Hokejisté podlehli v semifinále Kanadě 1:6 a čeká je boj o bronz s USA

Tampere (Finsko) - Čeští hokejisté prohráli v semifinále mistrovství světa v Tampere s Kanadou 1:6. V neděli je čeká souboj o bronz s USA. Obhájce titulu Kanada vyzve ve finále domácí Finsko, které v odpoledním utkání zdolalo Američany 4:3.

Češi začali dobře, když se v osmé minutě prosadil v početní výhodě útočník David Krejčí. Jen 33 sekund před první sirénou však vyrovnal Dylan Cozens. Rozhodující pasáž přišla v polovině zápasu, kdy během tří minut a 19 sekund skórovali Adam Lowry, Kent Johnson a Mathew Barzal. Ve třetí části přidal pojistku Cole Sillinger, David Pastrňák neproměnil trestné střílení a podruhé se trefil Cozens.

Národní tým, který dovedl mezi nejlepší čtyřku při svém prvním MS na české střídačce finský kouč Kari Jalonen, má stále šanci ukončit desetileté čekání na první medaili z velké akce. Nedělní zápas s Američany začne ve 14:20, finále se bude hrát o pět hodin později.

Úvodní dějství bylo přehlídkou nedisciplinovanosti kanadských hokejistů, kteří před semifinále nasbírali nejvíce dvouminutových trestů. Z úvodních 14 minut měli hrát hned osm v oslabení. O trochu méně jich bylo jen proto, že Češi z jedné přesilovky skórovali. V polovině páté minuty se provinil faulem vysokou holí na Pastrňáka obránce Whitecloud a poté, co sudí ještě přezkoumali situaci u videa, obdržel trest na 2+2 minuty. První polovinu oslabení Kanaďané přestáli, ale pak našel Červenka rozjetého Krejčího, jenž se na kruhu opřel do puku a ranou nad Driedgerův beton otevřel skóre.

V 10. minutě přišel další zbytečný faul Kanaďanů. V přesilovce pálil od modré čáry Pastrňák, na brankovišti pracující Hertl posunul odražený puk k Hronkovi, jenž při dorážce poslal poskakující puk v obrovské šanci jen do Driedgerova betonu. Vniveč přišla vzápětí i další početní výhoda Čechů. V 17. minutě jel Hertl sám, když se bravurně natlačil před Holdena, ale Driedgera prostřelit nedokázal.

Kanaďané se dočkali až krátce před pauzou. Šimek nevyhodil podél zadního hrazení kotouč podle svých představ, pak ho vydoloval Dubois a nahodil ho do Vejmelkova brankoviště. Ščotka minul při pokusu uklidit ho do bezpečí bruslí a Cozens měl volnou cestu k zakončení. Jeho první pokus ještě zastavil Vejmelka betonem, ale Cozens pak snadno z dorážky vyrovnal.

Na začátku druhé třetiny měl Vejmelka plné ruce práce s tečovaným nahozením Chabota, kotouč ale přece jen ukryl v náruči. Kanaďané začínali na ledě čím dál více dominovat a do sedla jim definitivně pomohl zbytečný prohřešek Pastrňáka ve 28. minutě. Zámořskému celku stačilo k využití početní výhody 16 sekund, když zblízka zakončil po ledě mezi Vejmelkovy betony Lowry.

Uběhlo jen 81 sekund a Kanaďané odskočili na dvoubrankový rozdíl zásluhou Johnsonovy snadné bekhendové dorážky. Krátce po polovině utkání fauloval Krejčí a Kanaďané znovu trestali. Tentokrát po 20 sekundách zacílil přesně pod horní tyčku Barzal. Ve 37. minutě jel Vrána sám na Driedgera, ten ho však vychytal. Na druhé straně promarnil šanci na zvýšení náskoku Dubois.

Jakékoliv myšlenky a odhodlání českých hokejistů porvat se ještě o zvrat utlumil konec 44. minuty, kdy dostal prostor Sillinger a náležitě toho využil. Z kruhu přes bránícího Ščotku propálil Vejmelku a zvýšil už na 5:1.

Ve 47. minutě Barzal fauloval v úniku Vránu a rozhodčí nařídili za sekání trestné střílení. K němu se postavil Pastrňák, jenže neuspěl - kotouč se štěstím vytěsnil Driedger. V 53. minutě završil debakl Čechů Cozens, jehož druhý zásah neodvrátila ani trenérská výzva kvůli domnělému ofsajdu.

Hlasy po utkání:

Kari Jalonen (trenér ČR): "V první třetině jsme hráli vážně dobře. Kdybychom stejně pokračovali dál, nemáme problém. Ale pak jsme zničehonic všechno ztratili. I kvůli těm dvěma vyloučením, která soupeř proměnil v góly. Je to i otázka mentálního rozpoložení v danou chvíli. Když prohráváte, trošku ztrácíte sebevědomí. A najednou se děje mnoho věcí. Kanaďané neměli žádná hloupá vyloučení. A po těch našich hloupých vyloučeních dvakrát skórovali, což zápas úplně otočilo. Na této úrovni a v takhle důležitých zápasech si prostě taková vyloučení nemůžete dovolit. Jsme zklamaní. Všichni dobře víme, že jsme měli šanci, ale už je pozdě na nějaké spekulace a cokoliv jiného. Musíme jít dopředu a vidět světlo v tom, že zítra odpoledne nás čeká zápas o bronz."

Roman Červenka (útočník a kapitán ČR): "Je to škoda, protože jsme zápas rozehráli dobře. Opravdu jsem cítil, že všechno šlape. První třetina byla podle našeho scénáře. Kdybychom dali ještě jeden gól v přesilovce, bylo by to veselejší. Pak už ale bylo všechno naopak. Úplně se to ve druhé třetině sesypalo. První nebyla špatná, ale jestli to udělal ten gól do šatny... Oni pak proměnili dvě přesilovky a my byli rázem všude druzí. Když Kanaďani vedou, tak si věří. Je složité napadat, jsme všude a nikde. Potřebujeme se už soustředit na neděli, tohle je za námi. Jestli chceme medaili, tak to musíme z hlavy škrtnout. Ten zápas přijde už hrozně rychle. V něm se ukáže, jak moc tu medaili budeme chtít."

David Pastrňák (útočník ČR): "Kanada neudělala nic speciálního navíc, ale my jsme jim to vyloženě dali. Vůbec nevím, co se stalo v druhé třetině. Úplně jsme přestali hrát naši hru a už jsme se do toho nemohli dostat zpátky. Samozřejmě gól do šatny není příjemný, mohli jsme jít do kabiny za stavu 1:0 nebo 2:0, měli jsme šance. Bohužel se nám nepodařilo dát druhý gól, oni dali do šatny, což vždycky povzbudí. Je škoda, že jsme těch 30 sekund neudrželi. Musíme se vyspat a myslet na bronz."

David Krejčí (útočník ČR, autor gólu): "Škoda gólu na konci první třetiny. Kanaďani pak dali góly z přesilovek a bylo to těžké. První třetina byla ale dobrá. Každý se teď musí sám podívat do zrcadla, proti Spojeným státům o bronz to musí být úplně jiný výkon. Medaili jsme neudělali hodně dlouho. Byla by to hezká náplast na dnešek. Ale udělat tolik chyb... Musíme chtít hrát víc s pukem. Nevím proč, prostě to tam dnes nebylo."

Radim Šimek (obránce ČR): "Měli jsme dobrý vstup do zápasu, první třetina byla celkově dobrá a vedli jsme 1:0. Bohužel jsme nedokázali dát druhý gól z přesilovek. Pak přišel naopak zbytečný gól na 1:1 na konci třetiny. Měli jsme to zahrát trochu jinak, konkrétně já, když jsem u toho byl. Nevím, jestli nás to srazilo, ale druhou třetinu jsme přestali úplně hrát. Udělali jsme dva fauly, oni dali dva góly z přesilovek a už jsme nedokázali vůbec odpovědět. Nedokázali jsme sebrat sílu a zareagovat. Na střídačce jsme byli chcíplí. Bohužel se to nepovedlo."

ČR - Kanada 1:6 (1:1, 0:3, 0:2)

Branky a nahrávky: 8. Krejčí (Červenka, Hronek) - 20. Cozens (Dubois), 28. Lowry (K. Johnson, Chabot), 29. K. Johnson (Mercer), 31. Barzal (Cozens, Batherson), 44. Sillinger (J. Anderson), 53. Cozens (Batherson, Whitecloud). Rozhodčí: Rekucki (USA), Heikkinen - Sormunen (oba Fin.), Briganti (USA). Vyloučení: 4:4. Využití: 1:2. Diváci: 9047.

Sestavy:

ČR: Vejmelka - Hronek, Kempný, Kundrátek, Ščotka, D. Sklenička, Šimek, Jordán - Pastrňák, Krejčí, Červenka - H. Zohorna, Hertl, Blümel - J. Vrána, Kämpf, Smejkal - M. Stránský, Černoch, Flek. Trenér: Kari Jalonen.

Kanada: Driedger - Graves, Chabot, Severson, Sanheim, Holden, Whitecloud, Mayo - Batherson, Dubois, Cozens - J. Anderson, Barzal, Sillinger - Roy, Lowry, Comtois - Gregor, Mercer, K. Johnson - od 41. navíc Geekie. Trenér: Claude Julien.

Kanadské bodování MS:

1. Červenka (ČR) 9 zápasů/15 bodů (4 branky + 11 asistencí), 2. Dubois 9/13 (7+6), 3. Batherson 9/13 (3+10), 4. Cozens (všichni Kan.) 9/12 (6+6), 5. Malgin (Švýc.) 8/12 (5+7), 6. Krejčí (ČR) 9/11 (3+8), 7. M. Lehtonen 9/10 (2+8), 8. S. Manninen (oba Fin.) 9/9 (5+4), 9. Lowry (Kan.) 9/9 (4+5), 10. Schneider (Rak.) 7/9 (3+6), ...13. Blümel 9/8 (4+4), 19. Pastrňák (oba ČR) 6/7 (4+3).

Střelci:

1. Dubois (Kan.) 7 branek, 2. Asplund (Švéd.), Cozens (Kan.) oba 6, 4. Hischier, Malgin (oba Švýc.), Blichfeld (Dán.), Regenda (SR), Gaudette (USA), S. Manninen (Fin.), všichni 5, 10. Pastrňák, Blümel, Červenka (všichni ČR), Armia, Rajala (oba Fin.), K. Johnson, Lowry (oba Kan.), Fischbuch (Něm.), Meyers (USA) všichni 4.