Hokejisté porazili Rusko 6:5 v prodloužení, rozhodli v přesilovkách

Peking - Čeští hokejisté porazili ve třetím zápase na olympijských hrách v Pekingu Rusko 6:5 v prodloužení a připsali si druhou výhru ve skupině B. Utkání rozhodl v čase 64:29 čtvrtou využitou přesilovou hrou obránce Libor Šulák.

Český tým obsadil ve skupině B třetí místo a o postup do čtvrtfinále bude bojovat v kvalifikační části v úterý. Jméno soupeře se dozví v neděli.

Sborná měla hned v úvodu výhodu přesilové hry, po 12 sekundách byl totiž vyloučen Hyka. Brankář Hrubec ale nemusel vůbec zasahovat. Jenže v 5. minutě poprvé kapituloval, poté co jej po rychlém protiútoku prostřelil z křídla Tkačov.

Následně měl práci i Fedotov, který lapačkou skvěle zasáhl proti Krejčího střele. Ve 12. minutě byl vyloučen Jelesin a Češi početní výhodu po 38 sekundách využili. Přes výborně clonícího Kováře se přesně od modré čáry trefil Kundrátek a gólman moskevského CSKA poprvé na turnaji inkasoval.

Český tým byl střelecky aktivnější, nebezpečnější akce ale musel likvidovat Hrubec. V závěru první třetiny jej prověřil Slepyšev, ve druhé části pak Karnauchov nebo Něstěrov. Ve 28. minutě měl velkou šanci Grigorenko, brankář Omsku ale předvedl vynikající zákrok.

Následně se ale na trestné lavici sešli Smejkal se Sobotkou a Rusko mělo 57 sekund dlouhou výhodu pět na tři. Dvojnásobné oslabení sice Češi přestáli, v pokračující klasické výhodě ale prostřelil Hrubce obránce Něstěrov.

Ve 38. minutě ale dostal pětiminutový trest za faul na Sedláka útočník Voronkov a český tým ještě ve druhé části vývoj utkání obrátil ve svůj prospěch. Nejprve po Červenkově ideální přihrávce vyrovnal Krejčí a 42 sekund před koncem druhé třetiny se trefil i Špaček, jenž nastoupil k prvnímu zápasu na turnaji.

Zbytek přesilovky ve třetí části sice Češi nevyužili, ve 44. minutě se ale přesně trefil Klok a zvýšil na 4:2. Rusové ale bleskově odpověděli, o 36 sekund později snížil pohotovou dorážkou Semjonov. Sborná přidala a také dokázala skóre otočit. Nejprve se za obranu natlačil Gricjuk a vyrovnal, ve 49. minutě překonal Hrubce střelou z otočky Čibisov.

Svůj den ale neměl ani Fedotov, za jehož zády překvapivě skončila střela Hyky od mantinelu a zpoza brankové čáry. V čase 48:57 tak bylo opět vyrovnáno.

Další branka v základní hrací době nepadla a muselo se prodlužovat. V 63. minutě byl vyloučen Nikišin a české obléhání ruské branky ukončil 31 sekund před možným koncem nastavení tvrdou střelou Šulák.

Hlasy po utkání:

Filip Pešán (trenér): "Bylo velmi důležité, že jsme využili přesilové hry, které byly klíčem k tomu, že jsme zápas nakonec zvládli. Myslím si, že jsme odehráli velmi slušný zápas. Fantasticky ho odehráli obránci, kteří kombinovali, dokázali vyvážet kotouče a byli velmi nebezpeční i na útočné modré čáře, což byl největší rozdíl oproti minulému zápasu. Hokej se mi hrozně líbil. Oboustranně. Myslím, že pro oko diváka byl fantastický. Kdybych si mohl vybrat vyhrát 1:0 v prodloužení, nebo 6:5, tak si vyberu výsledek číslo 2. Hokej se hraje pro fanoušky a myslím si, že dnes se musel líbit."

David Krejčí (útočník): "Samozřejmě důležité vítězství, takové zápasy s Rusáky jsou vždycky speciální. Věřím, že jdeme postupně nahoru. A že tak budeme dál pokračovat. Přesilovky? Zaprvé každý viděl, že jsme to trochu vyměnili na hrotu. Tomáš Kundrátek má výbornou ránu. Pracujeme na tom pořád, dennodenně. Na zimáku, na hotelu, v kabině, na ledě. Takže jsme rádi, že se strávený čas před televizí a tvrdá práce na videu konečně odměnily.“

Roman Červenka (útočník): "Na jednu stranu je škoda, že jsme si nechali utéct vedení. Na druhou stranu Rusové byli nahoře, rychlou brankou jsme vyrovnali. Ve finále bereme aspoň dva body. Jestli to byl náš nejlepší výkon na turnaji? Možná. Chytili jsme se střelecky, pomohli jsme si přesilovkami, což může rozhodovat v důležitých zápasech. Hlavně s Dány nám to chybělo. Vítězství se počítá. Věřím, že se lepšíme a ukážeme to, až o něco půjde."

Michael Špaček (útočník): "Věděl jsem, že mě nečeká nic jednoduchého. Snažil jsem se hrát jednoduše. Nevymýšlet a nebrat si toho na sebe moc. Necítil jsem se úplně dobře, protože teď posledních deset dvanáct dnů bylo těžkých. Jsem strašně rád, že tady vůbec můžu být. Snad se budu cítit den ode dne líp, abych pomohl týmu k úspěchu."

Libor Šulák (obránce): "Je to krásný pocit dát rozhodující gól Rusům. Jsem šťastný, že jsme dneska po tom průběhu dokázali zvítězit. Výborně jsme proměnili přesilovku, kdy jsme se dostali do vedení 3:2. Pak jsme dali na 4:2, je to škoda, že jsme si to nechali utéct. Bylo pro nás těžké dostat se zpátky, ale skvěle jsme se vzpamatovali a rozhodli to v prodloužení, super."

Rusko - ČR 5:6 v prodl. (1:1, 1:2, 3:2 - 0:1)

Branky a nahrávky: 5. Tkačov (Gusev, Něstěrov), 33. Něstěrov (Gusev, Plotnikov) , 44. Semjonov (Plotnikov, Andronov), 47. Gricjuk (Gusev, Tkačov), 49. Čibisov (Vojnov, Šipačov) - 13. Kundrátek (Červenka, M. Stránský), 39. Krejčí (Červenka, Kundrátek), 40. M. Špaček (Šulák, Sobotka), 44. Klok (T. Zohorna, H. Zohorna), 49. Hyka (Sedlák, Krejčí), 65. Šulák (Krejčí). Rozhodčí: Nord (Švéd.), Kaukokari - Nikulainen (oba Fin.), Lundgren (Švéd.). Vyloučení: 4:5, navíc Voronkov (Rus.) 5 min.a do konce utkání. Využití: 1:4. Diváci: 921 (omezený počet).

Rusko: Fedotov - Nikišin, Něstěrov, Jelesin, Jakovlev, Vojnov, Tělegin, Šaripzjanov - Voronkov, Karnauchov, Slepyšev - Čibisov, Šipačov, Galijev - Gusev, Tkačov, Gricjuk - Grigorenko, Plotnikov, Andronov - Semjonov Trenér: Alexej Žamnov.

ČR: Hrubec - Mozík, Šulák, Kundrátek, Jeřábek, Klok, Knot, Sklenička - Hyka, Krejčí, Sedlák - Sobotka, Jan Kovář, Červenka - Řepík, M. Špaček, M. Stránský - H. Zohorna, T. Zohorna, Smejkal - Lenc. Trenér: Filip Pešán.

Tabulka:

1. Rusko 3 2 0 1 0 8:6 7 2. Dánsko 3 2 0 0 1 7:6 6 3. ČR 3 0 2 0 1 9:8 4 4. Švýcarsko 3 0 0 1 2 4:8 1