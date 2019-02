Ilustrační foto - Trénink české hokejové reprezentace před turnajem Channel One Cup v Tampere a Moskvě, 10. prosince 2018 v Praze. Trenér Miloš Říha (druhý zprava)

Ilustrační foto - Trénink české hokejové reprezentace před turnajem Channel One Cup v Tampere a Moskvě, 10. prosince 2018 v Praze. Trenér Miloš Říha (druhý zprava) ČTK/Říhová Michaela

Praha - V Praze se dnes odpoledne sejdou čeští hokejoví reprezentanti, které na konci týdne čeká vystoupení na Švédských hrách ve Stockholmu. V šestadvacetičlenném výběru kouče Miloše Říhy je jediným nováčkem útočník Radek Koblížek z Kärpätu Oulu.

Do třetího turnaje Euro Hockey Tour český tým vstoupí ve čtvrtek 7. února od 19:00 utkáním s domácím Švédskem. Další zápas čeká mužstvo v hale Hovet v sobotu v poledne proti Finsku a na závěr změří síly ve stejný čas v neděli s Ruskem.

Poprvé od loňských olympijských her v Pchjongčchangu se vrací útočník Jan Kovář z Plzně, který se do začátku prosince marně snažil prosadit do NHL. V týmu je také nejproduktivnější hráč extraligy Marek Kvapil z Liberce.