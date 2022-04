Hokejisté poprvé pod Jalonenem prohráli, podlehli Německu 0:2

Chomutov - Čeští hokejisté ve čtvrtém utkání pod vedením nového trenéra Kariho Jalonena poprvé neuspěli. V duelu Euro Hockey Challenge v Chomutově podlehli Německu 0:2. Soupeř jim oplatil čtvrteční porážku z Rocknet Areny 2:6. Vítěznou branku vstřelil v 6. minutě Daniel Schmölz a 89 sekund před koncem při power play pojistil výsledek Mirko Höfflin. Gólman Anders Jenike udržel čisté konto.

Minulý týden Češi v prvních testech před mistrovstvím světa v Tampere porazili dvakrát Rakousko - ve Znojmě 5:1 a v Linci 4:1. Český tým se na další fázi přípravy sejde na Velikonoční pondělí v Ostravě a čekají jej dva duely Euro Hockey Challenge na Slovensku. Ve čtvrtek 21. dubna nastoupí od 17:30 ve Spišské Nové Vsi a o dva dny později od 15:00 v Trenčíně.

Hned v úvodu připravil Smejkal šanci pro Blümela, ale gólman Jenike zasáhl. Češi měli v úvodu převahu, jenže v 6. minutě se radovali z vedení Němci. Z levého kruhu překonal Kváču Schmölz a skóroval stejně jako při čtvrteční porážce. Jalonenovu týmu se nedařilo dotáhnou akce finální přihrávkou a naopak další šanci soupeře měl Fleischer a zahrozil také Karachun.

Ve 12. minutě se po Zdráhalově přihrávce ocitl sám před Jenikem Navrátil, ale minul. Domácí se neprosadili ani při Roglově trestu a vyrovnání nepřinesl ani Černochův pokus.

V úvodu druhé části český gólman vytěsnil maskou Jentzschův tečovaný pokus. Potom neměl přesnou mušku Kahun. Ve 28. minutě byl blízko vyrovnání v přečíslení Kodýtek, ale puk se zastavil v brankovišti. Při Krejčíkově vyloučení v polovině druhé části netrefil branku Karachun a Höfflin zamířil do horní tyče. Němci se ubránili při Wagnerově trestu.

Na přelomu druhé a třetí třetiny Češi odolali při Smejkalově čtyřminutovém vyloučení. Po pauze se natlačil před branku Schmölz, ale Kváča zasáhl. Dlouhou přesilovku zkrátil o 38 sekund Benderův faul. V polovině třetí části Jenike vyrazil Smejkalovu střelu.

V 54. minutě mohl ve vlastním oslabení vyrovnat Flek, ale trefil horní tyč. Další možnost měl Zdráhal. Při power play ale trefil z vlastního obranného pásma prázdnou branku Höfflin a zpečetil výhru týmu finského kouče Toniho Söderholma.

Hlasy po utkání:

Kari Jalonen (trenér ČR): "Líbilo se mi to. Byl to opravdu dobrý zápas. Němci se z minulého utkání přes noc poučili, byli silnější v soubojích, hráli lépe defenzivně než včera. Pokud jde o náš výkon, myslím si, že někteří hráči vzhledem k tomu, že se hrálo dva dny po sobě, neměli takovou energii, jakou jsme měli včera. Ale i tak jsme měli hodně šancí. Dát gól je ta nejtěžší část hokeje. Měli jsme hodně příležitostí skórovat, abychom vyhráli. Cesta do Tampere je dlouhá. O tom jsem mluvil i před hráči v kabině. A všechno, co se děje při téhle cestě směrem k mistrovství světa, je pro nás pozitivní. Musíme si všechno zanalyzovat přes víkend, pak se potkáme v Ostravě.“

Jakub Flek (útočník ČR): "Soupeř si nás načetl, což je logické, když hrajete zápas zase hned druhý den. Podívali se, jak to hrajeme, měli jsme problém se založením útoku, dostávali jsme se před tu jejich odstoupenou obranu dost na sílu, bylo těžké se probít do střelecké pozice. Němci dali první gól po naší zbytečné ztrátě puku ve středním pásmu, pak už se nikam nehrnuli, zatáhli se a čekali, jestli vyvedeme ještě nějakou chybu. My sice žádnou extrémní neudělali, ale nic nám v útoku nespadlo. Přitom šance byly, možná ne tak velké jako ve čtvrtek, ale nebylo z nich nic."

Michal Jordán (obránce ČR): "Němci dnes byli živější. Vytvořili si víc šancí, ale myslím, že jsme nehráli špatně. Odehráli jsme dobré utkání, bohužel se nám nepodařilo vstřelit gól. Příležitostí jsme měli dost. Bylo to vyrovnané a opravdu to bylo o tom gólu, abychom vyrovnali anebo šli do vedení. První tři zápasy jsme dali čtyři a více gólů, jak řekl trenér, někdy prostě na takový tým narazíte, kdy jim výborně zachytá gólman. Na druhou stranu Petr Kváča zachytal taky parádně. My udělali menší chybu ve středním pásmu, oni toho využili a dali gól. A pak už to bylo složitější je dobývat, protože stáli v pěti na červené čáře."

Petr Kváča (brankář ČR): "Myslím, že takových zápasů jsem zažil, že byl z první střely gól, ale zápas má šedesát minut a musíte furt na sto procent jet a makat. Třeba další zákrok přijde až v poslední minutě, ale může být obrovsky důležitý. Chcete pomoct klukům, abyste zápas dotáhli do vítězného konce. Bohužel se to dneska nepodařilo, ale ty zkušenosti už vám pak nikdo nevezme."

ČR - Německo 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 6. Schmölz (Kahun, Rogl), 59. Höfflin. Rozhodčí: Hradil, Kika - Gebauer, Hlavatý. Vyloučení: 4:3. Bez využití. Diváci: 4351.

ČR: Kváča - Ščotka, Jordán, L. Zábranský ml., Krejčík, D. Jiříček, Sklenička, Budík, L. Kaňák - Smejkal, P. Holík, Blümel - O. Beránek, Černoch, M. Lang - Navrátil, Kodýtek, Flek - Klapka, Hladonik, P. Zdráhal. Trenér: Kari Jalonen.

Německo: Jenike - Münzenberger, Bender, Hüttl, Wagner, Huss, Rogl - Fleischer, Kahun, Schmölz - L. Braun, Soramies, Höfflin - Jentzsch, Blank, Karachun - Volek, Leonhardt, Rutkowski. Trenér: Toni Söderholm.