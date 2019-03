New York - Hokejisté San Jose podlehli v pátečním utkání NHL na ledě Anaheimu 3:4 v prodloužení a připsali si pátou porážku za sebou. Minnesota zvítězila ve Washingtonu 2:1 a posunula se v Západní konferenci na poslední postupové místo do play off o bod před Arizonu a Colorado.

San Jose, v jehož sestavě hráli Tomáš Hertl a Lukáš Radil, během utkání třikrát vyrovnalo a prodloužení si vynutilo trefou z 58. minuty. O výhře Anaheimu rozhodl v čase 60:38 Jacob Silfverberg, který si připsal i dvě asistence a stal se první hvězdou zápasu. Také jeho spoluhráč Rickard Rakell zaznamenal tři body (2+1).

Anaheim je v Západní konferenci předposlední, ale vyhrál sedm z posledních jedenácti utkání. "Naší snahou je pomáhat jeden druhému a hrát jako jeden tým. Začíná se nám to dařit," vysvětlil Rakell. Kalifornský klub má stále ještě teoretickou naději i na play off, protože na Minnesotu ztrácí osm bodů. Do konce základní části mu ale chybí odehrát už jen šest zápasů.

San Jose má play off jisté, ale prožívá nejdelší sérii proher za poslední dva roky, v březnu 2017 ztratil šest zápasů v řadě. "Hráči ale dnes vydali ze sebe všechno. Dřeli, hráli dobře v obraně a vytvořili si dost šancí, aby vyhráli," pochválil trenér Pete DeBoer své svěřence. Souhlasil s ním i obránce Sharks Justin Braun. "Bod je cenný, ale za náš výkon bychom si zasloužili vyhrát. Oni byli ale efektivnější."

Minnesota získala oba body na ledě obhájce Stanleyova poháru díky formaci Luke Kunin, Jordan Greenway a Ryan Donato, která zařídila obě branky. Z hezké individuální akce otevřel Greenway skóre. Washington vyrovnal v polovině utkání tečí Bretta Connollyho, ale v 53. minutě potrestal chybu v rozehrávce Kunin.

Minnesota se pohybuje na hraně postupu a prohrála sedm z předchozích devíti zápasů, ale výkon ve Washingtonu je příslibem k lepším zítřkům. "Když budeme hrát stejně koncentrovaně jako dnes, se sebevědomím a nasazením, můžeme porazit kohokoli," soudil Greenway. "Zápas měl parametry play off. Hráli jsme s velkým zaujetím," těšilo gólmana Devana Dubnyka, první hvězdu zápasu.

Minnesota dovolila soupeři jen 22 střel. Ve svém přecchozím zápase přitm Washington zasypal branku Tampy Bay, lídra soutěže, 58 puky. "Nechtěli jsme je pouštět do přečíslení a rychlých protiútoků. Víme, jak nebezpeční v nich jsou. Snažili jsme se jejich akce nabourávat už v zárodku a zpomalovali jsme je ve středním pásmu," vysvětlil útočník Wild Zach Parise.

Na druhou stranu Washington hrál pod své možnosti. "Vůbec jsme nehráli svou hru, počínali jsme si trochu ležérně. Věděli jsme přitom, že zoufale potřebují body a jejich nasazení tomu odpovídalo. V tomhle směru jsme se jim vůbec nevyrovnali. Každý z nás je lepší, než co dnes předvedl," nebral si servítky kapitán týmu Alexandr Ovečkin. V dresu Washingtonu nastoupil jen Jakub Vrána, Michal Kempný je kvůli zranění levé nohy mimo hru

Statistiky pátečních zápasů NHL:

Washington - Minnesota 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Branky: 31. Connolly - 17. Greenway, 53. Kunin. Střely na branku: 22:27. Diváci: 18.506. Hvězdy zápasu: 1. Dubnyk, 2. Kunin (oba Minnesota), 3. Holtby (Washington).

Anaheim - San Jose 4:3 v prodl. (1:0, 0:1, 2:2 - 1:0)

Branky: 8. a 56. Rakell, 43. Henrique, 61. Silfverberg - 23. Labanc, 47. Meier, 58. Braun. Střely na branku: 21:26. Diváci: 17.174. Hvězdy zápasu: 1. Silfverberg, 2. Rakell, 3. Manson (všichni Anaheim).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. p-Tampa Bay 75 58 4 13 298:198 120 2. Boston 74 45 9 20 226:186 99 3. Toronto 74 44 5 25 263:221 93 4. Montreal 74 39 7 28 219:213 85 5. Florida 74 33 12 29 240:248 78 6. Buffalo 73 31 9 33 202:237 71 7. Detroit 74 26 10 38 200:254 62 8. Ottawa 74 25 6 43 218:275 56

Metropolitní divize:

1. Washington 75 43 8 24 257:233 94 2. NY Islanders 74 42 7 25 206:182 91 3. Pittsburgh 75 40 11 24 253:224 91 4. Carolina 73 40 7 26 218:204 87 5. Columbus 74 40 4 30 223:218 84 6. Philadelphia 74 36 8 30 226:245 80 7. NY Rangers 73 28 13 32 204:244 69 8. New Jersey 75 27 9 39 206:258 63

Západní konference:

Centrální divize:

1. Winnipeg 74 44 4 26 249:218 92 2. Nashville 75 42 6 27 223:197 90 3. St. Louis 74 39 8 27 219:202 86 4. Dallas 74 38 6 30 186:183 82 5. Minnesota 75 35 9 31 202:218 79 6. Colorado 74 33 12 29 235:225 78 7. Chicago 73 32 10 31 244:266 74

Pacifická divize:

1. x-Calgary 74 46 7 21 265:209 99 2. x-San Jose 75 43 9 23 266:237 95 3. Vegas 74 42 5 27 232:203 89 4. Arizona 74 36 6 32 198:208 78 5. Vancouver 74 32 10 32 206:229 74 6. Edmonton 74 33 7 34 210:245 73 7. Anaheim 76 31 9 36 177:233 71 8. Los Angeles 73 26 8 39 174:232 60

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "p" znamená vítězství v základní části.