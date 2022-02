Hokejisté se soupeřem pro boj o postup do olympijského čtvrtfinále nezabývají

Peking - Čeští hokejisté obsadili v základní skupině B na olympijských hrách v Pekingu třetí místo a čeká je takzvaná kvalifikační část, ve které budou bojovat o postup do čtvrtfinále. Jméno soupeře se dozvědí až v neděli, kdy se dohrají skupiny A a C. Momentálně se zdá, že by se na úvod vyřazovací části mohli opět utkat se Švýcarskem, které ve skupině porazili až po samostatných nájezdech.

"Nekoukal jsem na to, ani jsem nic nepočítal. Soustředím se na to opravdu ze dne na den," uvedl trenér reprezentace Filip Pešán po výhře nad Ruskem 6:5 v prodloužení. "Samozřejmě to takhle být může. Ale ať to jsou Švýcaři nebo kdokoli jiný, ten zápas musíme vyhrát a dobře se na něj připravit. Nechtějte po mně názor na to, na koho můžeme případně narazit," podotkl čtyřiačtyřicetiletý trenér.

Olympijský turnaj se hraje odlišným systémem oproti mistrovství světa. Startuje na něm dvanáct týmů, které jsou rozděleny do tří čtyřčlenných skupin. Vítězové a nejlepší tým z druhého místa postoupí přímo do čtvrtfinále, přičemž všechny celky se seřadí do tabulky podle pořadí ve skupině, zisku bodů a skóre. Prvním kritériem je přitom pořadí ve skupině.

Česku bude bude patřit zřejmě sedmé místo, pokud ve skupině A splní roli papírových favoritů hráči USA a Kanady proti Německu respektive Číně.

"Tady není žádný lehký zápas… Můžeme si povídat, kdyby kdyby, ale doufám, že jdeme postupně nahoru. A nachystáme se, ať chytneme kohokoliv. Jestli chceme dojít daleko, musíme po cestě porazit nějaké dobré týmy," podotkl útočník David Krejčí.

Kvalifikační část se uskuteční v úterý, český tým má proto před sebou dva dny volna. "Každý den navíc je dobrý. Po zápase přijedeme do vesnice v jednu (v noci), ještě se musíme najíst. Druhý den je takový nic moc. Takže je je dobře, že pak máme ještě den volný, abychom se nachystali," podotkl vítěz Stanleyova poháru v dresu Bostonu, který aktuálně hraje za extraligovou Olomouc.