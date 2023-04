Hokejisté porazili ve Vídni Rakousko 6:0, dvakrát skóroval Špaček

Vídeň - Čeští hokejisté zvítězili v utkání Euro Hockey Challenge ve Vídni nad domácím Rakouskem 6:0 a vyhráli i pátý zápas v přípravě na mistrovství světa. Dvěma brankami a asistencí se na úspěchu podílel útočník Michael Špaček. Tři body za gól a dvě nahrávky si připsal také kapitán Roman Červenka, který na konci druhé třetiny s krvavým šrámem na nose odstoupil. Brankář Marek Langhamer udržel ve 13. utkání v reprezentaci první čisté konto.

Tým finského kouče Kariho Jalonena oplatil Rakušanům porážku z loňského mistrovství světa v Tampere 1:2 po samostatných nájezdech, která byl první pro samostatnou českou reprezentaci po 19 výhrách. Předtím v éře Československa Rakušané uspěli naposledy v roce 1932 na mistrovství Evropy v Berlíně. Odveta se hraje v sobotu v Brně od 16:00.

Češi opakovali už první třetinu. Do první šance se ale dostali v 5. minutě Rakušané. Při Špačkově vyloučení měl na levém kruhu dobrou střeleckou pozici Gaffal, jehož střelu kryl Langhamer. Z vedení se radovali v čase 5:59 Jalonenovi svěřenci. Také na levém kruhu dostal po Dvořákově přihrávce prostor Košťálek a překonal střelou na vyrážečku Starkbauma.

Rakušané se snažili střílet a Langhamer měl také práci. V 17. minutě Černoch po kombinace v rohu s Hynkem Zohornou předal bekhendem puk na levý kruh Kautovi, který zamířil k protější tyči a ozdobil svůj návrat do národního týmu po pěti letech gólem. Za 61 sekund našel Hyka nepokrytého Sobotku, který svým 10. gólem v 54. utkání v národním týmu zvýšil na 3:0.

Na přelomu první a druhé třetiny se Rakušané ubránili při Wolfově vyloučení. Potom se natlačil před Starkbauma Hyka, ale s bekhendovým zakončením neuspěl. Při Ganahlově trestu už Češi využili přesilovku. Kombinaci Červenky a Hyky zakončil pohotovou střelou z levého kruhu Špaček. Langhamera potom ohrozil z ojedinělé akce domácích Kraus.

Zvýšit náskok mohl Michal Kovařčík, ale minul. Proti Flekovi zasáhl Starkbaum. Poradil si i se Smejkalovým únikem, ale vyražený puk za něj bekhendem zasunul Červenka. Rakušané se neprosadili při Červenkově pobytu na trestné lavici a ve 38. minutě opět inkasovali. Šcotka po efektní otočce neměl přesnou mušku, ale puk se k němu vrátil a nahození od modré čáry tečoval za Starkbauma Špaček.

Osm sekund před koncem druhé třetiny musel po Nicklově zákroku u mantinelu za rakouskou brankou odstoupit ze hry s krvavým šrámem na nose Červenka. Přesilovka se nekonala, pykat šel Nickl společně se Smejkalem za následnou hrubost. Starkbauma pak ještě překonal od modré čáry Dvořák, ale bylo to už po uplynutí času.

Do závěrečné části vstoupil český tým po trestu pro hráčskou lavici v oslabení, ale Langhamer držel čistý štít. Starkbaum si poradil s Chlapíkovou střelou z pozice mezi kruhy. Český gólman uhájil čisté konto proti Lindnerovi. Skóre už se nezměnilo ani při Wallnerově vyloučení a po Flekově šanci.

Hlasy po utkání:

Kari Jalonen (trenér ČR): "Měli jsme od začátku týdne výborné tréninky a měl jsem pocit, že hráči v zápase po ledě létali. Měli výborné nohy, hodně bruslili. Líbilo se mi, jak jsme hráli v pěti dopředu i dozadu. Langhamer byl připravený, když jsme ho potřebovali. Bylo tam hodně pozitivních věcí. Mluvil jsem o tom, že potřebujeme čtyři lajny. Všechny si vytvářely šance a také hrály dobře do defenzivy. Všichni výborně pracovali a hráli pospolu. U Romana Červenky to vypadá na zraněný nos, ale musíme ho pořádně prohlídnout. David Jiříček měl problém s bokem. Uvidíme zítra."

Michael Špaček (útočník ČR, autor dvou branek a asistence): "Jsme rádi, že nám tam napadaly nějaké góly. Vždycky když jste o dva, o tři nahoře, tak se hraje líp. Ale nebylo to vůbec lehké utkání. Každý soupeř na mezinárodní úrovni už je dneska dobrý. Pro nás je to další důležitá výhra a jedeme dál."

Marek Langhamer (brankář ČR, vychytal první nulu v reprezentace): "Vážím si toho o to víc, že to byl první zápas za reprezentaci po dlouhé době a ještě venku. Samozřejmě Rakousko bylo dnes trošku horší než my, ale i tak si toho vážím. Každá střela je nebezpečná. Vedro v hale jsem vnímal hodně, obzvlášť po první třetině, kdy tam toho Rakousko mělo dost. Řešil jsem to tím, že jsem se chladil ledem. Od druhé třetiny jsme hráli už výborně odzadu a byli jsme hodně času u nich, takže jsem tolik práce neměl."

Martin Kaut (útočník ČR, autor jedné branky): "Jsme rádi, že jsme vyhráli. Pro mě to bylo po pěti letech zpět v nároďáku a užíval jsem si to. Ale určitě je tam pár věcí, na které se musíme zaměřit a dopilovat to před mistrovstvím. Jsem rád za každý zápas, abych se dostal do formy, ať je to Rakousko nebo kdokoliv."

Jan Košťálek (obránce ČR, autor úvodní branky): "Bylo super, že to tam spadlo hned takhle na začátek a myslím si, že se nám pak hrálo líp. Ale nebylo to úplně příjemné, oni hráli docela tvrdě. Některé zákroky mi přišlo, že byly až moc na to, že je to takovýhle zápas. Oni nehráli špatně, házeli si za nás puky, takže jsme museli hrát rychle."

Rakousko - Česko 0:6 (0:3, 0:3, 0:0)

Branky a nahrávky: 6. Košťálek (T. Dvořák, Sobotka), 17. M. Kaut (Černoch, H. Zohorna), 18. Sobotka (Hyka), 26. M. Špaček (Hyka, Červenka), 32. Červenka (Smejkal, M. Špaček), 38. M. Špaček (Ščotka, Červenka). Rozhodčí: Fichtner, Siegel - Nothegger, Wimmler (všichni Rak.). Vyloučení: 5:5. Využití: 0:1. Diváci: 5500.

Rakousko: Starkbaum - Reinbacher, Lindner, Nickl, B. Wolf, Zündel, D. Maier, N. Brunner, Wimmer - Neubauer, Haudum, Ganahl - Feldner, Achermann, Zwerger - Gaffal, Maxa, Romig - Kraus, Wallner, Schwinger. Trenér: Bader.

Česko: Langhamer - D. Jiříček, Ščotka, Kundrátek, Němeček, Košťálek, T. Dvořák, Zámorský, Kučeřík - Smejkal, M. Špaček, Červenka - Chlapík, M. Kovařčík, Flek - Sobotka, L. Sedlák, Hyka - H. Zohorna, Černoch, M. Kaut. Trenér: K. Jalonen.