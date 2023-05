Hokejisté se ve skupině v Praze na MS utkají za rok s Kanadou či Finskem

Tampere/Praha - Čeští hokejisté se na domácím mistrovství světa v příštím roce utkají v Praze v základní skupině B s Kanadou, Finskem, Švýcarskem, Dánskem, Norskem, Rakouskem a Velkou Británií. Oproti původnímu plánu si tak na základě přání organizátorů vyměnily pozice Kanada a USA. Ve skupině A v Ostravě se společně s Američany představí Švédsko, Německo, Slovensko, Lotyšsko, Francie, Kazachstán a Polsko. Informovali o tom dnes pořadatelé.

"Až do posledního zápasu letošního mistrovství světa jsme nevěděli přesné složení skupin. To rozhodl v Tampere až zápas o zlato. Jako pořadatel disponujeme možností jedné změny. Prioritou číslo jedna pro nás bylo umístění českého týmu do Prahy a Slovenska do Ostravy. V tomto směru nám ranking přinesl štěstí a nemuseli jsme tuto výměnu řešit," uvedl předseda organizačního výboru Petr Bříza v tiskové zprávě s tím, že druhou prioritou byl start kanadských hráčů v české metropoli.