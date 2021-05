Hokejisté si podruhé zatrénovali v hale pro MS, soupisku zveřejní v pátek

Riga - Druhý trénink z dosavadních tří dnes absolvovali čeští hokejisté v Olympijském sportovním centru v Rize, kde se představí v základní skupině A mistrovství světa a vstoupí i v pátek od 15:15 SELČ do turnaje proti Rusku. Poprvé byl i přístupný pro zástupce médií. Po dopolední hodinové přípravě výběr Filipa Pešána otestuje led v provizní hale ještě při pátečním ranním rozbruslení. Kouč zatím neprozradil, kdo všechno z výběru bude na úvod zařazen na soupisku.

"Plán máme, ale hraje se až zítra v podvečer a může se do té doby například zdravotně stát cokoliv, takže uvidíme, jestli ten plán splníme, nebo ho budeme muset změnit," řekl na Pešán v on-line tiskové konferenci po tréninku.

Zatím ani definitivně neprozradil, jestli zařadí do hry plánovanou brankářskou jedničku Šimona Hrubce. "Je to stejná odpověď. Plán na sestavu máme, ale uvidíme. Ráno ještě máme led. Kdyby se hrálo za dvě hodiny, tak to řeknu," doplnil Pešán.

Prvních dvacet minut tréninku patřilo na jedné polovině hřiště přípravě brankářů Hrubce, Romana Willa a Petra Kváči, s kterými byli na ledě útočníci Radan Lenc s Matějem Blümelem, a na druhé všem devíti obráncům, následně se do tréninku zapojila i zbývající čtrnáctka forvardů.

Na závěr piloval český tým souhru v přesilových hrách. První formaci tvořili obránce Filip Hronek s útočníky Jakubem Vránou, kapitánem Janem Kovářem, Filipem Chytilem a Dominikem Kubalíkem, který hrál z pozice falešného obránce. V druhé to byli zadák Libor Šulák s forvardy Filipem Zadinou, Tomášem Zohornou, Jiřím Sekáčem a Michaelem Špačkem.

"Dnes jsme přesilovou hru oproti včerejšku ještě trochu pozměnili, protože se nám nezdála. Uvidíme a doufám, že jsme měli dobrou volbu. Rusové hrají dobré oslabení, mají veliké hráče a nemyslím si, že tam bude prostor na nějaké kudrlinky kolem brány. Chceme naprosto využít zbraně, které nám nominace nabízí. A jednou z nich bude jednoduchá střílená přesilovka," uvedl Pešán.

V bílých dresech se připravovali obránci Hronek, D. Musil, Vitásek a Šulák a útočné trojice J. Vrána, Jan Kovář, D. Kubalík - Radil, R. Hanzl, Sekáč - Lenc, M. Špaček, M. Stránský. V červených byli Moravčík, Hájek, Šustr, D. Sklenička, Klok - Zadina, T. Zohorna, Chytil - Flek, A. Musil, Smejkal - Blümel.

"Nějaký plán na nominaci na zítřejší utkání máme, ale už se samozřejmě ohlížíme i na následující (sobotní) utkání se Švýcarskem, které bude čerstvé a bude začínat mistrovství světa. Máme plán na první dva zápasy a uvidíme, jak moc ho budeme muset měnit," dodal Pešán.

V Olympijském sportovním centru se za zavřenými dveřmi připravoval český tým poprvé v úterý, kdy se vrátil po sobotním přeletu z Prahy a následné preventivní karantény na hotelových pokojích zpět do plného tréninku. Ve středu si vyzkoušel tréninkovou Daugava Arénu, v které bude během šampionátu mít trénink ve dnech mimo zápasové dny už pokaždé během základní skupiny a pro média jsou nepřístupná.