Hokejisté si před tréninkem zapózovali při týmovém focení

Bratislava - Čeští hokejisté absolvovali před dnešním tréninkem na mistrovství světa v Bratislavě tradiční týmové focení. Z šatny přišla většina z nich vzorně načesaných a bez přileb, aby si účesy zbytečně neponičili ještě před tím, než se seřadili před fotografa.

"Je to věc, která k turnaji patří. Dělají to všechna mužstva. Pro nás to není nic nového, je to pět deset minut zdržení a pak přecházíme na normální trénink," řekl novinářům asistent trenéra Robert Reichel.

V každém týmu jsou vyhlášení manekýni, ale Reichel nejmenoval. "Někomu na tom záleží, někomu ne. Někdo má krátké vlasy, někdo delší, někdo hodí na hlavu gel. Jsou hráči, co si na to potrpí, pak ti, kterým je to jedno. Tak to bylo a bude i v budoucnu. Mužstva se měnila, ale vždycky byli tak tři čtyři hráči, kteří si na tom potrpěli hodně," pousmál se Reichel.

Trenéři byli v první řadě na střídačku s týmovými lídry. Reichel měl po levici asistenta kapitána Radka Gudase, po pravé ruce kapitána Jakuba Voráčka. Mezi Voráčkem a Michaelem Frolíkem bylo místo vyhrazené pro hlavního kouče Miloše Říhu.

"Je to na památku, i díky tomu si pak budete ten turnaj pamatovat. A bylo to docela rychlé, takže v pohodě. Je to tak nějak dané a musí to být," poznamenal Frolík.

Přípravě prý moc nedal. "Já nic extra, já to jen vyndal z helmy a nějak jsem to tam prohodil, beru to, že to vyjde, jak to vyjde," prohlásil Frolík.

Ne všichni mají ale tak ledabylý přístup. "Někteří kluci na to samozřejmě dbají víc, ale nevšiml jsem si, že by se někdo až extra chystal jako nějakej fotbalista, který to gelujou každej den. My jsme v tomhle trošku jiní a nijak moc to neřešíme," konstatoval Frolík.

"Kdo jsou největší manekýni? Já určitě ne. A Pasta (David Pastrňák) tady není, takže takhle z hlavy těžko říct. Fakt nevím. Ale určitě hodně kluků dbá na účes, všichni se tam gelovali, česali si to, myslím, že každý chce na té fotce vypadat," připustil naopak Faksa.

Sám byl hlavně rád, že na led se nešlo jen kvůli fotografiím. "Bylo to docela rychlé, tak to celkem šlo. Je dobré, že se k vůli tomu nemusíme zvlášť převlékat a měli jsme pak ještě trénink, bylo to v pohodě," doplnil pětadvacetiletý Faksa.

"Nevypadalo to jak příprava na trénink, ale spíš jako na návštěvu modelingové agentury, protože všichni stáli u zrcadla a každý se chtěl v tomhle ohledu co nejlépe připravit. Ale kdo tam stál nejdéle, to vážně nevím, já tam byl jen chvíli. Bylo to ale dobré zpestření, padaly různé srandičky a nálada byla uvolněnější," řekl mladý útočník Filip Chytil.