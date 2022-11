Hokejisté Poruby vedou po výhře nad Šumperkem první ligu o čtyři body

Praha - Hokejisté Poruby zdolali ve 25. kole první ligy Šumperk 4:3 v prodloužení a zvýšili náskok v čele tabulky před druhou Třebíčí na čtyři body. Navíc mají dva zápasy k dobru. Horácká Slavia doma podlehla Litoměřicím 2:4. Zlín prohrál ve Frýdku-Místku 1:2, po sestupu z extraligy se mu nadále nedaří a propadl se na deváté místo.

Poruba, která v sobotu podlehla na vlastním ledě Frýdku-Místku 3:4 v prodloužení, vyhrála desátý z dvanácti domácích duelů. Na první branku se čekalo až do 25. minuty, kdy dostal Ostravany do vedení Vojtěch Střondala. Za 112 sekund sice vyrovnal Lukáš Žálčík, ale ve 34. minutě během 46 vteřin posunuli Jiří Kafariát s Romanem Pšurným domácí tým do náskoku 3:1.

Za 29 sekund odpověděl Vojtěch Šuhaj a v 38. minutě v přesilovce pěti proti třem vyrovnal druhým gólem v utkání Žalčík. Ve třetí třetině stejně jako v té úvodní branka nepadla a v čase 61:51 rozhodl ve vlastním oslabení Dominik Hrníčko.

Třebíč ve 13. domácím duelu v sezoně vůbec poprvé prohrála. Litoměřice vedly od 7. minuty po brance Filipa Kuťáka, ale v polovině úvodní části vyrovnal obránce Lukáš Forman a ve 30. minutě otočil stav v přesilové hře Matěj Psota. V čase 49:25 ale zahájil obrat ve prospěch Stadionu Petr Ton a za 70 sekund jej dokonal obránce Jan Holý. Výsledek ještě pojistil Jaroslav Kracík.

Frýdek-Místek se ujal vedení nad Zlínem po 119 sekundách druhé třetiny díky Štěpánu Macháčkovi. Ve 45. minutě odpověděl ve vlastním oslabení Darek Hejcman, ale v čase 55:59 rozhodl polský útočník Alan Lyszczarczyk.

Po sérii tří porážek bez jediného zisku zabrala Jihlava a vyhrála v Chrudimi nad Pardubicemi B 4:2. Po 49 sekundách vedla Dukla díky brance Otakara Šika a ve 34. minutě v přesilové hře skóroval za hosty Vítězslav Brož. Dynamo sice díky využitým přesilovým hrám a gólům beka Jana Zdráhala a Ondřeje Matýse ve třetí třetině vyrovnalo, ale v 51. minutě vrátil Dukle vedení Tomáš Harkabus a v přesilovce zpečetil výhru Josef Skořepa.

Potřetí za sebou uspěl doma Kolín, který porazil Sokolov 4:0. Pro Kozly to byla teprve třetí výhra z posledních devíti utkání. Dvěma góly k tomu pomohl Jan Veselý a třemi asistencemi Zdeněk Král. Brankář Jakub Soukup udržel poprvé v sezoně čisté konto.

Prostějov vyhrál v derby na ledě Přerova 3:0 a oslavil teprve druhou výhru z uplynulých pěti utkání. Dva góly vstřelil David Ostřížek a tři přihrávky zaznamenal obránce Tomáš Valenta. Gólman Jaroslav Pavelka si připsal první čisté konto v ročníku.

Slavia podlehla doma Vsetínu 4:5 a připsala si pátou prohru z posledních šesti zápasů. Obrat Valachů ze stavu 2:4 dovršil v 51. minutě Pavel Klhůfek. Dva góly vítězů dal obránce Jiří Říha a tři asistence nasbíral útočník Luboš Rob. Za Pražany dvakrát skóroval zadák Vladimír Roth.

25. kolo první hokejové Chance ligy: Třebíč - Litoměřice 2:4 (1:1, 1:0, 0:3) Branky: 9. L. Forman, 30. Psota - 7. Kuťák, 50. Ton, 51. J. Holý, 56. Kracík. Rozhodčí: Jechoutek, Cabák - Maňák, Veselý. Vyloučení: 4:2, navíc D. Michálek (Třebíč) 10 min. Využití: 1:0. Diváci: 811. Poruba - Šumperk 4:3 v prodl. (0:0, 3:3, 0:0 - 1:0) Branky: 25. Střondala, 34. Karafiát, 34. R. Pšurný, 62. Hrníčko - 27. a 38. Žálčík, 35. Šuhaj. Rozhodčí: Čáp, Jaroš - Hanzlík, Otáhal. Vyloučení: 5:4. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 932. Frýdek-Místek - Zlín 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) Branky: 22. Macháček, 56. Lyszczarczyk - 45. Hejcman. Rozhodčí: Koziol, Grygera - Kučera, Peluha. Vyloučení: 1:5. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 927. Pardubice B - Jihlava 2:4 (0:1, 0:1, 2:2) Branky: 41. J. Zdráhal, 48. Matýs - 1. Šik, 34. V. Brož, 51. T. Harkabus, 55. Skořepa. Rozhodčí: R. Svoboda, Veselý - Bohuněk, Štěpánek. Vyloučení: 5:5. Využití: 2:2. Diváci: 367. Přerov - Prostějov 0:3 (0:1, 0:1, 0:1) Branky: 40. a 52. Ostřížek, 13. Kubeš. Rozhodčí: Micka, Vrba - Blažek, Kleprlík. Vyloučení: 2:4. Bez využití. Diváci: 1532. Kolín - Sokolov 4:0 (2:0, 2:0, 0:0) Branky: 15. a 39. J. Veselý, 11. P. Moravec, 33. Cibák. Rozhodčí: Bejček, Mejzlík - Kokrment, Pěkný. Vyloučení: 8:4. Využití: 1:0. Diváci: 601. Slavia Praha - Vsetín 4:5 (2:2, 2:1, 0:2) Branky: 18. a 38. Roth, 5. Szathmáry, 29. Kern - 10. a 40. J. Říha, 16. Smetana, 44. M. Voženílek, 51. Klhůfek. Rozhodčí: Květoň, Zubzanda - J. Dědek, Thuma. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:2. Diváci: 954. Tabulka: 1. Poruba 23 13 4 1 5 84:56 48 2. Třebíč 25 12 4 0 9 67:58 44 3. Litoměřice 24 12 1 4 7 86:70 42 4. Vsetín 24 14 0 0 10 68:53 42 5. Frýdek-Místek 24 10 4 2 8 68:56 40 6. Přerov 23 9 4 5 5 55:53 40 7. Prostějov 25 9 3 6 7 65:67 39 8. Jihlava 25 11 1 3 10 60:70 38 9. Zlín 25 9 3 2 11 66:61 35 10. Kolín 24 9 2 1 12 68:67 32 11. Šumperk 25 6 5 4 10 72:91 32 12. Sokolov 23 8 1 4 10 54:69 30 13. Slavia Praha 25 6 3 3 13 57:75 27 14. Pardubice B 25 4 3 3 15 52:76 21 Další program: Pátek 2. prosince - předehrávka 26. kola: 17:30 Zlín - Poruba. Sobota 3. prosince - 26.kolo: 16:30 Jihlava - Slavia Praha, 17:00 Prostějov - Třebíč, Sokolov - Přerov, Vsetín - Kolín, Litoměřice - Frýdek-Místek, Šumperk - Pardubice B.