Hokejisté proti Rusku nastoupí před diváky a s Willem

Ilustrační foto - Český brankář Roman Will. ČTK/Šulová Kateřina

Moskva - S Romanem Willem v brance nastoupí čeští hokejisté v dnešním druhém utkání na Channel One Cupu v Moskvě proti domácímu Rusku. Svěřenci trenéra Filipa Pešána se po čtvrteční porážce s Finskem 3:4 pokusí zaskočit favorizovanou sbornou . Rusové si na úvod připsali dva body za výhru v nájezdech nad Švédy. Duel začne ve 13:30 SEČ.

Na rozdíl od souboje s Finskem se mohou čeští hokejisté těšit i na diváky, kterých mohou do arény v Parku legend pro 12.680 fanoušků zavítat přes tři tisíce. Na vítězství nad Ruskem na jeho ledě čekají Češi od 6. května 2016, kdy vyhráli na mistrovství světa v Moskvě 3:0.

Po čtvrtečním debutu šestice Dominik Mašín, Pavel Pýcha, Lukáš Jašek, Dominik Lakatoš, Petr Kodýtek a Adam Zbořil čeká premiéra také obránce Ronalda Knota z Liberce a útočníka Jana Mandáta z Pardubic. Zatím není jisté, zda se dočkají už v sobotu nebo až v neděli proti Švédsku z dalších dvou debutantů obránce Daniel Gazda ze Zlína, který byl ve čtvrtek na lavičce jako sedmý bek, a útočník Matěj Blümel z Pardubic.

Nejistý je start útočníka Lukáše Sedláka, který odstoupil kvůli zranění z duelu s Finskem. Po zásahu vysokou holí nedohrál ani obránce Andrej Šustr, který ale na rozdíl od Sedláka už dnes na ledě trénoval.

"Andy Šustr je v pohodě, měl tam trošku potíže se zubama, ale dneska byl na ledě. Lukáš Sedlák je maličko indisponovaný v horní části těla, není to nic vážného, takže počkáme do dalšího dne a uvidíme, jak to bude vypadat," řekl v on-line rozhovoru s novináři asistent trenéra české reprezentace Martin Straka.

"Počkáme, jak to dopadne s Lukášem Sedlákem, ale určitě víme, že do sestavy zapojíme Knota a Mandáta. Zítra půjdeme na led a uvidíme, jak jsou na tom kluci zdravotně, a rozhodneme se, jak uděláme sestavu," prohlásil Straka.

Oproti prvnímu duelu podle něj musí být český tým efektivnější v přesilových hrách. Při vstupu do turnaje využil jen výhodu pěti proti třem. "Určitě musíme zlepšit hru pět na čtyři. Finové měli šest vyloučených, ale bohužel jsme toho nedokázali využít. Myslím, že to bylo v tom utkání hodně klíčové, takže to budeme muset zlepšit, jestli budeme chtít s Rusy uspět," podotkl Straka.

Na turnaji Karjala Češi prohráli s Ruskem 0:3. Tentokrát Pešánův tým čeká úplně jiný soupeř. Sborná na Karjalu poslala kompletní tým reprezentační dvacítky i s jejím trenérem Igorem Larionovem. A-mužstvo má první akci s novým koučem Valerijem Braginem až nyní a na úvod vyhrálo nad Švédskem 4:3 po samostatných nájezdech.

"Viděli jsme Rusy proti Švédsku, byl to krásný hokej. Bude to určitě ve velkém tempu. Jsou individuálně silní na kotouči, takže musíme být zodpovědní do obrany a silní v osobních soubojích," prohlásil Straka.

Předpokládaná sestava ČR: Will - Šustr, Mašín, Knot, Vitásek, Košťálek, D. Sklenička - Jaškin, D. Kaše, Nestrašil - Radil, Jašek (Sedlák), Lenc - Rousek, Lakatoš, D. Šťastný - P. Zdráhal, Kodýtek, Mandát.