hostů a bude se dohrávat v neděli 19. září.

Slavia sice ve Frýdku-Místku prohrávala od 8. minuty po brance polského útočníka Filipa Komorského, ale za 69 sekund odpověděl Filip Vlček a přesně po 11 minutách hry zajistil Pražanům vedení Tomáš Knotek.

Ve druhé třetině zvýšil v početní výhodě obránce Daniel Krejčí a v polovině utkání se prosadil za Slavii další bek Matyáš Zelingr. Ještě v závěru druhé části zkorigoval stav opět Komorski a v 54. minutě dostal domácí na kontakt Ondrej Šedivý. Výhru Slavie ale pojistil devět sekund před koncem do prázdné branky Jiří Doležal.

Havířov po debaklu v Praze na Slavii 4:10 držel s Třebíčí bezbrankový stav do 27. minuty, kdy po bekhendovém zakončení zajistil Horácké Slavii náskok osamocený David Michálek. Ve třetí třetině se ještě zapsali mezi střelce Michal Vodný, Martin Dočekal a Václav Krliš. Gólman Pavel Jekel udržel díky 21 úspěšným zákrokům čisté konto.

Vrchlabí v Kolíně ztratilo vedení 3:1 a 4:3, ale nakonec zvítězilo 5:4 po samostatných nájezdech. Hosty dostal do vedení v 7. minutě v přesilovce Patrik Urban, za Kozly rychle srovnal krok Dominik Zumr, ale ve druhé třetině za Vrchlabí skórovali Tomáš Kaut s Martinem Heřmanem, jenž využil početní výhodu.

Kolín také využil dvě přesilové hry a Lukáš Krejčík se Zdeňkem Králem vyrovnali. V čase 57:30 Vrchlabí vrátil náskok z trestného střílení Urban, ale šest sekund před koncem třetí třetiny vynutil nastavení Štěpán Matějček. V rozstřelu se prosadil jako jediný až v sedmé sérii Tomáš Zeman.

Vítězství Litoměřic nad Benátkami nad Jizerou 3:1 zařídil dvěma góly finský útočník Riku Sihvonen. Letní posila Stadionu z polského Sanoku po 50 sekundách druhé třetiny otevřela skóre a v 25. minutě zvýšila na 2:0. V čase 26:18 přidal třetí gól hostů Přemysl Svoboda. Domácí v 46. minutě oslavili alespoň první gól v sezoně, který vstřelil David Aubrecht, ale zůstali bez bodu.

Šumperk zvítězil nad Přerovem 2:1, v 18. minutě vedl už 2:0. Na gól Denise Kindla ve vlastním oslabení z poloviny úvodní části navázal Petr Kratochvíl. Za Zubry se trefil jen v 55. minutě v přesilové hře Jan Süss.

Poruba zvítězila v Kadani 3:1, v polovině utkání měla už tříbrankový náskok. V 17. minutě se jako první za Ostravany prosadil bek Michal Houdek, ve druhé třetině se trefil další bek Jakub Husa a potom skóroval Petr Stloukal. Za Trhače se zapsal mezi střelce ve třetí třetině jen slovinský bek Luka Zorko.

V dresu Sokolova si připsal premiérovou branku dvaačtyřicetiletý obránce Jan Novák, který byl minulé čtyři sezony kapitánem Slavie a po konci angažmá v Edenu si extraligový mistr z let 2003 a 2008 prodloužil kariéru. A v Ústí nad Labem se prosadil hned dvakrát. Nejdříve se trefil ve 32. minutě v klasické přesilovce a za 131 sekund i ve výhodě pěti proti třem.

V 36. minutě snížil jeho bývalý spoluhráč ze Slavie Jiří Drtina, ale ještě před pauzou se prosadil za hosty Vít Jiskra a ve 44. minutě upravil Jaromír Kverka už na 4:1. Slovan díky Michalu Trávníčkovi a Ondřeji Bláhovi sice snížil na rozdíl gólu, ale na první bod v sezoně nedosáhl.

Výsledky 2. kola první hokejové ligy

Benátky nad Jizerou - Litoměřice 1:3 (0:0, 0:3, 1:0)

Branky: 46. Aubrecht - 21. a 25. Sihvonen, 27. P. Svoboda. Rozhodčí: Wagner, Zavřel – Bosák, Podrazil. Vyloučení: 5:6. Využití: 0:1. Diváci: 223.

Jihlava - Vsetín 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Branky: 3. Vítězslav Brož, 39. F. Seman, 59. T. Havránek. Rozhodčí: Čech, Ondráček – Polák, Vašíček. Vyloučení: 5:6. Využití: 1:0. Diváci: 1118.

Havířov - Třebíč 0:4 (0:0, 0:1, 0:3)

Branky: 27. D. Michálek, 47. Vodný, 50. Dočekal, 59. Krliš. Rozhodčí: Koziol, Micka – Gančarčík, Hranoš. Vyloučení: 5:4. Bez využití. Diváci: 613.

Šumperk - Přerov 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)

Branky: 10. D. Kindl, 18. Kratochvíl - 55. Süss. Rozhodčí: Čáp, Pilný – Komínek, Kučera. Vyloučení: 4:3. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 1078.

Kadaň - Poruba 1:3 (0:1, 0:2, 1:0)

Branky: 47. Zorko - 17. M. Houdek, 28. Husa, 31. Stloukal. Rozhodčí: Kostourek, Zubzanda – Kokrment, Štofa. Vyloučení: 2:4. Bez využití. Diváci: 216.

Frýdek-Místek - Slavia Praha 3:5 (1:2, 1:2, 1:1)

Branky: 8. a 38. Komorski, 54. O. Šedivý - 9. F. Vlček, 11. T. Knotek, 26. Daniel Krejčí, 31. Zelingr, 60. J. Doležal. Rozhodčí: Cabák, Vrba - Konvička, Kráľ. Vyloučení: 2:5. Využití: 2:1. Diváci: 761.

Ústí nad Labem - Sokolov 3:4 (0:0, 1:3, 2:1)

Branky: 36. J. Drtina, 44. Trávníček, 55. O. Bláha - 32. a 34. J. Novák, 38. Jiskra, 44. Kverka. Rozhodčí: Petružálek, Jaroš – Coubal, Jindra. Vyloučení: 7:6. Využití: 0:2. Diváci: 983.

Kolín - Vrchlabí 4:5 po sam. nájezdech (1:1, 0:2, 3:1 - 0:0)

Branky: 8. Zumr, 48. L. Krejčík, 58. Z. Král, 60. Matějček - 7. a 58. z tr. střílení P. Urban, 27. T. Kaut, 40. M. Heřman, rozhodující sam. nájezd T. Zeman. Rozhodčí: Jechoutek, Bejček – Hnát, Beneš. Vyloučení: 5:7. Využití: 2:2. Diváci: 921.

Tabulka:

1. Slavia Praha 2 2 0 0 0 15:7 6 2. Třebíč 2 2 0 0 0 9:2 6 3. Litoměřice 2 1 1 0 0 7:4 5 Vrchlabí 2 1 1 0 0 7:4 5 5. Šumperk 2 1 1 0 0 5:3 5 6. Poruba 2 1 0 1 0 5:4 4 7. Prostějov 1 1 0 0 0 5:0 3 8. Přerov 2 1 0 0 1 5:2 3 9. Jihlava 1 1 0 0 0 3:0 3 10. Sokolov 2 1 0 0 1 4:8 3 11. Frýdek-Místek 2 0 0 1 1 6:9 1 12. Kolín 2 0 0 1 1 4:9 1 13. Kadaň 1 0 0 0 1 1:3 0 14. Vsetín 1 0 0 0 1 0:3 0 15. Ústí nad Labem 2 0 0 0 2 5:9 0 16. Benátky nad Jizerou 2 0 0 0 2 1:5 0 17. Havířov 2 0 0 0 2 4:14 0

Další program:

Sobota 18. září - 3. kolo:

17:00 Poruba - Jihlava, Přerov - Kadaň, Vrchlabí - Šumperk, Litoměřice - Kolín, Slavia Praha - Benátky nad Jizerou, Sokolov - Havířov,

17:30 Třebíč - Frýdek-Místek,

18:00 Prostějov - Ústí nad Labem.

Neděle 19. září - dohrávka 1. kola:

17:00 Vsetín - Kadaň.