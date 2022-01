Hokejisté posledního Zlína podlehli doma Mladé Boleslavi vysoko 2:7

Zlín - Hokejisté posledního Zlína podlehli v dohrávce 42. kola hokejové extraligy doma Mladé Boleslavi vysoko 2:7 a počtvrté za sebou nebodovali. V boji o záchranu ztrácejí Berani na čtrnácté Kladno stále 14 bodů. Bruslařský klub vyhrál teprve podruhé z posledních šesti zápasů a posunul se na osmé místo před Kometu Brno.

První šanci měli domácí, Malletova teč před Krošeljem ale byla nepřesná. Potom začali úřadovat hosté. V čase 4:51 propadla Kašíkovi do sítě Kelemenova střela. Vzápětí měli hosté dispozici 38 sekund hry pět na tři, což jim bohatě stačilo k navýšení vedení. Pobídku Ševce tečoval mezi betony Kašíka Kotala. A když v pokračující klasické početní výhodě v 10. minutě zvýšil na 3:0 Šťastný, Kašík opustil brankoviště a nahradil jej Huf.

Přestřelka ale pokračovala, za minutu snížil střelou od modré čáry Žižka. Ve 14. minutě Zlínští nezvládli rozehrát, a jak snadné je skórovat, ukázal Beranům Kousal, který vypálil přesně z kruhu.

Zlínští šli do kolen, podruhé v utkání vyhodili puk na tribunu a hráli další oslabení. V něm ale nečekaně sami skórovali. Claireaux, ještě minulý týden hráč Mladé Boleslavi, vyvezl puk a střelou z rohu kluziště zaskočil Krošelje. Ještě větší drama mohli způsobit Berani za pár chvil, protože dostali kotouč do sítě potřetí, radost jim ale sebral odpískaný faul Okála.

V prostředním dějství se hra zklidnila, což více vyhovovalo hostům, kteří vedli. Ve 28. minutě navíc zvýšili na rozdíl tří branek. V přesilové hře tečoval Pýchovu střelu mimo Hufův dosah Najman. Byla to třetí přesilovková trefa Bruslařského klubu v zápase.

Zlínský zmar pokračoval i v úvodu třetí části, kdy Berani nejprve hráli 20 sekund pět na tři a následně pokračující čtyřminutovou klasickou početní výhodu. Jenomže místo snížení sami inkasovali z hole Najmana, který se prosadil podruhé v utkání. Druhou trefu v zápase přidal ve 48. minutě také Kotala, jenž upravil na konečných 7:2.

Hlasy trenérů po utkání:

Luboš Jenáček (Zlín): "Prvních pět minut jsme měli slušných, bohužel my gól nedáme a z první střely inkasujeme. Celkově na nás bylo asi sedm střel a dostali jsme čtyři góly, to je pak těžké. Co se týče naší pozice v tabulce, góly musí dávat příchozí Valentin (Claireaux) a dvaačtyřicetiletý Žižka, co na to říct. Michasjonok si letěl vyřídit pracovní vízum, které mu skončilo. Zabusovs nehrál, protože neplnil dlouhou dobu věci, co měl. Dostal stopku, aby si ve svém mladém věku některé věci uvědomil. Případ Petr Šidlík ukazuje asi i na dnešní dobu. Ještě před pár lety by bylo nemyslitelné, aby hráč takto reagoval a nebyl profíkem, že řekne, že (z Mladé Boleslavi) do Zlína nebo tam, kde to není na dojezd, tak nepůjdu a radši skončím. Je to neuvěřitelné a nepochopitelné. Ale mezi kluby není co řešit, vše je podepsané a udělané. Až v podstatě v momentě, kdy se tady hráč měl hlásit, tak se ozval, že prostě nepřijede a radši skončí s hokejem."

Pavel Patera (Mladá Boleslav): "Do utkání jsme vstoupili dobře a byli jsme produktivní. Dali jsme tři góly a to určilo ráz zápasů. Zlín pak vždy snížil a my jsme uskočili, což bylo důležité. Ve třetí třetině už jsme si zápas pohlídali. Co se týče Petra Šidlíka, situace okolo něj je pro mě překvapením. V životě by mě nepadalo, že v takovém věku někdo ukončí kariéru. Vůbec jsem o tom nevěděl."

PSG Berani Zlín - BK Mladá Boleslav 2:7 (2:4, 0:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 12. Žižka, 19. Claireaux - 5. Kelemen (Pospíšil), 8. Kotala (Ševc, D. Šťastný), 10. D. Šťastný (Pláněk, Pospíšil), 14. P. Kousal, 28. O. Najman (Pýcha, J. Stránský), 46. O. Najman (P. Kousal), 48. Kotala (Pospíšil, Kelemen). Rozhodčí: Obadal, Ondráček - Rampír, Bohuněk. Vyloučení: 7:6. Využití: 0:3. V oslabení: 1:1. Diváci: 1000 (omezený počet).

Sestavy:

Zlín: Kašík (10. Huf) - Gazda, Mamčics, Suhrada, O. Němec, Ferenc, Žižka, M. Novotný - Mallet, Claireaux, Honejsek - Makarenko, R. Veselý, Okál - Vopelka, Hejcman, Kubiš - Karafiát, P. Sedláček, Köhler. Trenér: L. Jenáček.

Mladá Boleslav: Krošelj - Ševc, Pýcha, Pláněk, D. Moravec, T. Hanousek, Bernad - D. Šťastný, Fořt, Lunter - Kelemen, Kotala, Pospíšil - P. Kousal, O. Najman, Flynn - J. Stránský, Bičevskis, Eberle. Trenéři: R. Rulík a Patera.