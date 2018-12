Praha - Hokejová reprezentace se sešla před turnajem Channel One Cup v hodně prořídlé sestavě. Vedle hráčů z Kontinentální ligy a z extraligové Plzně, kterou čeká v úterý odveta čtvrtfinále play off proti Skelleftee, chyběl na srazu v Praze také nemocný útočník Radovan Pavlík z Hradce Králové.

Zástupci Kontinentální hokejové ligy i Plzně scházeli v souladu s původním plánem. KHL má na programu až do středy souboje o body, obránce Jakub Kindl s útočníkem Milanem Gulašem budou v plzeňských barvách usilovat o postup přes silný švédský celek po dohodě mezi zástupci obou stran.

Radovan Pavlík je ale čtvrtým omluveným z původně oslovených hráčů po zraněných obráncích Milanu Douderovi, Ondřeji Vitáskovi a útočníkovi Robertu Kousalovi. "Byl jsem včera na zápase v Pardubicích a omluvil se mi, že už asi týden přechází chřipku a že by to asi fyzicky nezvládl," přiblížil trenér Miloš Říha starší důvod další náhlé absence.

S ohledem na klubové povinnosti dorazí až na úterní dopolední trénink do strašnické Škoda Icerink arény bek Adam Polášek a útočníci Andrej Nestrašil (oba Nižněkamsk), Jiří Sekáč (Kazaň) a Robin Hanzl (Spartak Moskva). Možná již v úterý odpoledne by se mohl připojit obránce Michal Jordán (Chabarovsk).

Až na středečním tréninku mají být k dispozici útočníci Tomář Zohorna (Chabarovsk) a Michal Bulíř (Magnitogorsk), stejně tak i plzeňská dvojice Kindl, Gulaš. Teprve až v Moskvě se k mužstvu připojí brankář Dominik Furch (Čerepovec) a útočník Michal Řepík (Slovan Bratislava).

S týmem proto vedle Šimona Hrubce a Patrika Bartošáka dočasně trénuje jako třetí gólman Matěj Machovský ze Sparty. Douderu s Vitáskem nahradili Polášek a Tomáš Kundrátek z Třince. "Tedy typově podobná dvojice," poznamenal Říha.

Vzniklé mezery v ofenzivě zaplní dva forvardi z trojice Ondřej Beránek (Karlovy Vary), Radan Lenc (Liberec), Patrik Zdráhal (Vítkovice). "Náhradníky tady máme, nikoho dalšího navíc už povolávat nebudeme," potvrdil Říha, který má po dohodě s brněnským šéfem Liborem Zábranským už nyní k dispozici beky Ondřeje Němce a Jana Štencela z Brna, přestože v úterý čeká Kometu odveta čtvrtfinále Ligy mistrů.

Kapitánem bude Jiří Novotný z Ambri-Piotty, který naposledy reprezentoval v květnu 2015 na domácím světovém šampionátu v Praze. "Očekávám od těchto zkušených hráčů, jako jsou Jirka s Ondrou (Němcem), aby nám stmelili kabinu, pomohli v přesilovkách a také aby se ti mladí hráči začali učit kázni a disciplíně," prohlásil Říha.

"Samozřejmě jsem se hrozně těšil. Kdo by se taky netěšil po třech letech... Těšil jsem se na kluky i kabinu, jsou tu navíc kluci, co tu nějakou dobu nebyli, za to jsem rád o to víc," uvedl Novotný.

Vytížení a nasazení gólmanů v průběhu turnaje zatím Říha neprozradil. "Zdeněk Orct (trenér brankářů) si s nimi promluví a teprve pak se rozhodneme. Komunikujeme o tom všichni čtyři, Zdeněk si k tomu říká své, ale konečné rozhodnutí je pak na mně," vysvětlil zkušený kouč.

Šedesátiletý Říha připustil, že příprava na turnaj je za současných okolností o dost složitější. "Mrzí mě, že Rusové k nám nepřistoupili moc seriózně. Kubu Nakládala jsme museli nechat v klubu, jiní hráči ještě hrají. Myslím, že to je nefér. Oni mají přípravu delší, my na ni budeme mít den dva, alespoň čtyři dny by měl mít národní tým k dispozici na nějaké sehrání a určení taktiky," řekl Říha.

Channel One Cup je druhým turnajem série Euro Hockey Tour v sezoně. Říhův výběr do něj vstoupí ve čtvrtek v Tampere utkáním s domácími Finy, v pátek se pak přesune do Moskvy, kde vyzve v sobotu Rusko a v neděli Švédsko. Na předchozí akci skončil český tým poslední, porazil ale celkového vítěze Rusko.