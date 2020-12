Hokejisté se v Moskvě musejí obejít bez Hronka se Zadinou

Praha - S hokejovou reprezentací neodcestují do Moskvy na turnaj Euro Hockey Tour Filipové Hronek a Zadina. Z nominace na Channel One Cup vypadli na základě rozhodnutí jejich zámořského zaměstnavatele Detroitu Red Wings a kvůli možnému dřívějšímu návratu do zámoří. Informoval o tom mluvčí Českého hokeje Zdeněk Zikmund. V šestadvacetičlenném výběru pro druhý turnaj EHT v sezoně je nahradí obránce Jan Košťálek ze Sparty a nejlepší střelec extraligy Matěj Stránský z Třince.

Obránce Hronek, který při odloženém startu NHL kvůli pandemii koronaviru vypomáhá Hradci Králové, byl na minulém turnaji Karjala jediným českým hráčem s kontraktem v zámořské lize. Útočník Zadina, jenž momentálně působí v Třinci, měl obléknout reprezentační dres poprvé od dubna 2018.

Zadinu nahradí nejlepší kanonýr extraligy Stránský. Tabulku střelců nejvyšší soutěže vede s 16 góly z 18 utkání. Stejně jako zadák Košťálek naposledy reprezentoval v únoru ještě pod bývalým koučem Milošem Říhou.

Ve výběru trenéra Filipa Pešána nyní zbyli ještě čtyři hokejisté působící za normálních okolností v zámoří. Obránce Jakub Zbořil z Komety Brno a útočník Jakub Lauko z Karlových Varů mají kontrakty v Bostonu a další ofenzivní hráči Lukáš Jašek z Třince ve Vancouveru a David Kaše z Karlových Varů ve Philadelphii.

Pešán všechny nominoval hlavně proto, že má poslední šanci vidět je před očekávaným odletem do zámoří. "Chtěl jsem je vzít už na turnaj do Finska, bohužel paralyzovaná covidová situace v českém hokeji mi to neumožnila," řekl Pešán při čtvrteční nominační on-line tiskové konferenci v Praze. S neúčastí jmenovaných hráčů ale vedení týmu tak trochu počítalo. "NHL bude dnes (v pátek) opětovně jednat, takže do konce týdne může ještě dojít k nějakým změnám," konstatoval prognosticky generální manažer reprezentace Petr Nedvěd.

V Moskvě čeká hokejisty nejprve ve čtvrtek duel proti Finsku, v sobotu nastoupí proti domácímu Rusku a v neděli proti Švédsku.