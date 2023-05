Hokejisté poprvé trénovali v Riga Areně, mimo formace jsou Kaut a Voženílek

Riga - Po úterní úvodním přípravě v tréninkové Daugava Areně si dnes poprvé čeští hokejisté vyzkoušeli led Riga Areny, v které vstoupí v pátek od 15:20 SELČ do mistrovství světa zápasem proti Slovensku. V elitní formaci se s kapitánem Romanem Červenkou chystají dvě posily z NHL - na centru Filip Chytil z New York Rangers a vpravo Dominik Kubalík z Detroitu. Mimo čtyři formace se připravují forvardi Martin Kaut ze San Jose a Daniel Voženílek z mistrovského Třince.

Loni při cestě za ziskem bronzu na šampionátu ve Finsku nastupoval Červenka s kanonýrem Bostonu Davidem Pastrňákem a centrem Davidem Krejčím, který se po roce v extraligové Olomouci vrátil po bok Pastrňáka k Bruins. Podařilo se mu vedle nich ovládnout produktivitu turnaje v Tampere a Helsinkách a stal se i nejužitečnějším hráčem. Po omluvenkách hvězdného dua z nejlepšího týmu základní části NHL po překvapivém vyřazení v 1. kole play off s Floridou ale finský kouč českého týmu Kari Jalonen hledá nové složení první formace.

S Kubalíkem si Červenka zahrál už minulý týden při generálce na Českých hrách v Brně a Chytil se k týmu připojil až před odletem do Rigy. Takto by měla formace nastoupit na úvod šampionátu. "Je to plán. Přemýšleli jsme o tom, jde o to, aby našli chemii. Vypadá velice dobře," řekl Jalonen novinářům po dnešním tréninku.

Češi se stejně jako při úvodním tréninku v Daugava Areně připravují v tomto složení: Vejmelka, Hrubec, Langhamer - Kundrátek, Kempný, Jordán, J. Zbořil, Košťálek, T. Dvořák, Knot, Němeček - D. Kubalík, Chytil, Červenka - Chlapík, M. Špaček, Smejkal - L. Sedlák, Sobotka, Tomášek - O. Beránek, Černoch, Flek - M. Kaut, D. Voženílek.

"Teď máme tyto lajny, ale v pátek ráno se definitivně rozhodneme. Máme dvě lajny na přesilovku, tak je nasadíme do prvního zápasu," prozradil Jalonen. V první formaci na početní výhody má obránce Michala Kempného a útočníky Chytila, Lukáše Sedláka, Kubalíka a Davida Tomáška, ve druhé jsou s bekem Janem Košťálkem Červenka, Vladimír Sobotka, Michael Špaček a Jiří Černoch. "Sedli jsme si dnes s Kubalíkem a Červenkou a přemýšleli jsme o tom. Museli jsme najít správné místo pro všechny hráče," podotkl Jalonen.

Kolik hráčů a které zařadí český tým před úvodním duelem na turnajovou soupisku, jež může celkově čítat tři brankáře a 22 hráčů do pole, Jalonen ještě neprozradil. "Ještě jsme se nerozhodli. Musíme to udělat zítra. Máme ještě čas o tom přemýšlet," uvedl kouč. Zařazení brankářů do hry na startu šampionátu je také otázkou příštích dnů. "Gólmany jsme nerozhodli," řekl Jalonen k triu Karel Vejmelka z Arizony, Šimon Hrubec z Curychu a Marek Langhamer z Ilvesu Tampere.

Kádr mohou ještě v poli doplnit případné posily ze Severní Ameriky. Vyřazení hrozí v noci na čtvrtek Torontu s centrem Davidem Kämpfem, které se za stavu 0:3 na zápasy ve 2. kole play off představí na ledě Floridy. "To je otázka na (generálního manažera) Martina Havláta. AHL a NHL sledujeme," dodal Jalonen.

Jeho tým si v úterý vyzkoušel přesun do Daugava Areny, kam jezdí trénovat už ve výstroji ze své kabiny v Riga Areně autobusy "harmonikou", které sloužily jako linkové. Podobně jako v roce 2021, když se v lotyšské metropoli hrál šampionát "v bublině" kvůli pandemii koronaviru. Byli v něm ze současného kádru Hrubec a útočníci Chytil, Kubalík, Špaček, Jakub Flek a Jiří Smejkal. "Věděli jsme, do čeho jdeme. Kluci tu byli před dvěma lety, informace jsme měli. Soustředíme se na to, kvůli čemu tu jsme. Na zápasy," prohlásil útočník Ondřej Beránek, nováček na MS .

"Měli jsme asi patnáct nebo dvacet minut. Není to příjemné, ale nic hrozného to taky nebude. Když bude venku navečer zima, budeme zpocení, tak to bude horší. Ale takhle to je," prohlásil Sedlák, který má za sebou působení v NHL v Columbusu, Coloradu a Philadelphii a po loňském debutu na velké mezinárodní akci na olympijských hrách v Pekingu se chystá také na premiéru na mistrovství světa.

Především jsou ale hokejisté natěšení na páteční vstup do turnaje proti Slovensku. "Už aby to začalo, tréninky jsou dlouhé, tak už aby byl pořádný zápas," dodal Sedlák.