Hokejisté San Jose poprvé trénovali v Evropě, v neděli si v Berlíně užili fotbal

Berlín - První trénink svého evropského turné mají za sebou hokejisté San Jose, kteří se před pátečním a sobotním vstupem do sezony NHL v pražské O2 areně proti Nashvillu chytají v Berlíně. Po nedělním příletu do německé metropole si Sharks zpestřili večer návštěvou duelu fotbalové bundesligy Herthy s Hoffenheimem a dnes hodinu po poledni vyjeli na led v tréninkové hale Wellblechpalast.

"Včera jsme přijeli kolem oběda. Bylo to náročné, protože nedávno jsem letěl do Ameriky a teď zase hned zpátky. Ale měli jsme super letadlo, bylo to komfortní a skoro celý let jsme prospali. Včera jsme šli hned na fotbal, takže nás to přinutilo zůstat vzhůru, abychom spali až během noci. Ale já jsem se naštěstí vyspal a snad ty další noci budou stejné, protože devět hodin (posun) je znát. Celkem teď únava padá, ale musíme to vydržet zase až do večera," řekl Hertl v rozhovoru pro ČTK a iDNES.cz.

Prvním mimohokejovým zážitkem pro hráče Sharks byla právě návštěva duelu Herthy s Hoffenheimem (1:1) před 41.653 diváky. "Je to spíš pro kluky z Ameriky. Ti nezažili takovou atmosféru. V Americe je to fandění trošku jiné. Užili jsme si to a bylo to takové odreagování. Atmosféra byla před 40 tisíc diváky fakt dobrá," podotkl Hertl. Po tréninku čekala hráče autogramiáda pro fanoušky u Mercedes-Benz Arény, kde se v úterý od 20:00 utkají s Eisbären v generálce na sezonu.

"Trénink byl tady na velkém kluzišti ze začátku fyzicky celkem náročný. Poprvé jsme trénovali jako celý tým, protože kemp začal před týdnem a byli jsme furt rozdělení na party. Dneska to bylo oficiálně s lajnami, jak budeme hrát," řekl Hertl. Očekává, že bude úterní zápasový test těžký.

"Je to poslední příprava před Nashvillem a budeme hrát poprvé kompletní tým. Bude to asi hlavně vyhecované ze strany Berlína, budou hrát přes svými fanoušky, budou se chtít ukázat a my se samozřejmě chceme zase připravit. Už to začíná za chvíli a moc příprava dlouhá nebyla. Musíme se do toho systému dostat, bude to trošku složitější na velkém kluzišti. Přeci jen přesilovky, oslabení a všechno je trošku jiné než na menším. Vždycky chceme vyhrát, ať je to jakýkoliv zápas, ale určitě to nebude vůbec jednoduché," uvedl Hertl.

V O2 areně si připomene tamní působení v dresu mateřské Slavie i z české reprezentace. V kádru Sharks je spolu s ním krajan Radim Šimek. "Samozřejmě jsme natěšení. Celá rodina mě bude moct sledovat hrát v O2 areně, kde jsem začínal," těší se jeden z lídrů San Jose.

"Zároveň je to všechno takové rychlé. Dneska máme chvíli čas, zítra zápas, ve středu do Prahy. Do toho tam bude otevřený trénink pro lidi, plus nějaké další věci. Po zápase letíme domů, takže to bude zároveň takové rychlé a všechno po sobě. Nemáme ani jeden celý den volný. Byl bych rád, kdybychom měli třeba dva dny navíc, že bych mohl klukům Prahu trošku víc ukázat, ale na to čas není," konstatoval Hertl.

V Severní Americe startuje sezona NHL až příští týden v úterý. Sharks po návratu z Evropy přivítají v pátek 14. října Carolinu a o den později Chicago. "Dali nám čtyři dny volna. Je to samozřejmě lepší, než kdybychom přiletěli a hned za dva dny hráli. To by bylo hodně náročné, ale i tak to nebude nejlehčí," upozornil Hertl.

"Hrajeme dva zápasy v Praze, pak jsme ani ne týden doma a letíme zase do New Yorku, takže si létání užijeme naplno hned od začátku. Ale to k tomu patří. My se musíme na první zápasy připravit, protože začátek sezony je vždycky důležitý," dodal Hertl.