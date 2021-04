Hokejisté pokračují v přípravě v Plzni, Pešán zvažuje další posily

Plzeň - Dobrovolným tréninkem začali čeští hokejisté v Plzni pátý týden přípravy na mistrovství světa v Rize. Trenér Filip Pešán má v kádru nově brankáře Jana Růžičku a útočníky Pavla Kousala s Ondřejem Najmanem z Mladé Boleslavi a obránce Davida Němečka s forvardem Davidem Tomáškem ze Sparty. V úterý tým doplní také obránce Libor Šulák z finského Kärpätu Oulu a další posily z Finska by mohly také ještě v tomto týdnu přibýt.

Ve Finsku v neděli skončila sezona ve čtvrtfinále pro Pelicans Lahti s brankářem Patrikem Bartošákem a útočníky Filipem Chlapíkem a Rudolfem Červeným. "Patrik Bartošák odehrál velmi dobré turnaje, na které jsme ho pozvali, a je velmi vážně ve hře, abychom ho donominovali do tohoto týmu. Finální debata ale bude dnes večer po tréninku, který byl dobrovolný, a uděláme finální rozhodnutí a zítra bychom měli dopozvat zbytek hráčů," řekl v on-line rozhovoru s novináři Pešán.

Ve hře jsou i Červený s Chlapíkem. "A samozřejmě (útočník Oulu Radek) Koblížek, určitě budeme čekat na (útočníka Jiřího) Smejkala," připustil Pešán i možnou pozvánku do budoucna pro hráče Tappary Tampere, která postoupila do semifinále. "Jsme s hráči v kontaktu. Po tréninku budu mít s kolegy mítink na toto téma. Myslím, že se někdo z hráčů určitě k týmu připojí, aby se zapojil do sobotního zápasu s Německem. Chtěl bych, aby u týmu byli co nejdříve, protože během příštího týdne se nejspíš připojí finalisté extraligy," prohlásil Pešán, který má i se Šulákem ve výběru 29 hráčů.

Chce si ale držet v přípravě maximálně pět pětek. "Proto i výběr na celý ten měsíc je většinou tvořen mladými hráči, kteří nebudou uražení, když budou vyřazení po pár týdnech. S tím musí každý v této nominační fázi počítat. Budeme doplňovat hráče, kteří budou končit v ligách, a téměř identicky hráče vyřazovat," uvedl Pešán.

Český tým se v minulém týdnu představil v prvních duelech Euro Hockey Challenge proti Rakousku ve čtvrtek ve Vídni (5:0) a v sobotu v Jindřichově Hradci (7:2). Následně přípravu opustilo osm hráčů - brankář Dominik Frodl, obránci Vojtěch Budík a Libor Zábranský a útočníci Jan Dufek, Jan Hladonik, Luboš Horký, Karel Plášek a Marek Zachar.

Další duely Euro Hockey Challenge čekají Pešánův tým tento týden v Norimberku proti Německu. Ve čtvrtek od 18:00 a v sobotu od 13:30. Příští týden bude hostit v Praze Slovensko a generálkou na mistrovství světa budou od 12. do 15. května také v O2 areně České hry s duely proti Finsku, Švédsku a Rusku.

Pešán stále netuší, zda bude možná na něj zařadit už některé posily z NHL. "To řešíme s (generálním manažerem) Petrem Nedvědem na denní bázi. Byl bych nadšený, kdyby se někteří mohli účastnit už turnaje v Praze v jakékoliv jeho fázi. Nejsem úplně optimista, ale jsou tam data konce některých týmů taková, že by mohli někteří hráči část turnaje stihnout. Ale vidím také odkládání dalších a dalších utkání," prohlásil.

S kým se z NHL dohodne, s tím bude počítat do finálního kádru. "Jsou hráči, kteří toho mají po sezoně opravdu hodně a mají i zdravotní komplikace, takže ta nominace nebude úplně ideální z týmu, které neudělají play off. U spousty hráčů máme příslib a řešíme, kdy a jak se k týmu připojí," dodal Pešán.

Kádr české hokejové reprezentace do další přípravy na MS:

Brankáři: Milan Klouček (Pardubice; 1 odehraný zápas), Jan Růžička (Mladá Boleslav; 0), Roman Will (Čeljabinsk/KHL; 6),

obránci: Michal Jordán (78 zápasů/5 branek), Dominik Mašín (oba Chabarovsk/KHL; 5/0), Vojtěch Mozík (46/4), Andrej Šustr (oba Kunlun/KHL; 15/2), Daniel Gazda (Zlín; 5/1), David Němeček (Sparta Praha; 9/0), Radim Šalda (Hradec Králové; 2/0), Jan Ščotka (Litvínov, 2/0), Jakub Galvas (Jukurit Mikkeli/Fin.; 13/2), David Sklenička (Jokerit Helsinky/KHL; 40/1), Libor Šulák (Kärpät Oulu/Fin.; 28/1),

útočníci: Ondřej Beránek (13/1), Jiří Černoch (1/0), Jakub Flek (všichni Karlovy Vary; 8/3), Petr Kodýtek (8/1), Jakub Pour (2/0), Filip Suchý (všichni Plzeň; 4/2), Matěj Blümel (5/2), Tomáš Zohorna (oba Pardubice; 99/17), Pavel Kousal (0/0), Ondřej Najman (oba Mladá Boleslav; 0/0), Robin Hanzl (42/10), Lukáš Radil (oba Spartak Moskva/KHL; 67/15), David Tomášek (Sparta Praha; 29/7), Hynek Zohorna (Chabarovsk/KHL; 38/6), Šimon Stránský (Jukurit Mikkeli/Fin.; 6/1).