Hokejisté sehrají odvetu s Němci, šanci dostane Lukeš a další hráči

Frankfurt nad Mohanem - České hokejisty čeká v sobotu odvetný zápas Euro Hockey Challenge proti Německu, které ve čtvrtek přehráli v Kasselu jasně 6:2. Ve Frankfurtu nad Mohanem chtějí svěřenci finského kouče Kariho Jalonena navázat úspěšným výsledkem a předvést ještě o něco lepší hru. Prostor dostanou hráči, kteří do předchozího souboje nezasáhli. Utkání začne v 17 hodin.

Sestavu oznámí trenéři až v den utkání, jisté však je, že branku bude i přes výborný reprezentační debut Dominika Pavláta hájit Štěpán Lukeš. "A hráči, kteří nebyli v sestavě, tam tentokrát budou," konstatoval asistent trenéra Libor Zábranský starší.

Národní tým se sice ve čtvrtek pomaleji rozjížděl, inkasoval jako první a takřka polovinu utkání se nedokázal prosadit, přesto nakonec nad čtvrtfinálovým soupeřem z posledního světového šampionátu zvítězil jednoznačně. Určitým varováním může být loňská příprava v Chomutově, kde první vzájemný duel vyhráli Češi rovněž 6:2, druhý však prohráli 0:2.

"Sobotní zápas pro nás bude z mnoha důvodů zase hodně důležitý. Ve čtvrtek jsme hráli dobře do obrany i do útoku při hře pět na pět. Snad jen v přesilovkách bych rád viděl o něco více akce, bylo tam až příliš mnoho přihrávek," řel trenér Jalonen.

"Ze začátku bylo v první třetině znát, že kluci měli trošku delší pauzu v herní praxi, ale minutu od minuty se cítili lépe a lépe. Výhra byla zasloužená. V přesilovkách je určitě pořád na čem pracovat a asistent Martin Erat na tom s klukama pracují každý den. Výsledky se určitě dostaví," uvedl po dnešním tréninku asistent Zábranský.

Hráči dobře vnímali, že i když měli k dispozici pouze dvě početní výhody, nesehráli je vůbec dobře. "Je to určitě něco, v čem je třeba se zlepšit. Sešli jsme se v sobotu, jsme spolu pár dní, ještě je čas na tom trošku zapracovat. Je to určitě hrozně důležitá součást hry a každý tým to trénuje," prohlásil útočník Roman Horák.

Přes jasnou výhru nebere Němce na lehkou váhu. "Když se dostali k nám do pásma, tak některé akce měli výborné. Byli celkem silní na puku, mají hodně šikovné hráče vepředu. Já jsem hrál třeba s Dominikem Bokkem, který byl draftovaný do NHL v prvním kole a je to velice šikovný hráč. Talent v týmu určitě mají a my si na to budeme muset dávat pozor," připomněl Horák společné angažmá ve švédském Växjö, kde se oba potkali během sezony 2018/19.

"Němci hodně aktivně napadají, moc nestavějí střední pásmo, to tam snad nepostavili ve čtvrtek ani jednou. I na takhle velkém hřišti chodí pořád napadat a snaží se být hrozně aktivní. Musíme si rychle posouvat puky a být na tohle připravení. A dát jim co nejméně přesilovek, protože ty mají dobře nacvičené a měli tam při nich dobré šance. Je zapotřebí vyvarovat se zbytečných faulů," řekl další útočník Jakub Flek.

"V první třetině jsme se všichni trochu hledali, ale pak se hra zvedala. Hráli jsme to, co jsme měli a napadaly nám tam i nějaké góly. Věřím, že se budeme dál zvedat a zlepšovat a prosadíme se i v přesilovce. Ve čtvrtek jsme za ty dvě početní výhody snad ani nevystřelili na bránu, chce to více střelby. Těžko padne gól, když ani nevystřelíte. Musíme střílet víc," doplnil útočník Michael Špaček.