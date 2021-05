Hokejisté si na MS užili volnější den, chystají se na společnou večeři

Riga - Česká hokejová reprezentace si dnes v Rize užila první volnější den, který navíc zakončí společný výlet a večeře u nedalekého Baltského moře. Po pondělní vydřené výhře nad Běloruskem v prodloužení a prvním bodovém zisku na turnaji připravili trenéři pro hráče dobrovolný trénink, při kterém se na ledě objevilo jen deset hráčů. Ostatní odpočívali na hotelu, zašli do posilovny nebo se věnovali regeneraci v šatně.

Národní tým měl dnes podle původních plánů trénovat v Lotyšsku až večer, ale po nabídce pořadatelů na podvečerní společnou akci program změnil. "Pořadatelé nás pozvali na výlet k moři, do jednoho resortu. Zůstaneme v bublině, nedostaneme se do kontaktu s jinými lidmi, ale můžeme k moři," řekl ČTK tiskový mluvčí reprezentace Zdeněk Zikmund.

Hokejisté nabídku využili i proto, že další zápas je čeká až ve čtvrtek, kdy se utkají se Švédskem. "Dnes je to prakticky jediný den, kdy můžeme být bez ledu, a většina týmu toho využila," řekl útočník Jakub Flek, který patřil mezi většinu, která na led nešla.

Českému výběru se zatím v Rize herně ani výsledkově příliš nedaří, obránce Libor Hájek věří, že společná večeře mimo hotel, který jinak týmy nesmějí opouštět, mužstvu pomůže. " V NHL je taková věc častá a funguje to. Sednout si, vyčistit si hlavu a pobavit se. Všichni se těšíme a uvidíme, co to přinese. Myslím si, že není proč panikařit. Bude to dobré," uvedl bek New York Rangers.