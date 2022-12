Hokejisté se pokusí proti Finsku navázat na výhru z Turku

Praha/Helsinky - Čeští hokejisté vstoupí ve čtvrtek v Helsinkách do Švýcarských her proti domácímu Finsku a pokusí se úřadující mistry světa i olympijské vítěze podruhé v této sezoně porazit. Na listopadové turnaji Karjala v Turku je přehráli 5:2 a byla to jediná jejich výhra na úvodním dílu Euro Hockey Tour. Zápas začne v 17:30 v Jäähalli, kde působí IFK Helsinky.

Češi budou chtít na výkon s Finy z Karjaly navázat. "Samozřejmě tam byla strašná spousta pozitiv. Vyhrávali jsme hodně osobní souboje, to byl základ všeho. A samozřejmě jsme proměňovali šance. Chceme proti každému soupeři podat výborný výkon. Na Karjale se to s Finy povedlo. Chtěli bychom to přenést i do dalšího zápasu. Já věřím, kluci přenesou do zápasu energii a chuť, co mají v tréninku," řekl asistent trenéra Libor Zábranský.

Finský kouč českého výběru Kari Jalonen má zatím ze čtyř soubojů se svou rodnou zemí mírně příznivější bilancí. Začal v dubnu prohrou na Českých hrách v Ostravě 1:2 po nájezdech, v květnu na Švédských hrách slavil výhru 3:1 a na MS v Tampere musel strávit porážku 0:3. Po úspěchu v Turku bude čelit potřetí za sebou Suomi v jejich domácí prostředí.

Český tým se do helsinské Jäähalli vrátí poprvé od 26. května, kdy si tam odskočil na MS v Tampere na čtvrtfinále s Německem (4:1) a nakonec vybojovali bronz a první medaili po deseti letech. "Vzpomínky za zápas s Německem jsou hezké, takže se těším. Bude to pro mě trošičku změna, protože ve Švédsku jsou hřiště hodně velká, v Helsinkách je hodně malinké," řekl útočník Jiří Smejkal, jeden ze sedmi letošních majitelů bronzu v současném kádru.

Smejkal nechyběl ani při souboji s Finy v Turku, kde se podílel na výhře úvodním gólem. "Finové nám to určitě budou chtít vrátit. Je to s nimi vždycky těžké, když prohráváte. Oni to pak zavřou a už moc do ničeho nepustí, takže se určitě budeme snažit dát první gól," prohlásil Smejkal, který po dvou letech ve Finsku v Tappaře Tampere a Pelicans Lahti v létě zamířil do Oskarshamnu.

Do nominace na Švýcarské hry se dostal až dotačně po omluvenkách a musel řešit problém s výstrojí, protože v době zařazení do kádru byl na dva dny doma v Česku. "Vytáhl jsem doma z půdy šest let staré věci a odtrénoval jsem v nich tady tři tréninky. Ty moje klasické by měly dneska přiletět do Helsinek," dodal Smejkal.

Češi dnes dopoledne trénovali v pražském Edenu před odpoledním odletem do Finska. V sobotu po přesunu do Fribourgu nastoupí ve 20:15 proti Švýcarsku a v neděli od 16:30 proti Švédsku. Na Karjale skončil tým kouče Kariho Jalonena se čtyřmi body třetí.