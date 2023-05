Hokejisté Rakouska porazili na MS v boji o udržení Maďarsko

Tampere (Finsko) - Hokejisté Rakouska porazili ve svém posledním zápase na mistrovství světa v Tampere Maďarsko 4:3 po samostatných nájezdech a udrželi se mezi elitou. Maďarsko po roce sestupuje. Závěrečný duel skupiny A pro oba týmy rozhodl útočník Manuel Ganahl.

Maďarsko vedlo na začátku druhé třetiny 3:1, poté co se podruhé trefil István Sofron. Rakušané ale dokázali ještě ve druhé části vyrovnat a poté byli úspěšnější v nájezdech. Stejně jako loni tak zvládli zápas o udržení. I loni proti Velké Británii prohrávali 1:3, ale nakonec vyhráli 5:3.

"Kluci mohou být hrdí, zasloužíme si to," řekl kapitán Thomas Raffl agentuře APA. "Cílem bylo zůstat nahoře, což se nám povedlo. Zvítězili jsme a příští rok budeme opět hrát mezi elitou. To se počítá," uvedl útočník Dominque Heinrich, jeden ze dvou úspěšných exekutorů nájezdů.

Úvod klíčového duelu pro oba týmy patřil i s ohledem na vyloučení Pozsgaiho Rakousku, ke vstřelení vedoucího gólu toho ale nevyužilo. Nejblíže otevření skóre byl Schneider.

V 9. minutě se tak do vedení dostali Maďaři, když Erdély našel zpoza branky volného Sofroně, který překonal Starkbauma. Rakušané dokázali vyrovnat v druhé přesilovce, když se po samostatné akci prosadil Rossi. Jednadvacetiletý útočník převzal puk za vlastní brankou, projel celé hřiště a prostřelil Bálizse.

Maďaři ale dokázali ještě v první části získat vedení zpět na svou stranu. Pomohla jim k tomu první využitá přesilová hra na šampionátu a úspěšná teč Sofroně. Na začátku druhé třetiny mohl opět srovnat Schneider, Bálizs byl však pozorný.

Ve 25. minutě přiblížil nováčka MS záchraně vydařenou střelou od modré čáry Horváth, jenže Rakušané se po chvilce z trochu nečekaného průběhu oklepali a podařilo se jim vyrovnat. Nejprve dokázal usměrnit za čáru puk vedle ležícího Bálizse Strong a v závěru druhé třetiny gólově oslavil jubilejní stý zápas v rakouské reprezentaci Haudum. Prosadil se v další přesilovce.

V závěrečné dvacetiminutovce byli střelecky aktivnější Rakušané, vytvořili si několik situací, čtvrtý gól ale nepřidali. Stejně na tom byli Maďaři. Na obou týmech bylo vidět, že hlavně nechtějí udělat hrubou chybu. Došlo tak na prodloužení. V nastavené pětiminutovce měli více ze hry Maďaři, rozhodnout mohl Sofron, třetí gól v zápase ale nepřidal.

Vítěze, respektive sestupující tým z MS, tak určily samostatné nájezdy. Zatímco Bálizse dokázali překonat Ganahl a Heinrich, Starkbaum si poradil se všemi čtyřmi pokusy Maďarů, kteří tak stejně jako v letech 2009 a 2016 okamžitě po svém postupu sestoupili.

"Přiznávám, že jsme byli nervózní. Málokdy zažijete tak napínavý zápas jako byl tenhle. Na konci to bylo skvělé," radoval se brankář Bernhard Starkbaum, jenž si připsal 15 úspěšných zákroků.

Společně s Maďarskem opouští elitu Slovinsko, které obsadilo poslední místo ve skupině B. Na příštím šampionátu v Praze a Ostravě je nahradí Velká Británie a Polsko.

"Je to smutné. Od setrvání mezi elitou nás dělil jen jeden bod. Pro maďarský hokej by to byl historický okamžik, ale dnes jsme to nezvládli," litoval útočník Karol Csányi na webu Mezinárodní hokejové federace.

Rakousko - Maďarsko 4:3 po sam. náj. (1:2, 2:1, 0:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 13. Rossi, 27. Strong (P. Huber, Maier), 38. Haudum (Zwerger, Reinbacher), rozhodující nájezd Ganahl - 9. Sofron (Erdély, Bartalis), 20. Sofron (Sebök, Stipsicz), 25. M. Horváth (Papp, G. Nagy). Rozhodčí: Langin (Kan.), Sewell (Brit.) - Briganti (USA), Yletyinen (Švéd.). Vyloučení: 2:3. Využití: 2:1. Diváci: 3068.

Rakousko: Starkbaum - Nickl, B. Wolf, Zündel, Heinrich, Brunner, Reinbacher, Maier, Strong - M. Huber, Haudum, Wukovits - Thaler, Nissner, Raffl - Schneider, Rossi, Zwerger - P. Huber, Achermann, Ganahl. Trenér: Bader.

Maďarsko: Bálizs - Fejes, Stipsicz, Hadobás, Szabó, M. Horváth, Kiss, Garát, Pozsgai - Galló, Hári, Sebök - Sofron, Bartalis, Erdély - Terbócs, Papp, G. Nagy - Vincze, Németh, Csányi. Trenér: Constantine.