Hokejisté pokračují v Ostravě v přípravě na MS, trenéři vyrazili na finále

Ostrava - Česká hokejová reprezentace začala dnes v Ostravě čtvrtý týden přípravy na mistrovství světa, jehož součástí budou i dva zápasy proti Slovensku ve Spišské Nové Vsi a Trenčíně. Nově se k týmu připojil útočník Pavel Kousal z Mladé Boleslavi a po zdravotních problémech se do přípravy vrátil obránce Jakub Jeřábek ze Spartaku Moskva. V kádru jsou nyní tři brankáři, devět obránců a 14 útočníků.

Hokejisté se dnes na severní Moravě sešli v 17:00, trénink mají naplánovaný od 18:20 do 20:00, tým však vedli Jiří Horáček a Kalle Kaskinen, kteří jsou oficiálně videokouči. Hlavní trenér Kari Jalonen, asistent Libor Zábranský i generální manažer Petr Nedvěd totiž dnes vpodvečer zamířili do Třince na první finálový zápas play off extraligy mezi Oceláři a pražskou Spartou. Druhý asistent Martin Erat odcestoval na několik dní do USA za rodinou.

Národní tým bude v Ostravar areně trénovat až do středy, pak se přesune do Spišské Nové Vsi, kde o den později nastoupí proti bronzovému týmu z únorových olympijských her v Pekingu. Hned po utkání reprezentanti odcestují do Trenčína, tam budou v pátek odpoledne trénovat a v sobotu nastoupí proti Slovákům k odvetě.

Zatímco Češi v přípravě na MS odehráli již čtyři zápasy, z nichž tři vyhráli, pro Slováky budou duely s českým výběrem první akcí před druhým vrcholem sezony.

Nominace českých hokejistů na přípravný kemp v Ostravě a duely se Slovenskem:

Brankáři: Petr Kváča (Liberec; 6 startů), Štěpán Lukeš (Karlovy Vary; 4), Aleš Stezka (Vítkovice; 1),

obránci: Vojtěch Budík (5 starty/0 branek), David Jiříček (6/0), Lukáš Kaňák (všichni Plzeň; 4/0), Jakub Jeřábek (Spartak Moskva/KHL; 67/5), Michal Jordán (Chabarovsk/KHL; 87/5), Jakub Krejčík (Dinamo Minsk/KHL; 107/5), David Sklenička (Kärpät Oulu/Fin.; 61/1), Jan Ščotka (Jyväskylä/Fin.; 16/1), Libor Zábranský (Jukurit Mikkeli/Fin.; 5/0),

útočníci: Ondřej Beránek (19/2), Jiří Černoch (7/2), Jakub Flek (31/7), Jan Hladonik (všichni Karlovy Vary; 5/1), Matěj Blümel (25/6), David Cienciala (oba Pardubice; 3/1), Petr Kodýtek (16/2), Martin Lang (oba Plzeň; 4/0), Petr Fridrich (Vítkovice; 3/1), Petr Holík (Brno; 38/12), Adam Klapka (Liberec; 3/1), Pavel Kousal (Mladá Boleslav; 6/0), Patrik Zdráhal (Litvínov; 16/3), Jiří Smejkal (Pelicans Lahti/Fin.; 36/4).