Hokejisté pokračují v přípravě na MS, k týmu se připojili Moravčík a Smejkal

Praha - Dva nové hráče dnes přivítal na tréninku kouč hokejové reprezentace Filip Pešán. K týmu chystajícímu se na mistrovství světa v Rize se připojili obránce Michal Moravčík a útočník Jiří Smejkal hrající z Tappary Tampere. Ve čtvrtek je bude následoval Jan Kovář ze švýcarského Zugu a po skončení finále finské ligy i Lukáš Klok z Raumy. Od středy by se do Prahy měli postupně přesouvat hráči z NHL.

Start v Lotyšsku předběžně přislíbilo osm posil ze zámoří, zdravotní problémy ale vyřadily útočníka Davida Kämpfa z Chicaga a zřejmě nedorazí ani obránce Radim Šimek ze San Jose, který je zraněný. V nominaci by měli být obránci Filip Hronek z Detroitu s Liborem Hájkem z New York Rangers a útočníci Dominik Kubalík z Chicaga, Jakub Vrána s Filipem Zadinou z Detroitu a Filip Chytil z New York Rangers.

Na dnešním tréninku v O2 areně tak byla trojice brankářů, která by měla mít jistou účast na MS, deset obránců a patnáct útočníků. Z těchto hráčů budou trenéři vybírat sestavu pro úvodní dva zápasy Českých her ve středu proti Finsku a ve čtvrtek proti Švédsku.

Do sobotního utkání proti Rusku, které bude generálkou na MS, by teoreticky mohli zasáhnout některé posily z NHL i Kovář. Zapojení Kloka je stále s otazníkem, Raumu čekají finálové zápasy proti TPS Turku dnes a v úterý, případný pátý rozhodující duel série je na programu ve čtvrtek.

Aktuální složení reprezentace:

Brankáři: Petr Kváča (Liberec; 1 odehraný zápas), Šimon Hrubec (Omsk/KHL; 10), Roman Will (Čeljabinsk/KHL; 9),

obránci: Michal Jordán (81 zápasů/5 branek), Dominik Mašín (oba Chabarovsk/KHL; 8/0), David Musil (Třinec; 34/0), Jan Ščotka (Litvínov, 5/0), Ondřej Vitásek (Liberec; 45/2), Andrej Šustr (Kunlun/KHL; 18/3), Jakub Galvas (Jukurit Mikkeli/Fin.; 16/4), David Sklenička (Jokerit Helsinky/KHL; 43/1), Libor Šulák (Kärpät Oulu/Fin.; 30/1), Michal Moravčík (Tappara Tampere/Fin.;43/1),

útočníci: Matěj Blümel (9/4), Tomáš Zohorna (oba Pardubice; 100/17), Radan Lenc (33/6), Adam Musil (oba Liberec; 10/2), Michael Špaček (8/1), Matěj Stránský (oba Třinec; 20/2), Robin Hanzl (45/10), Lukáš Radil (oba Spartak Moskva/KHL; 70/17), Jakub Flek (Karlovy Vary; 12/3), David Tomášek (Sparta Praha; 33/9), Rudolf Červený (Pelicans Lahti/Fin.; 21/3), Jiří Sekáč (Omsk/KHL; 58/6), Šimon Stránský (Jukurit Mikkeli/Fin.; 9/1), Hynek Zohorna (Chabarovsk/KHL; 41/6), Jiří Smejkal (Tappara Tampere/Fin.; 7/1).