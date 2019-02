Praha - Pouze s dvaceti hráči z původní nominace se sešla česká hokejová reprezentace v Praze před Švédskými hrami, na kterých bude od čtvrtka do neděle ve Stockholmu bojovat se Švédskem, Finskem a Ruskem. Kouč Miloš Říha nemůže na třetím dílu Euro Hockey Tour nakonec počítat s obránci Ondřejem Němec z Komety Brno a Ondřejem Vitáskem z Kunlunu z KHL a útočníkem Michalem Birnerem z Liberce. Další trio hráčů z KHL si ještě plní klubové povinnosti.

"Ondra Němec se necítí. Je dobitý, chtěl by se doléčit a potrénovat. U Vitáska je to to samé. Birner má nějaké zranění, které nám objasní až doktor," řekl Říha na dnešním srazu v Tipsport Aréně. Doplňovat kádr bude z náhradníků, kteří se rovněž budou do středečního odletu na sever Evropy připravovat s týmem.

Nefiguruje mezi nimi už rovněž kvůli zranění sparťanský bek Jan Košťálek. Na dvě uvolněná místa mezi obránci jsou nyní mezi čekateli jen Jakub Galvas z Olomouce a David Musil z Třince.

Z ofenzivních hráčů vypadl hned po nominaci z řad náhradníků zraněný Ondřej Beránek, s týmem už jsou nově pozvaný Radim Zohorna z Mladé Boleslavi, Beránkův klubový spoluhráč Jakub Flek a sparťan Lukáš Rousek. Dalším je Rudolf Červený ze Slovanu Bratislava, který dnes ještě hraje KHL a jako jediný chyběl.

Právě z KHL se zatím jako jediný k týmu připojil obránce Adam Polášek z Nižněkamsku, kterému začala pauza v neděli. Útočníka Tomáš Zohornu s obráncem Markem Hrbasem z Chabarovsku čeká dnes duel v Čerepovci, útočník Jiří Sekáč bude hrát s Kazaní až v úterý doma proti Nižnímu Novgorodu. "Budou na úterním odpoledním tréninku s výjimkou Sekáče, který se připojí až ve Švédsku," řekl Říha.

"Naučili jsme se s tím už žít. Z klubů z Ruska mi sami volali, jak bychom si to představovali. Domluvili jsme se i s Plzní, protože má utkání hen v pondělí, takže kluci budou hrát jen dva zápasy a poslední nebudou. Skládáme to, jak to jde," doplnil Říha, který bude sestavu dávat dohromady i podle dohrávky extraligy Sparty s Plzní naplánované hned na 11. února.

Z dvojice náhradníků mezi gólmany padla volba jen na Romana Willa z Liberce, osmnáctiletý Lukáš Dostál z Komety Brno si na premiérovou zkušenost musí počkat. U Willa se Říha bude rozhodovat, zda jej spolu s Patrikem Bartošákem a Šimonem Hrubcem vezme i do Stockholmu a dá mu šanci také v zápase.

"Víme, že Bartošák a Hrubec jsou hodně vytížení, takže uvidíme. Buď vezmeme všechny tři, že by každý chytal jeden zápas, nebo jeden z nich bude na dva a druhý na jeden zápas," uvedl Říha.

Český tým má po dnešním začátku přípravy v plánu dva tréninky v pražské Tipsport Aréně v úterý. Ve středu dopoledne se přesune do švédské metropole, kde vyjede na led haly Hovet vpodvečer. První duel čeká Říhův výběr ve čtvrtek od 19:00 proti Švédsku, v sobotu změří síly v poledne s Finskem a v neděli ve stejný čas s Ruskem.

Češi jsou po dvou turnajích Euro Hockey Tour s pěti body ze šesti utkání poslední. Na třetí Švédsko ztrácejí dva body a na vedoucí Rusko sedm. "Budeme se teď starat trošku více o výsledek. Chtěli jsme si kluky trošku ohrát, dát jim trochu volnosti, ale teď už to nebudeme tak otvírat. Budeme hrát víc takticky," dodal Říha.

Nominace českých hokejistů na Švédské hry

(7.-10. února ve Stockholmu):

Brankáři: Patrik Bartošák (Vítkovice; 6 zápasů v reprezentaci), Šimon Hrubec (Třinec; 4),

obránci: Milan Doudera (Třinec; 38 zápasů/1 branka), Jan Štencel (Kometa Brno; 4/0), Petr Zámorský (Hradec Králové; 48/2), Marek Hrbas (Chabarovsk/KHL; 11/0), Jakub Krejčík (Lukko Rauma/Fin.; 79/1), Tomáš Kundrátek (Davos/Švýc.; 63/8), Adam Polášek (Nižněkamsk/KHL; 44/4),

útočníci: Tomáš Filippi (38/3), Marek Kvapil (40/8), Radan Lenc (všichni Liberec; 15/3), Milan Gulaš (45/4), Jan Kovář (oba Plzeň; 111/21), Petr Holík (31/9), Martin Zaťovič (oba Kometa Brno; 60/15), Patrik Zdráhal (Vítkovice; 5/1), Roman Horák (Växjö/Švéd.; 56/10), Radek Koblížek (Kärpät Oulu/Fin; 0/0), Jiří Sekáč (Kazaň/KHL; 47/3), Matěj Stránský (Mora/Švéd.; 9/2), Hynek Zohorna (Pelicans Lahti/Fin.; 8/0), Tomáš Zohorna (Chabarovsk; 72/13).

Náhradníci - brankáři: Roman Will (Liberec); obránci: Jakub Galvas (Olomouc), David Musil (Třinec); útočníci: Jakub Flek (Karlovy Vary), Lukáš Rousek (Sparta Praha), Radim Zohorna (Mladá Boleslav), Rudolf Červený (Slovan Bratislava/KHL).