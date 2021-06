Hokejisté porazili Slovensko 7:3, ve čtvrtfinále je čekají Finové

Riga - Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa v Rize bez větších problémů Slovensko 7:3, skončili třetí ve skupině A a ve čtvrtečním čtvrtfinále se utkají s obhájci zlata z Finska. Slováci skončili čtvrtí a čeká je souboj s týmem USA.

"Byl to pro nás důležitý zápas, abychom si zvedli sebevědomí a opět se zlepšili ve hře. Já si myslím, že se nám to podařilo dobře. Odvedli jsme dobrou práci jako tým, to je nejdůležitější," řekl Zadina.

Oba týmy s jistotou postupu do play off šetřily hráče základního kádru. Na české straně chyběli brankářská jednička Hrubec, obránce Hronek a útočníci Vrána, Kubalík, Kovář a Sekáč. Slováci nechali odpočívat Ďalogu, Hrivíka a Romana. Skalický již odcestoval z osobních důvodů domů.

Čechům se ideálně vydařil vstup do utkání. Již po 29 sekundách hry otevřel skóre Zadina, ke kterému se odrazila Hájkova zblokovaná střela. Slováci následně opticky vyrovnali hru, výraznější šance si ale nevypracovali a Will navíc chytal spolehlivě,

"Důležité bylo, že jsme dali první branku, navíc takhle brzy. Konečně jsme nemuseli dotahovat soupeře a myslím si, že to mělo velký vliv na celé utkání," řekl trenér Filip Pešán

Na druhé straně Hudáčka prověřil dvakrát Flek, první pokus slovenský gólman vyrazil, podruhé český útočník nezamířil přesně. Ke druhé brance českým hokejistům pomohla soupeřova chyba v rozehrávce. Grman našel jen Zadinu, který nezištně nahrál Špačkovi, jenž zakončil do odkryté branky.

Český tým se vyrovnal i s tím, že v sestavě chyběl útočník Chytil, který se zranil při rozbruslení a trenéři si museli vystačit s třemi centry.

Ve 23. minutě zvýšil na 3:0 Radil, který tečoval Šustrovu střelu od modré, a oslavil tak svůj návrat do sestavy. "Cítil jsem se docela dobře. Čekal jsem, že to bude o dost horší. Jak kluci dali hned první střídání gól, zdálo se mi, že jsme diktovali tempo zápasu, hráli jsme hodně s pukem, což mi to hrozně usnadnilo, než když hrajeme s týmem, proti kterému musíte furt někde nahánět puk," uvedl Lukáš Radil

Slováci poté zvýšili aktivitu, česká defenziva začala chybovat a soupeři se podařilo snížit. Dvě velké šance Cehlárika ještě Will zlikvidoval, ve 27. minutě jej ale překonal po Šustrově zaváhání v rozehrávce Sukeľ.

Na konci druhé třetiny byl ale podruhé vyloučen Pospíšil a Češi početní výhodu za 12 sekund využili. Třetí gól na turnaji si po tvrdé střele od modré připsal Šulák.

Ve třetí třetině se ve slovenské brance místo Hudáčka objevil Huska, na svůj druhý start v národním týmu ale rád vzpomínat nebude. Ve 44. minutě jej překonal Stránský, o dvě minuty později z brejku skóroval z velkého úhlu Blümel. Oba útočníci dali premiérové góly na šampionátu.

"Utekl mi puk, když jsem si chtěl obhodit obránce. Pak jsem ho jen hodil na bránu a gólman byl dole. Jsem rád, že mi to tam spadlo. Užil jsem si to, stejně jako celý zápas. Jen je škoda, že tady nemohou být lidi," řekl Matěj Blümel.

Slováci sice snížili, když Willa prostřelil nejprve Bučko a poté i Pospíšil, poslední slovo měl ale při power play soupeře Hájek. I on zaznamenal první branku na turnaji.

"Myslím, že spousta hráčů si uvědomila, že když plníme systém, který všichni chceme, tak nejenže hrajeme pohledný hokej, ale dáme i branky. Doufám, že hráčům spíše než branky pomůže, že jsme odehráli dobrý zápas," dodal Pešán.

Hlasy po utkání:

Filip Pešán (trenér): "Byl to zápas mistrovství světa a my chceme vyhrát všechny zápasy na turnaji. Důležité bylo, že jsme dali první branku, navíc takhle brzy. Konečně jsme nemuseli dotahovat soupeře a myslím si, že to mělo velký vliv na celé utkání."

Filip Zadina (útočník): "Byl to pro nás důležitý zápas, abychom si zvedli sebevědomí a opět se zlepšili ve hře. Já si myslím, že se nám to podařilo dobře. Odvedli jsme dobrou práci jako tým, to je nejdůležitější. Začali jsme gólem v prvním střídání, což nás nakoplo a věřili jsme si v tom zápase víc. Hráli jsme jednoduchý hokej, chtěli jsme rychle otáčet puky nahoru a napadat slovenské obránce. Myslím, že se nám to dařilo dobře, puky jsme získávali a z toho jsme také dávali góly. Je jedno, jestli jsme dostali Finsko nebo Ameriku, oba týmy jsou špičkové. Bude to jen o nás, ne o týmu, proti kterému hrajeme. Jestli chceme pokračovat dál, tak musíme porazit každého."

Lukáš Radil (útočník): "Cítil jsem se docela dobře. Čekal jsem, že to bude o dost horší. Jak kluci dali hned první střídání gól, zdálo se mi, že jsme diktovali tempo zápasu, hráli jsme hodně s pukem, což mi to hrozně usnadnilo, než když hrajeme s týmem, proti kterému musíte furt někde nahánět puk. Překvapilo mě to, že to nebylo tak úplně strašné. S Finy to bude těžký zápas, je to čtvrtfinále a je jedno, s kým se hraje. Musí se vyhrát, aby se dosáhlo na úspěch."

Michael Špaček (útočník): "Řekli jsme si, že chceme vyhrát, abychom si udělali dobrý pocit do čtvrtfinále a myslím si, že jsme podali celkem solidní výkon. Možná tam byly nějaké nedostatky v obranném pásmu, ale jinak si myslím, že jsme hráli dobře. Před (mým) gólem jsme dobře forčekovali a Filip (Zadina) mě nádherně viděl. Velký dík patří jemu." (Zdroj: ČT Sport)

Matěj Blümel (útočník): "Nešli jsme do zápasu s tím, že si chceme jen zahrát. Spousta z nás bojovala o místo pro čtvrtfinále. Chtěli jsme hrát tak, jak jsme si řekli, abychom byli připraveni na čtvrtfinále. A hlavně jsme chtěli vyhrát. Při gólu mi utekl puk, když jsem si chtěl obhodit obránce. Pak jsem ho jen hodil na bránu a gólman byl dole. Jsem rád, že mi to tam spadlo. Užil jsem si to, stejně jako celý zápas. Jen je škoda, že tady nemohou být lidi. Když budeme proti Finsku hrát hru, kterou chceme, můžeme vyhrát a já věřím, že vyhrajeme. Je to bojovný soupeř, který dobře bruslí a je šikovný, ale jak říkám, věřím, že vyhrajeme." (Zdroj: ČT Sport)

Česká republika - Slovensko 7:3 (2:0, 2:1, 3:2)

Branky a nahrávky: 1. Zadina (Hájek, Moravčík), 16. M. Špaček (Zadina), 23. Radil (Šustr, Šulák), 40. Šulák (M. Špaček), 44. M. Stránský, 46. Blümel (M. Stránský, Moravčík), 60. Hájek (R. Hanzl, Smejkal) - 27. M. Sukeľ (Faško-Rudáš), 49. Bučko (Holešinský. Buc), 59. Pospíšil (Cehlárik, Gachulinec). Rozhodčí: Gouin (Kan.), Bruggeman - Oliver (oba USA), Constantineau (Fr.) . Vyloučení: 3:3. Využití: 1:0. Diváci: 1 (omezený počet).

Sestavy:

ČR: Will - Moravčík, Hájek, Klok, Sklenička, Šustr, Šulák, D. Musil - Zadina, R. Hanzl, Flek - Lenc, M. Špaček, M. Stránský - Radil, T. Zohorna, Smejkal - Blümel, A. Musil. Trenér: Filip Pešán.

Slovensko: J. Hudáček (41. Huska) - Gernát, Kňažko, Nemec, Rosandič, Grman, Jánošík, Gachulinec, Bučko - Cehlárik, Slafkovský, Pospíšil - Studenič, Krištof, Lantoši - Faško-Rudáš, M. Sukeľ, Kelemen - Holešinský, Buc, Liška. Trenér: Craig Ramsay.

Tabulka:

1. Švýcarsko 7 5 0 0 2 27:17 15 2. Rusko 6 4 1 0 1 22:10 14 3. ČR 7 3 2 0 2 27:18 13 4. Slovensko 7 4 0 0 3 17:22 12 5. Švédsko 7 3 0 1 3 21:14 10 6. Dánsko 7 2 1 1 3 13:15 9 7. Bělorusko 6 1 0 1 4 10:23 4 8. V. Británie 7 1 0 1 5 13:31 4