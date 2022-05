Hokejisté porazili na MS Američany 1:0 a mají jisté čtvrtfinále

Tampere (Finsko) - Čeští hokejisté porazili na mistrovství světa v Tampere tým USA 1:0 a zajistili si účast ve čtvrtfinále. Do vyřazovacích bojů postoupí nejhůře ze třetího místa základní skupiny B, takže se vyhnou nejlepšímu celku skupiny A v Helsinkách.

Jediným střelcem zápasu byl útočník Matěj Blümel, který skóroval v 8. minutě po přihrávce Hynka Zohorny. První čisté konto v kariéře na mistrovství světa vychytal brankář Karel Vejmelka. Potřeboval na něj 24 zákroků.

První fázi turnaje uzavře výběr finského kouče Kariho Jalonena v úterý soubojem s domácím Finskem od 19:20 SELČ.

Američané, kteří si museli opět vystačit jen s pěti obránci, byli v úvodním dějství střelecky aktivnější. Na Vejmelku mířilo osm střel, zatímco Češi pálili na branku střeženou Swaymanem pouze třikrát. Národní tým byl přesto o něco nebezpečnější. Po čtyřech minutách se do koncovky tlačil Hertl, jenže neuspěl a vzápětí navíc fauloval.

Zámořský tým tak měl k dispozici první přesilovku, Gaudette ani Meyers v ní však recept na Vejmelku nenašli. Na konci sedmé minuty pálil nebezpečně Pastrňák, z oblíbené pozice na kruhu však branku těsně minul. O chvilku později Hughes nastřelil Zohornu, spadl, český útočník posunul kotouč před rozjetého Blümela, jenž se řítil sám na Swaymana a precizním blafákem do forhendu otevřel skóre.

V 18. minutě byl český tým blízko druhému gólu. Pastrňák tentokrát při souhře s Krejčím nahrával, jenže zkušený útočník rozezvučel pouze brankovou konstrukci. Na druhé straně nebyl daleko od vyrovnání Boldy.

Ve druhé třetině tuhý boj pokračoval. Pastrňák ve 24. minutě prověřil pozornost svého klubového spoluhráče Swaymana. O chvilku později se Češi provinili podruhé v utkání proti pravidlům, když špatně vystřídali. V přesilovce Američanů pálil nebezpečně Hartman, Vejmelka však kotouč vytěsnil koncem držadla hole. Při závaru před jeho brankovištěm neuspěl ani Bellows.

Ve 32. minutě se zaskvěl parádním fotbalovým kouskem Vrána, díky němuž poslal na zteč Smejkala, ten už se chystal tváří v tvář Swaymanovi zakončit, Hughes mu však na poslední chvíli vyklepl kotouč z hole. Na začátku 35. minuty přišla první přesilovka národního týmu. Krejčí v ní ale nezamířil ze slibné pozice přesně. Už při hře v pěti na obou stranách pálil nebezpečně Vrána, avšak Swayman maskou vyrazil puk do bezpečí.

Ve 43. minutě Bellows zasáhl loktem Šimka, jenž zůstal chvilku otřesený na ledě. Sudí po krátké poradě sáhli k možnosti přezkoumat zákrok na videu a syn americké legendy musel na pět minut na trestnou lavici. Při dlouhé přesilovce měli velké možnosti Krejčí a Pastrňák, Swayman však nelehké chvilky ustál. Při bombě Krejčího do odkryté branky za něho zaskočil obětavě obránce Peeke a zámořský tým se udržel v těsném kontaktu.

Před polovinou třetí části nabil Krejčí Pastrňákovi, Swayman se však stihl přesunout a zasáhl vyrážečkou. V 54. minutě měli hokejisté USA další početní výhodu. Vejmelka ale dál držel neprůstřelnost, a to i díky Šimkovi, jenž doslova ukradl jistý gól Jonesovi.

Už dvě a půl minuty před vypršením základní hrací doby sáhli Američané ke hře bez gólmana. Další velkou šanci měl při hře šest na pět Jones, ale Vejmelka svou premiérovou nulu na MS uhájil a Češi mohli slavit postup do play off.

Hlasy po utkání:

Kari Jalonen (trenér ČR): "Bylo to zatím našich nejlepších šedesát minut tady na turnaji. Opravdu se mi líbilo, jak jsme hráli, tohle byl play off hokej. Byla znát duše toho týmu, bojovnost, každý nechal na ledě všechno. Hráli jsme náročný hokej, ale s velkým srdcem. Toho si cením nejvíce, tohle všechno byly klíče k naší dnešní výhře. Je pěkné vidět, jak hráči společně rostou. Šlo o těžké utkání, ale Vejmelka nám dal šanci vyhrát. Je znát, že má nyní velké sebevědomí. Snažíme se před ním nedat soupeři možnost, aby se dostal do velkých šancí. Hledali jsme a čekali právě na takový výkon, takhle musíme hrát i dál."

Matěj Blümel (útočník ČR, autor jediné branky): "Hynek Zohorna skvěle zblokoval střelu. Myslel jsem, že pojedeme dva na nikoho, ale pak mi říkal, že měl dlouhé střídaní a viděl mě, tak mi to hodil. Dal jsem do toho všechno a jsem rád, že to spadlo. Myslím, že jsme odehráli skvělý zápas. Nikde jsme nebláznili. Myslím, že jsme to všichni mohli vidět po celý zápas. Ne snad že bychom se úplně zatáhli po tom gólu, ale nedělali jsme zbytečné chyby a ztráty. Když jsme mohli, tak jsme šli do útoku."

Karel Vejmelka (brankář ČR, vychytal první čisté konto na MS): "Cítil jsem se dobře, kluci mi hodně pomáhali. Blokovali přede mnou dorážející hráče, čistili tam prostor, tohle všechno byla velká součást našeho výkonu. Díky tomu Amerika nějaké vyložené šance neměla a já si tam posbíral, co jsem měl. Víc gólů by nám prospělo, ale za tohle musíme být rádi. Pro mě je to samozřejmě velký den, moje první nula na mistrovství světa, takže má pro mě velkou váhu."

David Krejčí (útočník ČR): "Mohli jsme dát víc gólů, ale hráli jsme dobře do obrany a odvedli jsme dobrou práci. Máme něco, co chceme hrát. A dnes jsme to hráli. Měli jsme i dost šancí v útoku, ale nenapadalo to tam. Já měl pár vyložených, Pasta (David Pastrňák) taky. Nikdo nemůže říct, že jsme jenom bránili. Je každopádně hezké takto odehrát zápas na závěr základní skupiny. Zítra máme ještě Fiňáky a musíme se připravit na čtvrtfinále."

ČR - USA 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Branka a nahrávka: 8. Blümel (H. Zohorna). Rozhodčí: Heikkinen (Fin.), Ingram - Chaput, Van Oosten (všichni Kan.). Vyloučení: 3:1, navíc Bellows (USA) 5 min. Bez využití. Diváci: 5270.

ČR: Vejmelka - Hronek, Kempný, Kundrátek, Ščotka, D. Sklenička, Šimek, Jordán - Pastrňák, Krejčí, Červenka - H. Zohorna, Hertl, Blümel - J. Vrána, Kämpf, Smejkal - M. Stránský, Černoch, Flek. Trenér: Kari Jalonen.

USA: Swayman - Seth Jones, Megna, Peeke, Schmidt, L. Hughes - Boldy, Hartman, Galchenyuk - Kuhlman, Tynan, Bellows - Meyers, Gaudette, Farrell - Watson, Lafferty, Hayden - Lettieri. Trenér: David Quinn.

Tabulka:

1. Finsko 6 5 0 1 0 22:5 16 2. Švédsko 6 4 1 1 0 26:10 15 3. ČR 6 4 0 1 1 19:10 13 4. USA 6 2 2 0 2 14:10 10 5. Lotyšsko 6 2 1 0 3 14:19 8 6. Norsko 6 1 1 0 4 13:25 5 7. Rakousko 6 0 1 2 3 11:19 4 8. Velká Británie 6 0 0 1 5 7:28 1